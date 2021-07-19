Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО

ЕК запросила консультации с Москвой во Всемирной торговой организации в связи с рядом ограничений для европейских компаний. В частности, в Брюсселе указали на «дискриминационную» оценку заявок на закупки российских предприятий. В Минэкономразвития готовы прояснить ситуацию и доказать, что действующие правила не противоречат нормам ВТО. О чем спорят в ВТО с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации с Россией, говорится в релизе ЕК, опубликованном в понедельник, 19 июля.

«Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях», — отмечается в документе.

В сообщении уточняется, что Россия с 2015 года постепенно расширяла свою политику импортозамещения за счет различных ограничений и стимулов. Они направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах ряда связанных с государством организаций, а также юрлиц в инвестпроектах, финансируемых государством.

Брюссель оценивает убытки от таких шагов в 2019 году в €290 млрд.

Евросоюз оспаривает следующие меры:

1. «Дискриминационная» оценка заявок на закупки;

2. Необходимость спецразрешений для российских компаний, которые хотят закупать некоторые виды машиностроительной продукции за рубежом;

3. Национальные квоты при закупках.

В свою очередь, в Минэкономразвития РФ выразили готовность убедить Брюссель, что действующие правила не противоречат нормам ВТО.

«Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у Евросоюза», — прокомментировала директор департамента торговых переговоров МЭР Екатерина Майорова.

Отметим, что запрос на консультации является первым этапом в процедуре по разрешению спора внутри ВТО. На его рассмотрение, как правило, отводится срок в 60 дней. В том случае, если проведение консультаций не дало результатов, заявитель вправе обратиться к Всемирной торговой организации с просьбой о формировании панели арбитров, которые продолжат рассматривать спор.

О чем еще спорили с Россией в ВТО

В 2019 году Россия выиграла спор в арбитраже ВТО о транзите грузов с Украины. Разбирательство касалось ограничения, введенного Россией в январе 2016 года, когда вступил в силу режим зоны свободной торговли Украины и ЕС. Президент Владимир Путин своим указом запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров.

Для остальных товаров вводилось условие: если они шли из Украины в Казахстан, то им при транзите через Россию недостаточно пересечь только российско-украинскую границу, но также они должны пройти через территорию Белоруссии. Кроме того, товары должны быть опломбированы, а у перевозчика должна работать система ГЛОНАСС.

Позднее ограничение было распространено и на Киргизию. Путин объяснял принятые меры необходимостью обеспечить экономическую безопасность и национальные интересы России.

В свою очередь, Киев назвал это «торговой агрессией Российской Федерации» и заявил, что меры должны получить объективную оценку экспертов ВТО. Украина попросила создать третейскую группу для рассмотрения ее жалобы.

В итоге все оспариваемые меры были признаны обоснованными. Третейская группа пришла к выводу, что отношения между Украиной и Россией с 2014 года можно назвать чрезвычайными, поэтому действия Москвы были предприняты с учетом этих обстоятельств и направлены на защиту существенных интересов своей безопасности.

В 2020 году Евросоюз и США в ВТО выразили обеспокоенность российской политикой импортозамещения, в частности, программного обеспечения и софта.

Тогда в Вашингтоне указали на российский закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны и компьютеры, а также на требования по установке российского софта на объектах критической информационной инфраструктуры. Результатов разбирательства пока нет.

Наконец, уже в этом году в Париже подняли вопрос о возможности возбуждения иска против России в ВТО для защиты интересов французских производителей шампанского.

Поводом стал новый закон о виноделии в РФ: он разрешает именовать шампанским только отечественную продукцию, а на этикетках импортных напитков — указывать «игристые вина». В МИД Франции заявили, что проверяют этот документ на возможное нарушение норм ВТО. До запроса на консультации в данном случае дело пока не дошло.

Россия в ВТО

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года, став 156-й страной-членом организации. Москва взяла на себя ряд обязательств, в том числе — снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, иностранные лекарства и медоборудование, химическую продукцию, автомобили и другие товары.

В ответ страны, входящие в ВТО, должны были снять или снизить ограничения на импорт российской продукции.

Вступление в организацию российские власти оценивали как победу. Комментируя это событие, президент РФ Владимир Путин отметил, что для иностранного потенциального инвестора «очень важно знать, является страна членом ВТО или нет». «Наши товары пока ни по цене, ни по качеству не соответствуют критериям организации», — признавал он в конце 2012 года.

Всемирная торговая организация создана 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.