Газ, оружие, санкции. Какие меры против России предусмотрели США и Германия

В случае если Россия попытается использовать энергетику как оружие против Украины, ФРГ и США задействуют свои «рычаги воздействия». Речь может в том числе идти об ограничениях поставок газа в Германию, пишет Bloomberg. При этом формулировки соглашения Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2» намеренно оставили двусмысленными, чтобы не давать Москве полного описания возможных ответных мер. Что известно о договоренностях — в материале «Газеты.Ru».

Германия примет ответные меры, включая санкции на уровне Евросоюза, если Россия попытается использовать энергетику как оружие против Украины. Как сообщает Bloomberg, такой пункт содержится в проекте соглашения между США и ФРГ по «Северному потоку – 2».

По данным агентства, формулировки в документе «специально оставили размытыми», чтобы не давать России полного описания ответа стран в случае «злонамеренного поведения». Высокопоставленный американский чиновник указал, что такие действия могут включать ограничение поставок газа из РФ в Германию.

Кроме того, в соглашении предусмотрены инвестиции на сумму до $1 млрд в экономику Украины для перехода на более экологичные источники энергии. Первый взнос — $175 млн — в созданный для этого фонд внесет ФРГ, утверждается в документе. Еще $70 млн Берлин выделит Киеву на совместные проекты в области энергетики.

Германия также возьмет на себя обязательство «использовать рычаги воздействия» для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году. Эти переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.

Ожидается, что США и Германия должны подписать соглашение в ближайшие дни, а договоренности будут окончательно доработаны до приезда в Соединенные Штаты президента Украины Владимира Зеленского.

К разочарованию противников проекта

Как отмечает Bloomberg, предполагаемая возможность ограничения потоков российского газа наверняка разочарует критиков, в том числе многих американских законодателей, которые говорят, что администрация президента США Джо Байдена не приняла достаточных шагов для остановки строительства трубопровода.

Они искали конкретные формулировки, в которых Германия «поклялась бы» перекрыть поток газа через «Северный поток — 2» в случае, если Россия попытается оказать ненадлежащее влияние на Украину. Но в Берлине долго сопротивлялись такому шагу, заявляя, что такая угроза только еще больше политизирует проект, который, по оценкам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, является чисто коммерческим. Об этом же заявлял и президент России Владимир Путин. По его словам, ввод в эксплуатацию нового газопровода не означает, что РФ хочет остановить транзит через Украину - вопрос в экономической целесообразности.

Противники трубопровода неоднократно утверждали, что он даст Москве слишком много рычагов воздействия на европейскую национальную безопасность. Администрация Байдена первоначально предполагала, что попытается остановить строительство, но позднее изменила свой подход, заявив, что это лишь испортит отношения с правительством Германии.

В свою очередь, в Госдепартаменте признали, что санкции США не смогли помешать строительству «Северного потока – 2». При этом ведомство предоставит в августе Конгрессу новый доклад по ситуации с трубопроводом, сообщил 20 июля глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация приступила к своим обязанностям в январе.

Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом, — объяснил он. — Стоит упомянуть, что в целом мы ввели санкции против 19 объектов по сравнению с двумя объектами, включенными в санкции прошлой администрацией».

О проекте

«Северный поток – 2» проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Поэтому все эти страны должны разрешить строительство газопровода и его эксплуатацию. Германия, Россия, Финляндия и Швеция согласились достаточно быстро, а вот Дания долго выступала против проекта, но в итоге тоже позволила строить трубопровод.