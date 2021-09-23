В США пограничникам запретили ловить нелегалов с помощью лассо

В США проводится расследование действий американских пограничников, загонявших нелегальных мигрантов в реку Рио-Гранде в Техасе. Сотрудники погранслужбы при этом были верхом на лошадях и использовали кнуты. Фотографии инцидента, по словам ряда пользователей соцсетей, напомнили им рабовладельческие времена в Америке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что происшествие на границе США в Техасе является неприемлемым вне зависимости от любого контекста. Ее слова передает «Би-би-си».

«Я видела часть видео. Полного контекста я не знаю, но не могу представить, какой контекст мог бы это оправдать. Однако дополнительных деталей у меня нет, и я не думаю, что кто-либо, видевший эти кадры, мог бы посчитать это хоть сколько-нибудь приемлемым», — сказала представитель президента США.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США начало расследование инцидента. Ранее в СМИ появились кадры, на которых агенты Пограничной службы США верхом на лошадях загоняют в реку Рио-Гранде нелегальных мигрантов из Гаити, пытавшихся проникнуть на американскую территорию со стороны Мексики.

Пограничники, одетые в ковбойские шляпы и чапас (накладки на штаны для верховой езды), использовали для противодействия нелегалам лассо. В толпе было много женщин и детей. С связи с инцидентом 23 сентября конные патрули на границе в Техасе были временно отменены.

Глава Погранслужбы США Рауль Ортиз заявил, что инцидент расследуют, чтобы выяснить, было ли поведение пограничников неприемлемым. По его словам, сотрудники службы действовали в сложной обстановке, пытаясь отделить мигрантов от контрабандистов.

«Мигранты, которые пытаются достичь нашей границы или строят такие планы, должны знать, что мы по-прежнему выполняем распоряжение №42 Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), запрещающее допуск в США. Эти лица будут отправлены назад в свои страны», — добавил Ортиз.

Управление ООН по делам беженцев заявило, что наблюдает за депортациями гаитян, которые организуют миграционные власти США. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал условия пребывания гаитянских мигрантов невыносимыми. Он также заявил, что 42-й пункт распоряжения ЦКПЗ, если его выполняют без скрининга мигрантов, не соответствует нормам международного права.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

МВБ сообщает, что сейчас в городе Дель-Рио находятся около 7 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них отправляют обратно на Гаити. Ранее в сентябре их число достигало 15 тыс. человек.

Скандальные снимки вызвали реакцию на Капитолийском холме в Вашингтоне. Действия пограничников осудили конгрессмены от Демократической и Республиканской партий. На слушаниях в Конгрессе по этому вопросу также выступал глава МВБ Алехандро Майоркас. По его словам, ситуация на границе его «ужаснула».

Власти США могут вернуться к одиозной — для сторонников демократов — идее строительства стены на границе с Мексикой. В апреле газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас в ходе совещания заявил о планах по продолжению укрепления южных рубежей США.

Властям придется как минимум устранить существующие в стене дыры. При этом министр внутренней безопасности отметил, что решение еще не утверждено, а власти рассматривают разные проекты, представленные начальником пограничной службы.

Майоркас также заявил, что Америке в обозримом будущем грозит самый серьезный миграционный кризис за последние двадцать лет.

5 марта агентство Reuters сообщило, что в феврале на границе с Мексикой американскими властями были задержаны около 100 тыс. мигрантов, и это самый высокий показатель за февраль с 2006 года. Известно при этом, что более 9 тыс. несовершеннолетних и семей с маленькими детьми были допущены в страну.