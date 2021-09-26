Выборы в ФРГ: «горькие» результаты партии Меркель и ликование социал-демократов

Предварительные результаты показывают, что союз ХДС/ХСС на завершившихся парламентских выборах в ФРГ набирает не более 25% голосов. Это худший результат для правящего блока в истории. Генеральный секретарь ХДС уже успел назвать итоги голосования «горькими». Лидер ХДС призвал не спешить с выводами, а Меркель ушла с трибуны, не сказав ни слова своим сторонникам.

В Германии завершилось голосование на парламентских выборах. Окончательные результаты будут намного позже, однако уже сейчас из экзитполов становится понятно: правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который много лет возглавляла Ангела Меркель, а сейчас — ее преемник и один из претендентов на должность канцлера Армин Лашет, значительно потерял свои позиции.

Экзитполы телеканала ZDF и радиостанции Deutsche Welle показывают победу Социал-демократической партии Германии (СДПГ), набирающей 26% голосов. ХДС/ХСС заручился поддержкой 24% избирателей. Телеканал ARD сообщает о равном числе голосов у социал-демократов и консерваторов — примерно по 25%. Третье место занимает партия «Союз 90/Зеленые», набирающая 14-15% голосов, четвертое и пятое места делят «Альтернатива для Германии» и Свободно-демократическая партия (около 11% у каждого).

Согласно этим данным, СДПГ и ХДС/ХСС получают около 200 мест в бундестаге, «Зеленые» — 119 мест, а «Альтернатива» с СДП — по 87 мест. Количество депутатов, предварительно, увеличится с 709 в действующем созыве до приблизительно 730 в новом. По другим прогнозам у СДПГ будет 215 кресел, у ХДС/ХСС 198 кресел, у «Зеленых» 120 кресел, у СДП 99 кресел, а у «Альтернативы» — 83 кресла. У «Левых» с 5% будет около 40 мест. Всего за мандаты боролись 47 партий, однако изначально было понятно, что в парламент пройдут только шесть из них.

Независимо от точных данных, прошедшие выборы для ХДС/ХСС стали провальными: еще никогда в истории правящий блок не получал менее 30% голосов (32,9% четыре года назад). Социал-демократы неплохо отыграли свои позиции по сравнению с прошлыми выборами, где они набрали 20,5%.

Для «Зеленых» плебисцит можно назвать триумфальным, это их лучший результат в истории — предыдущий рекорд был 10,7%, в правительстве они не были с 2005 года. Евроскептики из «Альтернативы» ослабили свои позиции примерно на 1,5-2%, на выборах 2017 года они заручились поддержкой 12,6% избирателей.

Согласно немецкому законодательству, если ни одна из партий не набирает 50% голосов, то они должны образовать правящую коалицию, которая займет более половины мест в парламенте. По подсчетам СМИ Германии, для формирования коалиции сейчас нужно занять 366-379 мандатов. Таким образом, существует три основных варианта объединения. Первый — большая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, второй — СДПГ, СДП и «Зеленые», третий — ЖДС/ХСС, СДП и «Зеленые». Без двух лидеров голосования правящую коалицию собрать не удастся. В Германии начались самые непредсказуемые выборы 26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, исход которых определит, кто сменит Ангелу... 26 сентября 09:50

Как сообщают немецкие СМИ, в штабе правящего блока были потрясены результатами голосования после появления первых экзитполов. По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, нужно подождать более полных данных, но уже сейчас очевидны потери по сравнению с прошлыми выборами. Позже он назвал результаты завершившегося голосования для партии горькими. Он также заявил, что видит правящий блок из ХДС/ХСС, «Зеленых» и свободных демократов.

Лидер союза Армин Лашет, вышедший к сторонникам, призвал не спешить с выводами и отметил, что результат выборов до конца еще не ясен. Сопровождавшая его Меркель ушла с трибуны, не сказав ни слова.

Еще один кандидат в канцлеры и один из лидеров СДПГ Олаф Шольц, выступая после закрытия избирательных участков, не стал скрывать, что приятно удивлен экзитполами. По его словам, итоги выборов являются успехом для партии.

Глава «Зеленых» Михаэль Келльнер отметил, что партия добилась на этих выборах значительных успехов, но признался, что ему «трудно по-настоящему радоваться результатам, поскольку ожидания были существенно выше».

По данным Deutsche Welle лидерам партий предстоят сложные и долгие переговоры по коалиционному объединению.

Первые комментарии по прошедшему в Германии голосованию уже дали и в России. Как заявил первый зампредседателя комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров, Москва будет работать с любым немецким правительством. Сенатор также выразил надежду, что власти ФРГ будут заинтересованы в нормальном взаимодействии с Россией.

Бывший глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил, что не рассчитывает на изменение политики Берлина в отношении Киева. «Могу спрогнозировать, что «рутинная» немецкая политика в отношении Украины не изменится. Там есть определенный консенсус и существует возможность привлечь Германию для энергореволюции и энергоэффективности на Украине, чего мы до сих пор, к сожалению, не сделали. В то же время не стоит ожидать какой-то принципиально новой позиции Германии в вопросах безопасности в отношении России», — сказал Климкин.