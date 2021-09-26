«Противоречат итогам саммита»: в Кремле не исключают введения очередных санкций

Ответ Москвы на возможное введение Вашингтоном новых санкций против россиян будет «мудрым» — об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, реакция главы государства «в этом плане достаточно предсказуемая». Представитель Кремля также отметил, что в конгрессе США «сидит очень много таких оголтелых представителей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

РФ проявит мудрость при выборе ответа в случае введения санкций США против 35 российских чиновников и бизнесменов. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу, одобренную в палате представителей конгресса США.

«Нам придется отвечать мудро», — сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир в воскресенье.

Песков уверен, что президент РФ Владимир Путин «проявит эту мудрость, если это нужно будет». По его словам, глава государства в курсе инициативы конгрессменов,

и реакция российского лидера «в этом плане достаточно предсказуемая».

«Трудно понять подобную тенденцию после того, например, о чем президенты РФ и США говорили на саммите в Женеве. Это абсолютно противоречит итогам саммита», — подчеркнул он. Какие санкции предусмотрены в военном бюджете США Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд... 24 сентября 10:53

Представитель Кремля также отметил, что в конгрессе «сидит очень много таких оголтелых представителей», некоторые из которых таким образом отыгрывают свои обещания лоббистским компаниям, где за очень большие деньги работает много недоброжелателей России, а другие просто пытаются «накачать» себе рейтинг.

Палата представителей ранее одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. В рамках него конгрессмены также приняли законодательную инициативу, согласно которой вашингтонской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая премьера РФ Михаила Мишустина и ряда министров, пресс-секретаря президента РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей и журналистов. Предполагается также введение запрета для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.

«Пропаганда со знаком минус»

Кроме того, Песков в той же программе назвал «пропагандой со знаком минус» требования из США об увеличении «Газпромом» прокачки газа через Украину.

«Газпром» полностью соблюдает взятые на себя обязательства, касающиеся поставок газа в Европу, и готов экспортировать еще больше, указал пресс-секретарь президента РФ.

«Можно ли взять газ больше у «Газпрома» и закачать в Европу? Можно, — отметил представитель Кремля. — «Газпром» готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все свои обязательства выполняет полностью. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли «Газпром» дальше заключать контракты? «Газпром» заинтересован в этом», — пояснил он.

15 сентября стоимость газа на спотовых площадках в Европе побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. кубометров. 20 сентября утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. кубометров, позднее этот показатель снизился.