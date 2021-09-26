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Политика

«Пока Приштина не отзовет спецназ, диалога быть не может»

Президент Сербии указал генсеку НАТО на оккупацию Северного Косово

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Laura Hasani/Reuters
Кризис на границе Косово и Сербии продолжается уже неделю: Приштина стянула к линии разграничения спецназ, Белград пригнал танки. В ЕС и НАТО заявили, что республикам нужно вернуться к переговорному процессу. Сербские власти подчеркивают, что пока правительство Косово не уберет свои войска из автономного края на севере, диалога не будет. С этим соглашается и Москва: российское посольство возложило ответственность за обострение на Приштину.

Приштина уже на протяжении семи дней оккупировала Северное Косово силами своей бронетехники. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его цитирует пресс-служба администрации президента.

«Абсолютная оккупация Приштиной Северного Косово и Метохии происходит на фоне международного молчания. Однако все начинают сразу волноваться, когда видят сербские вертолеты и самолеты над территорией Центральной Сербии. По всей видимости, они не должны взлетать без одобрения премьер-министра Косово Курти или кого-то из международного сообщества», — подчеркнул Вучич.

Косово провозгласило независимость в 2008 году в одностороннем порядке. Сербия отказывается признавать соседей независимым государством. Северное Косово и Метохию населяют преимущественно сербы, в то время как на остальной территории частично признанной республики проживают в основном албанцы. Белград считает спорный регион своей территорией, Приштина придерживается противоположной точки зрения. Фактически же с 1999 года автономный край управляется международным сообществом.

Александар Вучич добавил, что Белград соблюдал и продолжает соблюдать все международные соглашения, в том числе резолюцию 1244 СБ ООН (предусматривает управление Северным Косово международным сообществом, прекращение огня между враждующими сторонами, демилитаризацию косовских албанцев, обеспечение безопасности для возвращения беженцев и другие пункты) и Брюссельское соглашение. Президент также задал Столтенбергу и НАТО вопрос, когда спецназ Приштины уйдет с административной линии (границы республик), а в регионе начнется формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

Кроме того, Вучич провел телефонные переговоры с лидером европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В беседе с ним глава государства подчеркнул, что будет предпринимать все усилия для поддержания мира и стабильности в регионе, несмотря на «безответственное, легкомысленное и преступное поведение приштинских властей». Боррель в ответ призвал Белград к терпению и возвращению к переговорному процессу с Приштиной.

После этого Столтенберг и Боррель заявили, что провели беседы и с правительством Косово. Главный евродипломат подчеркнул, что Сербия и Косово «должны найти решения для разрядки отношения», а ЕС будет поддерживать их усилия.

Российский МИД сообщил, что глава ведомства Сергей Лавров также обсуждал косовскую повестку со своим сербским коллегой Николой Селаковичем. «Выражена приверженность продолжению тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право», — говорится в заявлении Смоленской площади. Кроме того российские посол Александр Боцан-Харченко и военный атташе генерал-майор Александр Зинченко вместе с главой сербского Минобороны Небойше Стефановичем посетили линию разграничения между Косово и Сербией.

В сербском военном ведомстве отмечали, что вооруженные силы страны на границе в районе КПП Ярине продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности. «Мы хотим ознакомить наших друзей с ситуацией, с тем, что происходит, и убедить их, что Сербия исполняет международные соглашения и действует в рамках своих прав», — заявлял Стефанович.

Он добавил, что для снижения напряженности Приштина должна отвести свои силы спецназа от границы — пока этого не будет сделано, между республиками не может идти нормальный диалог.

После этого российское посольство заявило, что «сербская сторона ведет себя предельно ответственно и сдержанно», и тоже указало Приштине на необходимость вернуться к докризисному статус-кво. В то же время линию разграничения продолжают патрулировать сербские ВВС. Как передавал телеканал Tanjug, утром 26 сентября истребители МиГ-29 дважды провели облет территории вдоль границы Сербии с Автономным краем Косово и Метохия.

Очередной виток конфликта между республиками начался 20 сентября 2021 года: косовары (косовские албанцы) запретили использовать сербские автомобильные номера на подконтрольной территории, начали принудительно снимать их с машин (и предоставлять косовские временные знаки за отдельную плату), а также пропускать транспорт с сербскими номерами через линию разграничения. Это вызвало массовые протесты у местных жителей из числа сербов. В ответ на них Приштина прислала в приграничные районы около 400 спецназовцев, включая снайперов.

Сербия в ответ стянула к границе бронетехнику. Эксперты отмечали, что до полноценного военного конфликта на Балканах дело, скорее всего, не дойдет, а обострения на границе случаются ежегодно. По мнению политологов, Приштина таким образом пытается привлечь к себе международное внимание на фоне успехов Белграда во взаимодействии с другими странами.

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