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Политика

«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом

Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развивать 5G

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Вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время встречи в Белом доме, 24 сентября 2021 года

Вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время встречи в Белом доме, 24 сентября 2021 года

Patrick Semansky/Reuters
В США прошла первая личная встреча лидеров «азиатского НАТО» — неформального альянса QUAD, в который входят США, Австралия, Индия и Япония. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты констатируют: одна из главных задач этого союза — вывести Индию из зоны влияния России и сделать из нее главного противника Китая.

Первый в истории личный саммит четверки QUAD объединил в Вашингтоне президента США Джо Байдена, премьер-министров Индии и Австралии Нарендру Моди и Скотта Моррисона, а также уходящего главу японского правительства Есихидэ Сугу.

Встреча оказалась плодотворной с точки зрения принятых решений: стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, обмене спутниковыми данными и развитии сетей 5G. В совместном заявлении также говорится о намерении провести учения по борьбе с пандемией в 2022 году и о планах по координации политики в отношении Афганистана.

Также страны QUAD объявили о «запуске нового партнерства «четверки» в области инфраструктуры», в том числе с Европейским союзом.

Накануне встречи Белый дом заявлял, что ее участники стремятся создать свободный и открытый Тихоокеанский регион и занимаются поиском решений для этого. Однако, все четыре страны, кроме США объединяет другое — у каждой есть территориальные — как у Японии и Индии — и акваториальные — как у Австралии — проблемы с Китаем. США же объявили Китай главной угрозой миру.

Один за всех и все против одного

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отмечает, что союз с Японией, Австралией и Индией для США очень важен, поскольку он практически гарантирует создание условий для контроля Китая.

«Судя по последним действиям — создание AUKUS с последующим разрывом сделки по подводным лодкам между Австралией и Францией, споры с Германией по «Северному потоку» — США решили сместить акцент с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом, все шаги базируются на англо-саксонской базе», — подчеркнул Ордуханян.

По его словам, в отношении Китая в настоящий момент реализуется типичная тактика США — «они обкладывают страну, с которой собираются вести игру, конфликтами».

«Так было вокруг России, так сейчас будет и вокруг Китая», — отметил эксперт.

Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что в этой игре против КНР ее «ключевым элементом» становится Индия. «Она не является союзником США, но является важным звеном сдерживания Китая — ядерная держава с населением почти 1,5 миллиарда человек», — пояснил Суслов.

При этом он отметил, что QUAD, в отличие от AUKUS, поощряет развитие направленных против Китая двусторонних связей между всеми участниками союза.

«США выгодно, чтобы эти страны укрепляли отношения между собой: поэтому укрепляются японо-индийские отношения против Китая, японо-австралийские и т.д.», — рассуждает эксперт.

Почему это важно для России?

Рафаэль Ордуханян указывает и на другое отличие QUAD от AUKUS: цель этой организации — не только противостоять Китаю, но и оторвать Индию от России.

«Индия могла бы стать достойным противовесом Китая и быть направлена как против Пекина, так и против Москвы, — рассуждает эксперт. — Отношения, которые складываются между Индией и Россией, не устраивают США. Поэтому они сейчас будут пытаться вбить между нам клин. Там работают тысячи НКО из Англии и из США, а Пакистан работает с мусульманским населением».

В свою очередь, Дмитрий Суслов подчеркнул, что конечная цель QUAD — расколоть Азиатско-Тихоокеанский регион на два лагеря: Китай и союзников США — также не выгодна России.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выстраивать отношения со всеми странами на паритетной основе, а не по блоковому принципу.

Нам выгоднее объединенный Азиатско-Тихоокеанский регион, а американская концепция обрекает Россию на союзничество с Китаем», — пояснил Суслов.

Пекину в таких условиях очень важна поддержка Москвы, уверен эксперт. По его словам, КНР впервые оказалась в эпицентре противостояния с другой сверхдержавой, поэтому заинтересована в том, чтобы Россия оставалась «дружественным тылом»: «Без России Китай был бы полностью окружен недружественными странами».

Однако директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов предостерегает от такого развития событий, уверяя, что Россия ни в коем случае не должна вступать в военный союз с Китаем.

«США только это и нужно. Они сразу же объявят этот союз главным врагом и начнется противостояние в духе «НАТО — Варшавский договор», — пояснил Маслов.

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Что Москва должна делать?

По словам Рафаэля Ордуханяна, в сложившейся ситуации Россия могла бы не вмешиваться в противостояние США и Китая, а заняться внутренними проблемами. Для этого, по его словам, потребуется государственная воля и решимость финансовых групп для экспрессивного развития Сибири и Дальнего Востока.

«Мы должны умело разыграть карту и получить максимальную прибыль и от США, и от Китая. Мы можем сейчас, немного столкнув наших игроков, воспользоваться передышкой и заняться своей страной.

Но одних Лаврова, Шойгу и Путина не хватит. Нужно, чтобы весь наш правящий класс обратил внимание на эту возможность и начал развивать страну», — говорит он.

Дмитрий Суслов из ВШЭ считает, что России нужно всячески критиковать союз QUAD, но при этом развивать отношения с каждой из стран, которая в нем участвует.

«В интересах России поддерживать тесные партнерские отношения не только с Индией, но и с Японией и с Австралией. Вывести их из политики сдерживания Китая невозможно — у каждой страны есть свои фобии в отношении этой страны. Но сохранить и развивать отношения вполне можно.

Нельзя исходить из того, что Индия и Япония автоматически становятся нашими врагами. Это не так», — пояснил эксперт.

Рафаэль Ордуханян при этом предостерегает от попыток наладить отношения с США. Эксперт считает, что Вашингтон в этой ситуации может пойти на хитрость и уступить в Сирии, переложив ответственность за ближневосточный регион на Россию.

«Путем создания альянса Израиль-Россия-США они смогут с нашей помощью отдать этот регион и признают Сирию зоной ответственности России. Но это ловушка, поскольку, с одной стороны говорится о сотрудничестве, с другой стороны санкции никто не отменяет», — напомнил Ордуханян.

С другой стороны, по его словам, сейчас возникает идеальная ситуация для развития отношений со странами Европы.

«Может быть, мы даже стоим на пороге открытия оси Берлин-Москва-Пекин», — предположил эксперт, добавляя, что Россия пока не готова к такому варианту развития событий.

«Мы не готовы подхватить ситуацию и сыграть свою игру. Но это «окно возможностей» будет открыто не всегда, потому что не всегда будут Джо Байден и Борис Джонсон. Клоуны уйдут, придут укротители хищников», — резюмировал Ордуханян.

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