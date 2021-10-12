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Политика

«Отношения добьют окончательно»: чего ждать России от новых властей в Чехии

Эксперт считает, что правительство и МИД Чехии возглавят русофобы

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Лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала

Лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала

Milan Kammermayer/Reuters
Коалиция «Вместе», представители которой придерживаются русофобских позиций, победила на парламентских выборах в Чехии. Сформировать правительство страны теперь должен будет председатель одной из партий коалиции Петр Фиала. Эксперт назвал его «худшим из возможных вариантов» в контексте отношений Чехии и России, которые теперь «будут добиты окончательно».

Победителем прошедших 8-9 октября выборов в нижнюю палату парламента Чехии стала коалиция «Вместе», в которую входят три либеральных партии и движения: Гражданская демократическая партия, Христианско-демократическое движение и движение ТОР09. Коалиция получила 27,79% голосов и 71 мандат в парламенте.

На втором месте оказалось центристское движение премьера Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO), которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.

Третье место досталось еще одной либеральной коалиции из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», которая получила 15,62% и 37 мандатов. В парламенте также будет работать евроскептическое движение «Свобода и прямая демократия», за которое проголосовали 9,56% избирателей и которое получит 20 депутатских мест.

В состав законодательного органа не вошли две старейшие партии республики — социал-демократическая и коммунистическая — поскольку не сумели преодолеть 5%-й барьер. Коммунисты не попали в парламент впервые с 1921 года.

Руководство обеих партий ушло в отставку.

Победили русофобы

«Вместе» считается коалицией, настроенной крайне категорично в отношении России:

входящие в нее евроскептическая Гражданско-демократическая партия и проевропейская либерально-консервативная партия ТОP09 высказывались о России как о враге. Представители коалиции призывали накладывать на РФ всевозможные санкции и действовать «с позиции силы». Они же были инициаторами демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

При этом важно отметить, что отношения между странами и без резко антироссийского состава чешского парламента находятся в последние годы в крайне низкой точке, в том числе из-за скандала со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия винит Россию. Москва свою вину отрицает, но чешские власти вскоре после того, как разгорелся скандал, выдворили всех сотрудников российского посольства в Праге. В России Чехия при этом попала в список «недружественных стран», куда, помимо нее, вошли только США.

Отношений России и Чехии на время пребывания «Вместе» у власти просто не будет,

сказал «Газете.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Отношения будут добиты окончательно, если исходить из установок будущего премьера [председателя Гражданской демократической партии] Петра Фиалы, который говорит, что Россия понимает только силу, и, чтобы с ней разговаривать, ее сначала нужно поставить на колени», — отметил эксперт.

По его мнению, по крайней мере на уровне риторики стоит ожидать постановки вопросов о выходе Чехии из проекта «Северный поток — 2», отказе от покупки российского газа, поставках летального оружия на Украину и даже о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

«Естественно, усилится правозащитная риторика, увеличатся военные расходы на защиту от «российской угрозы», не исключаю также новые попытки сноса памятников красноармейцев в Чехии. Но не факт, что это удастся сделать, потому что отношение к столь резким действиям в Чехии не такое однозначное», — сказал Вадим Трухачев.

К тому же, как пишет сетевое издание Seznam Zprávy, главой МИД Чехии в составе нового правительства может стать нынешний староста района Прага-6 Ондржей Коларж, получивший известность за рубежом как инициатор демонтажа памятника Коневу.

Если он действительно займет этот пост, очевидно, что глава МИД РФ разговаривать с Коларжем не станет, уверен эксперт.

«Худший из возможных вариантов»

Президент Чехии Милош Земан ранее пообещал поручить формирование нового правительства страны лидеру партии, которая получит наибольшую поддержку у избирателей. При этом для самого Земана более комфортным лидером является Бабиш.

Но, несмотря на это, формировать правительство все же будет Фиала, поскольку другие политические силы вряд ли пойдут на коалицию с Бабишем, убежден Трухачев.

«Земан — пожилой человек, плохо себя чувствует и своим плохим самочувствием тянет время. Он не хочет давать Фиале формировать правительство, но выхода у него нет. Бабиш, в отличие от Фиалы, не русофоб. И не русофил, конечно, но он человек прагматичный. Даже Бабиш был бы лучше, а сейчас мы имеем худший из возможных вариантов», — заключил эксперт.

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