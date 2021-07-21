Польша вновь предъявила претензии РФ по трагедии с Качиньским. Москва считает их несостоятельными

Обломки самолета Ту-154М, который потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» в 2010 году. На борту находился президент Польши Лех Качиньский

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила замглавы польского МИДа Марчину Пшидачу, который раскритиковал Москву за отказ вернуть обломки разбившегося 11 лет назад самолета президента Польши Леха Качиньского. По словам Захаровой, обвинения польской стороны несостоятельны, а Россия не раз подтверждала, что готова обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта.

Заявления польского замминистра иностранных дел Марчина Пшидача о «неуважении принципов цивилизованного мира» Москвой в связи с делом о гибели президентского борта Леха Качиньского не имеют под собой оснований и несостоятельны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается ссылок представителей Варшавы на международное право, с их точки зрения, якобы, не позволяющего России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны», — заявила дипломат.

По ее словам, польская сторона много раз была поставлена в известность относительно процедуры возвращения вещдоков. Захарова подчеркнула, что РФ имеет право хранить у себя обломки самолета до завершения следственных действий, которые до сих пор ведутся в России. Это, отметила она, полностью соответствует международной практике расследования авиакатастроф.

При этом, добавила Захарова, Москва неоднократно подчеркивала, что готова обеспечить Польше доступ к обломкам самолета президента. Кроме того, польское руководство так и не ответило на запрос Генпрокуратуры РФ с просьбой предоставить копии стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора Леха Качиньского с его братом перед крушением.

10 апреля 2010 года пассажирский авиалайнер Ту-154М c бортовым номером PLF 101 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Тогда были расстреляны 22 тыс. польских офицеров.

Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, вследствие чего с резким кренением перевернулся более чем на 180 градусов и упал днищем фюзеляжа кверху на землю в 200-300 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту — семь членов экипажа и 89 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии президента Владислав Стасяк, глава нацбанка Польши Славомир Скшипек, замминистра иностранных дел Анджей Кремер и другие высокопоставленные лица Польши.

В день катастрофы тогда еще президент России Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию по расследованию происшествия — возглавил группу председатель правительства РФ Владимир Путин.

Параллельно с этим министр юстиции Польши Кшиштоф Квятковский организовал собственное расследование. По факту трагедии уголовные дела возбудили Следственный комитет при прокуратуре России, а также Главная военная прокуратура Польши.

Расследование технических обстоятельств катастрофы проводила совместная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — туда вошли 25 специалистов из Польши, а также представители Минобороны РФ.

17 апреля 2010 года она завершила работу на месте ЧП, спустя два дня были расшифрованы черные ящики. 19 мая председатель МАК Татьяна Анодина завила, что по результатам комиссии были исключены версии о пожаре, взрыве, теракте, а также отказе техники.

Установлено, что до падения все системы воздушного судна работали исправно. При этом выяснилось, что в кабине пилота находились посторонние. 12 января 2011 года МАК был представлен окончательный отчет — катастрофа произошла из-за ряда ошибок пилотов.

Среди них были названы: решение о заходе на посадку и отказ от ухода на второй круг в плохих метеоусловиях, снижение ниже минимальной допустимой высоты в 100 метров, а также игнорирование сигналов системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью земли.

В заключении было подчеркнуто, что ошибки были допущены в результате психологического давления на летчиков — в кабине присутствовал глава ВВС Польши Анджей Бласик.