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Политика

«Под видом тренировочных центров создают базы»

Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине

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Сайт президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии провел совещание с силовым блоком, во время которого обсуждались проблемы с соседними странами. В частности, Лукашенко сказал, что под видом тренировочных центров на Украине фактически создаются базы США. Эту проблему он обсудил с президентом России.

В понедельник, 27 сентября, Александр Лукашенко принял руководство силового блока с докладом об обстановке на государственной границе Белоруссии, сообщает официальный сайт президента.

«Самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт.

Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно работе по Белоруссией, как говорят спецслужбы», — заявил Лукашенко, отметив, что сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Белоруссией.

«Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров США создают фактически базы. Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко упомянул и других соседей его страны. Например, Литва, по мнению белорусского лидера, «лезет пищом в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США». А в Польше, по его мнению, повсеместно разворачиваются войска.

«Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска.

Притом иностранных государств, прежде всего США. <…> Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза», — отметил Лукашенко.

Существенную часть общения с силовиками Лукашенко посвятил проблеме миграционного кризиса. В частности, он отметил, что руководители соседних государств обвиняют в нем Белоруссию.

В ответ на это белорусский лидер заявил, что в кризисе виноваты сами страны Запада.

«Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад.

Поэтому надо разбираться там. <…> Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу. <…> А в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше и отправляют дальше в Германию. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию», — сказал он.

Отдельно Лукашенко заявил, что считает ситуацию на границе его страны гуманитарной катастрофой. Также он рассказал, как в странах ЕС относятся к мигрантам.

«Полиция, погранвойска, армия силой гонят [мигрантов] как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе. Мы их подкармливаем, чтобы не умерли с голоду и холоду. Они настаивают, чтобы пройти в Германию. И, как требовали поляки, литовцы, они подали прошение о том, чтобы их пропустили и дали вид на жительство. Прошло два месяца — ни слуху, ни духу. Они что, не понимают, что люди замерзают? Это их отношение к людям», — сказал Лукашенко, попутно дав поручение председателю Государственного пограничного комитета продолжать помогать этим людям.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации миграционного кризиса на границе с Белоруссией. По его словам, с начала августа зафиксировано около семи тысяч попыток нелегального перехода белорусско-польской границы. Он отметил, что не верит, что это «самостоятельная акция Лукашенко», сказав, что ей управляют из Москвы.

В конце июля Лукашенко заявлял, что в случае необходимости Белоруссия готова разместить российские войска на своей территории.

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