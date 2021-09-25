«Нужна новая политика». В Китае не исключают первый ядерный удар по США

Высокопоставленный чиновник из Пекина считает, что Китаю следует занять более агрессивную позицию на фоне действий растущего военного присутствия Соединенных штатов Америки в Тихоокеанском регионе и создания военного альянса AUKUS совместно с Великобританией и Австралией.

Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и «дать отпор» новым союзам, которые создает Вашингтон в Тихом океане. Такое заявление сделал бывший заместитель Генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан, его слова приводит британское издание Daily Mail.

Во время саммита по ядерной политике он заявил, что его стране пора пересмотреть и отрегулировать обязательство использовать ядерное оружие только в качестве ответной меры, так как США строят новые военные союзы в Тихоокеанском регионе и увеличивают военное присутствие рядом с Китаем.

Цзукан заявил, что нынешняя политика страны, действующая с 1960-х годов дала Китаю «моральный авторитет», но на данный момент она не подходит, пока между его страной и США не будет достигнута договоренность о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой.

Это заявление прозвучало на фоне информации о строительстве Китаем сотни новых шахт для ядерного оружия в отдаленном пустынном районе недалеко от города Хами в северной части страны, граничащей с Монголией.

Напомним, что 16 сентября стало известно о создании нового партнерства в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией, получившего сокращенную аббревиатуру AUKUS, сообщила канцелярия британского премьер-министра. В заявлении говорится, что лидеры трех государств «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

В сообщении говорилось, что первой инициативой в рамках AUKUS станет совместная работа над будущими атомными подводными лодками для Австралии.

Ожидается, что начальный этап оценки нового проекта продлится 18 месяцев. В процессе проектирования и сборки будут задействованы сотни высококвалифицированных научных и инженерных специалистов по всей Великобритании, а также будут привлечены инвестиции в некоторые британские сектора экономики из высокотехнологичных секторов. Великобритания и США уже являются ведущими членами НАТО — важнейшего оборонного союза в мире. Работа, проделанная AUKUS, будет поддерживать общие цели в новых регионах, обеспечивая стабильность и защищая народы этих стран от новых угроз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что созданию союза в частности, обеспечит его страну новыми рабочими местами.

«Великобритания, Австралия и США — естественные союзники, хотя наши страны разделены географически, но наши интересы и ценности являются общими. Альянс AUKUS приблизит нас как никогда ранее, создавая новое партнерство в сфере обороны и обеспечивая рабочие места и процветание. Это партнерство будет становиться все более важным для защиты наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и, как следствие, защиты наших людей дома», — говорится в заявлении.

В свете заключения договоренностей о строительстве Великобританией и США подлодок стало известно, что Австралия разорвала контракт, заключенный в 2017 году с французской компанией Naval Group по поставкам подводных лодок Barracuda.

Париж должен был поставить Канберре 12 ударных подлодок, контракт оценивался в $50 млрд. Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.

В свете данного разрыва министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что отказ Австралии от контракта Франции в пользу США подрывает доверие союзников.

«Это отголоски эпохи, которую мы считали законченной. Это не просто разрыв контракта в области вооружений и промышленности, это подрыв доверия между союзниками», — заявил он.

Также во французском внешнеполитическом ведомстве призвали проверить AUKUS на соответствие принципам нераспространения ядерного оружия.

«Рамки сотрудничества, о котором было объявлено 16 сентября, неизвестны. Необходимо получить пояснения для оценки его последствий, особенно в сфере нераспространения», — отметили в пресс-службе министерства.

Данную ситуацию попытался сгладить глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его словам, он контактировал с представителями Парижа в целях обсуждения AUKUS.

«Мы приветствуем важную роль, которую играют европейские страны в Индо-Тихоокеанском регионе, мы с нетерпением ждем возможности продолжить тесное сотрудничество с партнерами по НАТО, в Европейском Союзе, в особенности, с Францией. Она — крайне необходимый партнер в этом и в других вопросах», — сказал он.

В свою очередь политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что в сложившейся ситуации Россия могла бы не вмешиваться в противостояние США и Китая, а заняться своими внутренними проблемами. Для этого нужна государственная воля и решимость финансовых групп для экспрессивного развития Сибири и Дальнего Востока.

«Мы должны умело разыграть карту и получить максимальную прибыль и от США, и от Китая. Мы можем сейчас, немного столкнув наших игроков, воспользоваться передышкой и заняться своей страной. Но одних Лаврова, Шойгу и Путина не хватит. Нужно, чтобы весь наш правящий класс обратил внимание на эту возможность и начал развивать страну», — отметил он.

Позднее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен напряженностью между США и Китаем. В частности он призвал избежать «новой холодной войны».

«Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира», — заявил Гутерреш, его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что риски начала новой «холодной войны» могут заключаться, в частности, в создании «конфликтующих военных доктрин».