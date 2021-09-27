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Политика

Худший результат ХДС/ХСС: партия Меркель уступила

Социал-демократы победили на выборах в бундестаг

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Wolfgang Rattay/Reuters
В Германии завершились выборы в бундестаг. По предварительным данным, лидером на них стала Социал-демократическая партия. Блок ХДС/ХСС, который ранее возглавляла канцлер Ангела Меркель, показал худший результат за всю историю. К 26 октября избранным депутатам предстоит выбрать председателя парламента и его заместителя. С правящей коалицией они планируют определиться к Рождеству.

На выборах в бундестаг с результатом в 25,7% голосов лидирует Социал-демократическая партия Германии, следует из предварительных итоговых данных ЦИК Германии.

На втором месте оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с результатом в 24,1% — худшим для консерваторов за всю историю. Причем эта политическая сила проиграла социал-демократам даже в Северном Рейне-Вестфалии — на родине лидера ХДС/ХСС Армина Лашета, где он занимает пост премьера земли.

Всего в бундестаг 20-го созыва проходят шесть политических объединений.

За ХДС/ХСС следует партия «Зеленые» с 14,8%, на четвертом месте — Свободная демократическая партия с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» с 10,3%.

Партия «Левые» впервые с 2002 года не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Получив 4,9% голосов, она все же попадает в парламент, так как получила три прямых мандата в избирательных округах: Грегор Гизи и Гезине Летч — в Берлине, а Серен Пельманн — в Лейпциге. По закону о выборах ФРГ, при таком раскладе партия получает места по спискам.

Если сравнивать нынешние результаты с выборами 2017 года, показатели ХДС/ХСС ухудшились на 8,9 процентных пункта, «Левых» — на 4,3 п.п., а «Альтернативы для Германии» — на 2,3 п.п. СДПГ при этом получила на 5,2 п.п. больше, «Зеленые» — на 5,9 п.п., а «Свободные демократы» — на 0,8 п.п.

Явка на выборах составила 76,6%, немного превысив показатель 2017 года, когда на избирательные участки пришли 76,2% избирателей.

В Германии действует смешанная избирательная система, в которой сочетаются мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах посредством прямого голосования, а другая — по партийным спискам. У каждого избирателя есть два голоса: первый отдается за кандидата (прямой мандат), а второй — за партийный список. Количество мандатов партий в бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

Исходя из результатов выборов, как отмечает ТАСС, СДПГ получит порядка 205-209 мест в парламенте, ХДС/ХСС — 194-196, «Зеленые» — 116-118, либералы — 91-93, «Альтернатива для Германии» — 84, Левая партия — 39-40.

Число депутатов бундестага после выборов вырастет с 709 до 735.

Открытым до сих пор остается вопрос о том, кто станет следующим канцлером ФРГ — кандидат от СДПГ Олаф Шольц или его конкурент из ХДС/ХСС Армин Лашет.

Ангела Меркель, пробывшая у власти 16 лет, покидает должность канцлера: в этом году она не выставляла свою кандидатуру на выборах. Она сняла с себя руководство ХДС/ХСС еще в 2018 году. К тому же она объявила об уходе из политики по окончании четвертого срока на должности канцлера.

После завершения голосования Шольц и Лашет заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. По мнению Шольца, его партия получила мандат на формирование кабмина, а Лашет заверил, что сделает «все возможное для формирования федерального правительства во главе» с ХДС/ХСС.

Учредительное заседание нового парламента, как ожидается, состоится 26 октября. Во время него будут избраны председатель бундестага и его заместитель. По законодательству ФРГ, 26 октября — последний день, когда должен собраться новый парламент, поскольку первое заседание должно состояться в течение 30 дней после выборов.

Как полагает Лашет, в Германии может сформироваться правящая коалиция из трех политических партий.

Сегодня есть два наиболее вероятных варианта нового правящего альянса: «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, а также коалиция «Ямайка» — из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов.

В действующую правящую коалицию входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. После выборов партии начнут переговоры, чтобы понять готовность своих конкурентов к участию в новом правительстве. После этого переговоры уже будут коалиционными: программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, будут разбираться по пунктам.

По словам Шольца и Лашета, они намерены закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества.

Об этом они сказали во время интервью на телеканале ZDF.

«Было бы абсурдным называть конкретную дату, но мы должны сделать все, чтобы мы закончили к Рождеству», — сказал Шольц, отметив, что, если это произойдет чуть раньше, то «было бы тоже хорошо».

Лашет тоже выразил мнение, что новое правительство должно приступить к работе «в любом случае, до Рождества», поскольку Германия в следующем году будет председателем G7.

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