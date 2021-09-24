Мали ищет замену легионерам

Мали ведет переговоры с российской частной военной компанией «Вагнер» о вводе их сил в страну. Из-за этого обострились отношения между Москвой и Парижем: Франция уже предупредила Россию о последствиях присутствия ЧВК на малийской территории. Кремлю о возможной сделке ничего неизвестно.

На прошлой неделе в иностранных СМИ появилась информация о том, что официальные лица Мали ведут переговоры с российской частной военной компанией «Вагнер» о размещении ее сотрудников в стране. Кремль отрицает, что военные РФ присутствуют в Мали, как и сам факт переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможных контактах между властями Мали и ЧВК.

Несмотря на это, Франция, которая размещает в Мали бойцов Иностранного легиона с 2013 года, официально предупредила Россию о последствиях возможного присутствия «Вагнера» в африканской стране. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уведомил российского коллегу Сергея Лаврова в ходе встречи, состоявшейся 23 сентября, передает пресс-служба французского МИД.

В чем состояла суть предупреждения, не уточняется.

Ле Дриан, как стало известно Reuters, назвал деятельность ЧВК «несовместимой» с присутствием французских военных в стране. Позднее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила Le Monde, что в переговорах с министром обороны малийского переходного правительства пригрозила им «международной изоляцией» в случае партнерства с «Вагнером», которая приведет к «сокращению суверенитета» Мали. Второй переворот за год: военные задержали временного президента Мали В Мали уже второй раз за год проходит военный переворот. Вице-президент и лидер военной хунты Ассими Гоита... 25 мая 17:15

О последствиях приглашения российских наемников Мали также неоднократно предупреждали страны Балтии и Евросоюз. Очередной разговор на эту тему состоялся между главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и руководителем МИД Мали Абдулая Диопом в ходе Генеральной ассамблеи ООН. В частности, Боррель заявил, что Евросоюз ценит Бамако как своего важного партнера, но приглашение «Вагнера» противоречит позиции ЕС.

При этом официально Мали не подтверждает сделку с ЧВК, однако представитель министерства обороны страны не стал отрицать, что власти намерены «диверсифицировать свои отношения в среднесрочной перспективе для обеспечения безопасности страны».

«Мы ничего не подписывали с «Вагнером», но мы ведем переговоры со всеми», — приводит его слова AFP.

Франция проводит свои миссии в разных миротворческих форматах в Мали с 2013 года; в некоторых из них также участвуют британские военные силы. Однако в последний год отношения между Бамако и Парижем существенно ухудшились: в результате двух военных переворотов в Мали летом 2020-го был свергнут президент Ибрагима Бубакара Кейта, спустя год президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция реструктурирует свои операции в регионе.

Это не означало, что она полностью выводит военный контингент с территории Мали, но существенно его сокращает — до нескольких сотен (сейчас там более 5 тыс. французских солдат). Макрон объяснил эту меру тем, что присутствие Франции в Мали больше не соответствует «реальности боевых действий». Фактически Париж заявил о готовности осуществлять в стране исключительно антитеррористическую деятельность в составе международного альянса, а не обеспечивать безопасность больших территорий ряда регионов, которые не может взять под свой контроль малийское правительство. Макрон отметил, что военное присутствие Франции в стране не может быть вечным, и африканцы должны самостоятельно заботиться о безопасности своих территорий. Перед этим Париж резко осудил последний переворот в Мали. «Люди устали от безнадеги»: почему граждане Мали зовут на помощь Россию На фоне очередного военного переворота в Мали возобновились уличные акции протеста. Малийское население... 29 мая 22:21

После этого начались разговоры о возможном присутствии ЧВК «Вагнер» в стране. Научный сотрудник Африканского центра стратегических исследований Даниэль Эйзенга высказал предположение, что военная хунта заинтересована в приглашении наемников для обеспечения перехода к власти, а не в восстановлении конституционной демократии.

«Налаживание отношений с другим международным благотворителем, таким как Россия, могло бы проложить путь для этого», — пояснил он Al Jazeera.

Французскую политику в Мали при этом осуждают местные граждане. Они считают, что их присутствие в стране основано лишь на желании использовать местное сырье, а Париж не в состоянии сдерживать насилие в стране и лишь преследует свои скрытые цели. Еще весной на гражданских митингах малийцы выходили на улицы с российским флагами, поддерживая возможное присутствие военных РФ в стране.

Это привело к дистанцированию властей от Парижа и росту симпатий к Москве, в том числе благодаря подписанному между Мали и Россией в 2019 году соглашению о военном сотрудничестве.