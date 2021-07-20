Список Бортникова: кого сочтут иноагентом

ФСБ России 20 июля опубликовала проект приказа директора службы Александра Бортникова, утверждающего перечень сведений в военной и военно-технической сфере, которые могут быть использованы против безопасности РФ другим государством. Нарушение положений приказа может привести к объявлению физического лица иноагентом. Что включает в себя документ и как к нему относятся в Госдуме, — в материале «Газеты.Ru».

В перечне 61 пункт с описанием сведений, «целенаправленный сбор» которых «в интересах иностранного государства» с помощью «предоставления денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи) влечет признание физлица иностранным агентом (Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»).

Так, в перечне есть «сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки», «сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне», а также, «сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск (сил).

Кроме того, к сведениям, которые могут быть использованы против безопасности РФ, по мнению ФСБ, относятся «сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд войск (сил)», и «сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках (силах)».

То есть любая газетная заметка о военных учениях, неуставных отношениях в армии или резонансных закупок для нужд армии может повлечь за собой признание журналистов иностранными агентами, поскольку любая публикация СМИ распространяется для неограниченного круга лиц, в числе которых могут быть и иностранные разведки, и органы власти иностранных государств.

Источник в Госдуме, знакомый с документом, в разговоре с «Газетой.Ru» привал не драматизировать ситуацию и обратил внимание, что

главным критерием иностранного агента является финансирование из-за рубежа.

«Без этого пункта никто не может признать никакого журналиста иностранным агентом. Так что пресса как работала, так и будет работать, не нужно преувеличивать», — сказал представитель нижней палаты парламента.

Он также напомнил, что статус иностранного агента не равнозначен статусу агента иностранной разведки и не влечет за собой лишения свободы.

В то же время депутат Виталий Милонов пояснил «Газете.Ru», что перечень не затрагивает напрямую интересы СМИ, и выразил уверенность — речь идет лишь о прямой передаче военных сведений иностранному государству.

«Здесь говорится о передаче иностранным лицам. Я не вижу здесь про публикации в СМИ. Можно собирать информацию, которая не будет подпадать под государственную тайну, но будет крайне нежелательной в плане обеспечения безопасности страны. В данным случае я вижу в этих строчках ту информацию, которая целевым образом передается иностранным государствам, не образуя гостайну, но может потенциально содержать такие вещи. Однако необязательно вся она является информацией, которая наносит удар», — отметил Милонов.

При этом он отметил, что перечень ФСБ содержит «информацию, которая есть в любом военном журнале», но выразил уверенность, что военная журналистика не умрет.

«Я считаю, что военная публицистика — предположим, «Военное обозрение», которое публикует более-менее серьезных военных экспертов, — и дальше будет публиковать этих экспертов с их оценкой угроз в отношении Российской Федерации», — отметил Милонов, подчеркнув, что на основании опубликованного ФСБ перечня таких экспертов нельзя будет признать иностранными агентами.

«Я думаю, что на деятельность настоящих журналистов, которые делают настоящую журналистику никаких ограничений он не накладывает», — заявил Милонов.

По поводу ограничения на сведения о закупках для войск он отметил, что речь идет только о закрытых контрактах, которые раскрывают численность войск.

«Мне кажется, что имеются в виду специальные закупки. Что касается открытых закупок, они по определению открыты, они публикуются на сайте Госзакупок. Но есть, безусловно, закрытые закупки. И, допустим, закупки продовольствия для какой-то воинской части, безусловно раскрывают ее численность, которая засекречена, и ни в одной армии вы не увидите в открытом доступе эти сведения», — пояснил Милонов.

Он также подчеркнул, что открытость военных и силовых ведомств гарантируется другими законами России.

«Есть федеральный закон о противодействии коррупции, есть федеральный закон о контрактной системе, который не делает эти закупки абсолютно непрозрачными, хотя есть закупки для нужд Министерства обороны, которые, безусловно, не являются публичными», — отметил депутат.

В свою очередь, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный отметил в беседе с «Газетой.Ru», что вообще не видит угрозы журналистике в перечне ФСБ, а сам перечень назвал адекватным и своевременным.

«Я считаю, что систематизировать сведения в области обороны, военно-технического сотрудничества и военных разработок нужно было давно, потому что любое государство защищает эти сведения. К сожалению, в последние годы возросли вызовы и угрозы, да и в целом напряжение на международной площадке. Это значит, что искомые сведения представляют для них повышенный интерес», — отметил Выборный, напомнив про угрозу со стороны НАТО.

По его словам, в отсутствие публикаций в СМИ о военных закупках и преступлениях в армии функции общественного контроля за силовиками и армией продолжат нести другие государственные институты, в том числе парламентские комиссии, аудиторы Счетной палаты и общественные советы соответствующих министерств и ведомств.

«Все это и сейчас работает как часы. Общественный совет есть в каждом министерстве и ведомстве. И проверки со стороны счетной палаты и парламента проводятся регулярно. Если что-то важное будет в ходе этих проверок обнаружено, не переживайте, они вам об этом сообщат. И следственные органы получат соответствующий сигнал. В конце концов, вас же не смущает такой момент, как тайна следствия? Почему в области вопросов обороны не может быть таких ограничений? Те, кому нужно будет знать, что там происходит, и так об этом будет знать, и без журналистов», — пояснил Выборный.