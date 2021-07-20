«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о необходимости изменений во внешней политике страны. На совещании с руководителями белорусских загранучреждений он рассказал, что в новой ситуации необходимо обратиться к крупным восточным партнерам, вроде Китая и Индии. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают его риторику лукавством и способом давления на Россию.

Лукашенко провел 20 июля совещание с руководителями белорусских дипломатических представительств за рубежом, где много говорил о связи внутренней и внешней политики.

По его словам, в Минске видели, что с весны 2020 года «нарастала антибелорусская активность в социальных сетях, менялась не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне».

Прошлогодние президентские выборы и последовавшие за разгоном демонстрантов западные санкции показали, по мнению Лукашенко, на необходимость серьезной корректировки внешнеполитической стратегии страны.

«В министерстве [иностранных дел] должны четко понимать, что современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза. Он гораздо шире», — акцентировал Лукашенко.

Он привел пример хороших отношений Белоруссии с Китаем, Индией, Пакистаном, Вьетнамом, Турцией, другими государствами в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Лукашенко считает, что в таком сотрудничестве кроются огромный потенциал и безграничные возможности. Отдельно он отметил, что перечисленные государства не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают «дожимать» Белоруссию, как «наши отдельные соседи».

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что вопросы внутренней и внешней политики Белоруссии — дела другого государства.

«Но Лукашенко всегда выстраивал отношения с Россией, думая о собственной выгоде. Мы помним много точек напряженности. Например, как только речь заходила о продаже газа не по льготным ценам или о сужении рынка для молочной продукции, мы сразу слышали возмущение, капризы и негодование. Похожая напряженность была и перед президентскими выборами 2020 года. И лишь почувствовав серьезную опасность и угрозу, Лукашенко резко поменял риторику в отношении России. Что у него в голове и душе — покажет время. Но нам нужно иметь в виду, как руководство Белоруссии может себя повести в той или иной ситуации», — сказал депутат.

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал «Газете.Ru», что не видит в заявлениях Лукашенко о смене внешней политики рисков для России.

«Лукашенко же не собирается закрыться от всех и ничего не делать. С Китаем у него и так были очень хорошие отношения, открываются совместные заводы по производству техники. Он говорит о другом — вектор на Запад, куда страна продавала 30-40% продукции, теперь поневоле надо менять. У нас с Белоруссией уже вырос товарооборот на 30%. Но Минск будет ориентироваться и на другие страны, которые не занимаются этой чепухой под названием санкции», — уверен депутат.

Шантаж и давление

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, комментируя заявления Лукашенко, говорят о его попытке оказать давление на Россию и добиться от нее экономических преференций.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что «белорусский проект» будет дорожать для России.

«Все выпадающие доходы, которые Беларусь имела при реализации проектов на западном направлении, Лукашенко все равно будет просить компенсировать Москву. И уже просит. Белорусский Минфин попросил Россию предоставить кредитов только в этом году на сумму больше $5 млрд. Это та переориентация, о которой Лукашенко говорит. Да, Индия — перспективное направление. Но вряд ли она сможет заменит емкий, достаточно доходный, и, самое главное, логистически близкий рынок Евросоюза. Что он собирается продавать в Китай и Индию? Вопрос. Да и Россия, у которой схожая по структуре экономике и те же примерно конкурирующие на рынках предприятия, вряд ли такому повороту обрадуется. Скорее всего, это все пустая болтовня Лукашенко», — считает эксперт.

Политолог Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко все годы у власти «пытается найти себе еще одного спонсора, кроме России».

«Большие надежды были на Китай. Глава Белоруссии неоднократно пытался стравливать его с Россией. Но в 2020 году Москва спасла его от разгрома, и новые дотации от нее отягощаются условиями об интеграции.

Лукашенко поэтому ищет варианты, чтобы Москва теперь поддалась детскому, смешному шантажу, что он переметнется к Китаю и Индии. Хотя, конечно, он никуда не уйдет, потому что никому там он не нужен», — уверен Суздальцев.

Политолог Болкунец согласен, что переориентация Белоруссии на восток — утопия.

«Это не перекроет позиции, которые были в Западной Европе. Например, после закрытия авиасообщения с Европой Беларусь не сможет компенсировать убытки, летая в Индию или Китай. Просто потому, что белорусские самолеты не способны преодолеть такое расстояние без дозаправки», — объясняет он.

Эксперт подчеркивает, что мероприятие с дипломатами было нужно Лукашенко, чтобы донести им мысли о сложившейся политической ситуации.

«Белорусские дипломаты на Западе находятся в растерянности почти год. С ними никто из европейских политиков не встречается. Лукашенко, конечно, очень беспокоит, что люди сидят без работы на госбюджете. Он сказал, что давайте будем сокращать диппредставительства в Европе, снимем послу и помощнику двухкомнатную квартирку и пусть живут. У него примитивное восприятие, что если дипломат не зарабатывает деньги, то надо его сократить. Лукашенко забывает, что в белорусской эмиграции живут более 3 миллионов человек, и диппредставительства ими, к сожалению, не занимаются», — говорит Болкунец.

Эксперты сошлись в том, что требуя компенсаций от России, Лукашенко не пойдет на политическое сближение.

Андрей Суздальцев считает, что «на самом деле никакой интеграции России и Белоруссии нет», а есть «огромная дотационная система».

«Лукашенко рассчитывает, что снова всех обманет, поэтому он пытается надавить на нас через Китай. Взять хотя бы его список, который он привез на переговоры в Санкт-Петербург, там, насколько я знаю, были требования на более чем $5 млрд. Среди них — обеспечить рынок сбыта МАЗов. Это означает, что нам ради белорусов надо закрыть КАМАЗ. Нас облагают как колонию, подход Белоруссии — как к дойной корове. Это, конечно, неправильно, но, к сожалению, такая традиция», — подчеркивает эксперт.

По мнению Болкунца, Россия сама взяла на себя определенную ответственность, признав победу Лукашенко на выборах в августе 2020 года, из-за чего он рассчитывает, что «Россия будет его содержать».

«Насколько российский бюджет готов это тянуть — вопрос сложный. Для российского правительства возникает дилемма: что лучше — оборудовать российские школы туалетами и отоплением или отдать их Лукашенко. Интеграции никакой нет, это просто демагогия на бумаге. Лукашенко никогда не пойдет на сближение, он недоговороспособен», — заключает он.