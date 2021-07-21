«Россию заставляют кормить Украину». США и ФРГ договорились по «Северному потоку — 2».

США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

Гарантии для Украины

МИД Германии обнародовал совместное заявление США и ФРГ по газопроводу «Северный поток — 2». Стороны договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязана принять меры для ограничения российских экспортных возможностей, в том числе применить санкции, причем как на национальном, но и на общеевропейском уровне.

«Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на десять лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией», — указано в заявлении. Заниматься решением этого вопроса будет назначенный Берлином спецпосланник.

ФРГ также обязалась создать для Украины «зеленый фонд» для поддержания энергетического перехода страны, ее энергоэффективности и энергобезопасности. Берлин внесет первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.

Высокопоставленный американский чиновник ранее говорил Bloomberg, что формулировки в документе намеренно сделали двусмысленными: Вашингтон не хочет, чтобы Россия заранее придумала план действий.

Одной из мер, по его словам, может стать ограничение поставок газа из России в Германию.

«Подход Запада к этому вопросу основывается на том, чтобы заставить Россию кормить Украину, потому что самому Западу не хочется этого делать», — сказал «Газете.Ru» политолог Андрей Суздальцев.

«То есть нас объявляют агрессорами и заставляют платить контрибуцию. Как будто Украина победила», — добавил эксперт.

«Заявление грозное, но, если разобраться, оно отсрочено на 3,5 года», — отметил со своей стороны замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он напомнил, что сегодня Россия и Украина связаны вполне определенным договором, который предполагает прокачку не менее 40 млрд кубометров газа в год.

«Поэтому в ближайшие 3,5 года какие бы санкции США ни собирались вводить, результата от этого не будет: есть договор, и он должен выполняться обеими сторонами», — сообщил эксперт «Газете.Ru», подчеркнув, что по завершении этого срока оснований для введения каких-либо санкций у Берлина и Вашингтона может и не быть.

Отношения США и Украины ухудшатся

Способы разрешения спора по «Северному потоку — 2» на прошлой неделе обсуждали на переговорах канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Меркель заявляла, что стороны по-разному оценивают проект.

Борьба США с «Северным потоком — 2» начала оборачиваться для них все более конфликтной ситуацией с их главным союзником в Европе — Германией, обратил внимание Владимир Жарихин.

А поскольку Байден решил восстанавливать отношения с Европой, они ограничили свои претензии к этому проекту, пояснил эксперт.

После того, как в СМИ появились сообщения о сделке США и Германии, которая будет означать, что США не станут препятствовать заключительному этапу строительства трубопровода, Politico со ссылкой на источник написало, что официальные лица Соединенных Штатов попросили украинских коллег воздержаться от выражения публичной критики этой сделки. Они также посоветовали не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с американским конгрессом.

Представители Белого дома предупредили, что критика предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, писало издание.

Но главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев убежден, что в долгосрочной перспективе отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшатся в любом случае. Для Вашингтона, по мнению специалиста, сегодня более важны отношения с Германией, особенно после выхода Великобритании из ЕС.

«Никаких сверхбольших рычагов давления у США на Германию нет. Поэтому

немцы сегодня усилили свои позиции, они прекрасно понимают, что могут во многом говорить на равных с США. В этих условиях Вашингтон вынужден жертвовать своими отношениями с Киевом», — пояснил эксперт.

По его мнению, Германия и США устали от постоянных претензий и просьб со стороны Киева. Он допустил, что у Вашингтона тоже созрела идея немного подавить на Киев и показать, что свои проблемы Украина должна решать сама за свой собственный счет.

«Усталость от Украины накапливается и переходит из количества в качество.

Украина слишком многое себе позволяла и слишком часто напоминала о себе. Есть основания думать, что она теперь меньше будет стоять на радарах политики и станет по-своему более ручной по отношению к Вашингтону», — подчеркнул Владимир Васильев.