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Политика

Какие санкции предусмотрены в военном бюджете США

Палата представителей США одобрила новые санкции против госдолга России

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Kevin Lamarque/Reuters
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год (начинается с 1 октября 2021-го). Инициативу поддержали 316 законодателей, 113 высказались против.

Белый дом запрашивал на оборонные нужды $753 млрд. В ходе консультаций эта сумма была увеличена до $778 млрд. При этом объем оборонного бюджета на текущий финансовый год (завершается 30 сентября) составляет около $740 млрд.

Теперь свою версию проекта должен одобрить Сенат, после чего будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, и только потом его направят на подпись президенту. Этот процесс может длиться несколько месяцев.

Крым, «Северный поток – 2», военные альянсы

В бюджет включены несколько поправок, касающихся России. В частности, он предусматривает санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, новые ограничения против уже достроенного «Северного потока - 2» и лиц, участвующих в реализации этого проекта.

По оценкам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, если поправка о госдолге заработает, ситуация не станет катастрофической для Москвы. «Во-первых, пока в законопроекте ничего не говорится о вторичных санкциях в отношении иностранных покупателей российского долга. Во-вторых, существует риск для самих американских инвесторов, которые будут ограничены в сравнении с другими претендентами на покупку», — приводит его мнение газета «Коммерсантъ».

Конгрессмены намерены также продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны России. Одновременно с этим предлагается продлить ограничение на использование бюджетных средств для «выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом». В то же время предусматривается, что министр обороны США вместе с госсекретарем могут получить разрешение на несоблюдение этих требований при определенных условиях – в случае, если глава Пентагона посчитает, что это «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

Ожидается, что не позднее 1 апреля 2022 года законодателям представят доклад о «российских операциях по оказанию влияния и кампаниях, которые нацелены на военные альянсы и партнерские связи США».

Персональные санкции

В документе также содержится рекомендация рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В список, в частности, вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Центризбиркома Элла Памфилова, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и другие лица.

По оценкам комитета по процедурным вопросам Палаты представителей, «все они имеют отношение к нарушению прав человека». Им могут запретить въезд в Соединенные Штаты. Поправка также подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка.

«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более, такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — прокомментировала свое включение в этот перечень Маргарита Симоньян.

Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобные инициативы «внутрипарламентскими упражнениями». «То, что в Конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, это не секрет ни для кого», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

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