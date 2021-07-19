Жилье, санитарный щит и электромобили: в какие проекты вложится Россия

Президент Владимир Путин указал на значительное число чувствительных для россиян проблем, которые по-прежнему не решены. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. О том, какие меры в этих направлениях примут власти, — в материале «Газеты.Ru».

Темпы позитивных изменений в стране нужно наращивать, в том числе — в экономике, развитии регионов и экологии. Наряду с достижениями в России есть и нерешенные проблемы – они связаны с доходами населения, медициной и износом инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

О бедности

«Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — пояснил он.

Президент отметил, что об этих и других острых вопросах граждане говорили во время прямой линии.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила инициативу для сокращения уровня бедности — систему социального казначейства. Она отметила, что важной составляющей в этой программе является повышение адресности в оказании помощи нуждающимся.

Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система соцказначейства позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее, не дожидаясь, когда человек за ней обратится.

«Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024-м — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%», — указала Голикова.

Об экономике

Путин подчеркнул, что в России необходимо наращивать темп изменений, в том числе в экономике, социальной сфере, развитии регионов и инфраструктуры, решении экологических проблем, а также в цифровой трансформации страны. «И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести данные людям обещания на потом, на когда-нибудь», — подчеркнул Путин.

В качестве примера затягивания работ по важным направлениям президент привел пилотные проекты в регионах с использованием инфраструктурных кредитов. По его словам, летом должна была начаться активная работа в рамках таких проектов, однако пока они не утверждены. До конца 2023 года объем фактически сданных по ним работ должен превысить 0,5 трлн руб., напомнил Путин.

«Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — подчеркнул он.

О медицине

Комментируя ситуацию с первичным звеном здравоохранения, Голикова заявила, что основой его трансформации должен стать цифровой сервис.

«Основным элементом в первичном звене здравоохранения является система оказания медпомощи, чтобы человек мог быстро, удобно и беспрепятственно ее получить, а также иметь доступную информацию о своем здоровье и системе здравоохранения — это и есть цель расширения проекта первичного звена. Основой такой трансформации должен стать единый цифровой сервис «Здоровье», — сказала она.

По ее словам, с 2022 года в России будет запущена новая система медицинской реабилитации. Уже к 2024 году планируется дооснастить новым современным оборудованием до 75% всех центров реабилитации в стране.

Голикова указала, что доступность медицинской реабилитации расширится более чем в два раза.

Она также проинформировала о разработке проекта «санитарного щита» - его результатом станет предупреждение развития пандемий. Как отметила вице-премьер, «санитарный щит» позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины – за четыре месяца.

На эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей.

О жилье

В прошлом году более 3,5 млн российских семей решили проблемы с жильем. Это стало возможным благодаря снижению ипотечной ставки, отметил Путин.

«Такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», — констатировал президент. Глава государства напомнил, что льготы по ипотеке теперь предоставляют и родителям, у которых родился первенец.

В начале июля кабмин продлил программу льготной ипотеки, ставка по которой теперь составляет 7%. Максимальная сумма ипотечного кредита для всех регионов — 3 млн рублей, первоначальный взнос - не менее 15% от общей стоимости жилья.

Уже в текущем году российские власти планируют запустить ипотеку для индивидуального жилищного строительства, отчитался президенту зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин.

О школах

Путин также напомнил о планах по капитальному ремонту российских школ. «В ближайшие пять лет нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего в селах, небольших населенных пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство и оборудование сельских клубов», - заявил президент.

По его словам, по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов в стране.

«В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», — добавил он.

Об инновациях

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о проекте создания собственной линейки электромобилей. По его словам, предполагается также выпуск транспортных средств на водородных топливных элементах.

«По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах», — сообщил глава правительства.

Он перечислил и другие инициативы, которые поддерживает кабмин. В частности, в сфере экологии предлагается создать систему учета выбросов предприятий.

«Будем продвигать высокотехнологичные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов; создавать и выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов», — добавил Мишустин.

Особое внимание премьер-министр предлагает уделить проектам по «чистой энергетике». «Один из них предполагает создание линейки промышленной продукции для производства и применения водорода. А также строительство полигонов для водородной энергетики, в том числе в Арктической зоне», — указал он.

В правительстве в июне скорректировали проект концепции развития электротранспорта в России. По этому документу уже в 2022 году на рынок должны выйти 3 тыс. российских электромобилей. Общий бюджет программы до 2030 года составляет 803,7 млрд руб.