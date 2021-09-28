Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
В Кремле не стали анонсировать замену Кузнецовой на посту... 13:01
РИА «Новости»: драка депутатов ЛДПР в Хабаровске закончилась... 13:00
В Кремле надеются, что ситуация в российском хоккее не... 13:00
Минфин предложил уравнять россиян и иностранцев в налогах 12:59
Песков прокомментировал заявление полпреда в УрФО Якушева... 12:58
Итальянские женщины-политики возмутились сексистской статуей 12:57
Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским... 12:56
В Кремле сожалеют о решении Ширвиндта покинуть Театр сатиры 12:55
Художник сбежал с взятыми у музея деньгами, назвав свой... 12:54
В Кремле прокомментировали контракт «Газпрома» и... 12:46
Политика

«Находится под постоянной угрозой войны»

КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН

Слушать
Остановить
close
100%
Ahn Young-joon/AP
Ракетный пуск со стороны Северной Кореи угрожает международному сообществу и нарушает сразу несколько резолюций Совета безопасности ООН, заявили в Госдепартаменте США. Но несмотря на это во внешнеполитическом ведомстве намерены придерживаться дипломатического подхода в отношениях с КНДР.

Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что очередной пуск ракеты с территории Северной Кореи является угрозой для международного сообщества.

«Этот пуск нарушает несколько резолюций Совета безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества», — говорится в заявлении. Несмотря на пуск, Госдеп намерен продолжать дипломатический подход в отношениях с Северной Кореей.

28 сентября, около 0.40 по московскому времени, из внутренних районов КНДР был произведен ракетный пуск. Предположительно снаряд является ракетой малой дальности, она упала в Японском море.

В Пентагоне отметили, что пуск со стороны КНДР не представлял опасности для США и соседних стран.

«Мы осведомлены о ракетном пуске и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР. Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается нерушимой», — говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Пуск был совершен за несколько минут до начала выступления на Генассамблее ООН постоянного представителя КНДР при организации, который заявил, что его страна никогда не поставит под угрозу безопасность других стран.

«На Земле нет страны, которая бы так же находилась под постоянной угрозой войны, как КНДР. Мы пониманием под военным сдерживанием законное право на самооборону. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность США, Южной Кореи и соседних стран», — заявил Ким Сон.

Отдельно дипломат коснулся темы разработки новых вооружений другими странами.

«США тратят более $700 млрд на разработку гиперзвуковых вооружений, межконтинентальных баллистических ракет нового поколения и стратегических ядерных бомбардировщиков. Все эти вооружения направлены на использование против КНДР в случае будущей войны», — сказал постпред КНДР.

Реакция на пуск последовала и из Южной Кореи. Представитель южнокорейского министерства объединения отметил, что несмотря на инцидент, Республика Корея продолжит прилагать усилия, направленные на продвижение диалога с КНДР.

«Мы продолжим работать над мирным урегулированием таких обостряющих военную напряженность ситуаций, как ракетные пуски Севера. Позиция правительства заключается в необходимости продвижения мира и укрепления межкорейских отношений путем диалога и сотрудничества», — добавил он.

В свою очередь, в южнокорейкском минобороны заявили, что пуск был нацелен на проверку реакции Республики Кореи и США.

«Полагаем, что запуск осуществлен для того, чтобы отследить ответные действия на него со стороны Юга и США», — отметил представитель ведомства.

Представитель администрации президента Южной Корее заявил, что глава государства приказал проанализировать пуск ракет северных соседей.

Профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам в Южной Корее Ким Дон Ёп предположил, что снаряд, пущенный во вторник, может быть испытанием гиперзвукового планирующего управляемого блока.

По его мнению, существует большая вероятность, что снарядом была баллистическая, а не просто крылатая ракета. Также КНДР могла испытать новый для себя вид оружия. Однако, исходя из короткой дальности полета, он предположил, что пуск провалился.

Этот пуск стал шестым в текущем году для Северной Кореи. 15 сентября сообщалось, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, а 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров. До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН, однако Северная Корея считает их обоснованными усилиями по обороне страны, а ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пробили по базам: Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом»
Новости
Главврача клиники в Москве объявили в розыск после смерти пациентки
В Кремле не стали анонсировать замену Кузнецовой на посту детского омбудсмена
РИА «Новости»: драка депутатов ЛДПР в Хабаровске закончилась трепанацией черепа одному из них
В Кремле надеются, что ситуация в российском хоккее не станет хуже, чем в футболе
Минфин предложил уравнять россиян и иностранцев в налогах
Песков прокомментировал заявление полпреда в УрФО Якушева о новой волне COVID-19
Итальянские женщины-политики возмутились сексистской статуей
Все новости
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
Три ошибки Карпина: кто мог усилить сборную России
Каких игроков стоило вызвать Карпину на матчи отбора к ЧМ-2022
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года
Насиловали шваброй. Двух спецназовцев ГРУ задержали за издевательства над подчиненными
На Дальнем Востоке против двух командиров ГРУ возбудили дело о сексуальном насилии

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+