«Президент России дал оценку линии киевских властей»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года, как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.
Также там сообщается, что российский лидер дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года). Поэтому с учетом непростого положения дел в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, лидеры дали поручения своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки».
«Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», — сообщается на сайте Кремля.
Отдельно отмечается, что в ходе разговора лидеры России, Франции и Германии затронули другие международные вопросы, включая борьбу с терроризмом в Африке.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также сообщил о телефонном разговоре с Макроном и Меркель.
«Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита «нормандской четверки». Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира», — написал президент Украины в своем аккаунте в Twitter.
Также Зеленский поблагодарил Германию и Францию за неизменную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в Нормандском формате до сих пор, выразив надежду на такое же активное участие в будущем, сообщает официальный сайт украинского президента.
«Германский и французский лидеры поприветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе», — отмечается в сообщении.
Напомним, что некоторое время назад представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что остановить войну на Донбассе можно очень быстро.
«Мир — это двусторонний процесс, и он может быть, когда российское руководство согласится на мир. Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», — сказал он.
Ранее в правительстве Украины был подготовлен законопроект о процедурах амнистии и признания ряда документов неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявлял министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.
«Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого на Украине не было», — подчеркнул министр.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.