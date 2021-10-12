«Базовая задача — повышение доходов граждан»

Государственная дума восьмого созыва провела первое заседание на Охотном ряду. Спикером нижней палаты парламента вновь был избран Вячеслав Володин. А после этого парламентарии встретились с президентом России Владимиром Путиным, который дал депутатам важные поручения, касающиеся базовых задач, стоящих перед ними.

Президент России обратился к новому созыву Государственной думы, который был избран в результате последних выборов. Владимир Путин обозначил приоритеты, стоящие перед восьмым созывом нижней палаты парламента.

Российский лидер отметил, что главным врагом России сейчас являются низкие доходы граждан, которые создают угрозу для стабильного развития демографии.

«Базовая задача — это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны. Дальнейший рост экономики, изменение ее структуры и поддержка высокотехнологичных отраслей», — сказал Путин.

Вслед за этим президент назвал три основных приоритета в проекте бюджета, которые предстоит утвердить: социальная политика (41,5 триллиона рублей), экономическое развитие (15,1 триллиона) и здравоохранение (10,9 триллиона).

Продолжая говорить о финансовых вопросах, Путин предложил с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала и других социальных выплат не по прогнозной, а по фактической инфляции.

«В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — подчеркнул он, добавив, что необходимо снять барьеры для малого бизнеса, чтобы повысить благосостояние и благополучие семей.

Отдельно Путин попросил депутатов соблюдать парламентские традиции.

«При этом немало вновь избранных депутатов уже не первый созыв в Госдуме. И это очень важно для успешной законотворческой, законодательной работы, развития лучших парламентских традиций. Преемственность безусловно должна быть», — заявил президент, отдельно отметив, что работа парламентариев будет эффективной в случае принятия решений, которые востребованы для России, ее общества и граждан.

Также российский лидер выразил надежду, что новый созыв нижней палаты парламента будет подтверждать кредит доверия, выданный гражданами, своей каждодневной работой.

«Уверен, всех вас объединяет стремление работать в интересах России <…>, ради повышения благополучия и качества жизни людей. Именно благодаря их воле и доверию вы получили свои депутатские мандаты. В этой поддержке нашего многонационального народа <…> — залог силы и авторитета Государственной Думы, ее ответственности за страну, за каждое свое решение. Рассчитываю, что вы будете подтверждать этот высокий кредит доверия ежедневной напряженной, результативной работой», — заявил Путин.

Также российский лидер не смог обойти стороной проблемы, связанные с коронавирусом. Говоря об этом, президент отметил важность просветительской работы в рамках кампании по вакцинации.

«Во многих регионах сейчас идет рост заражений. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы», — подчеркнул он.

В свою очередь, говоря о плюрализме мнений, Путин отметил, что разногласий в подходах к тем или иным вопросам не избежать, поэтому в Госдуме должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения. Однако инициативы депутатов должны соответствовать национальным целям развития и быть востребованными у «страны, общества и граждан».

Напомним, что перед встречей с Путиным прошло первое заседание нижней палаты парламента. Спикером был вновь избран Вячеслав Володин. Первыми зампредами Думы стали единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников — они уже работали на этих постах раньше. Посты вице-спикеров заняли представители парламентского большинства Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол. От фракции «Справедливой России — За правду» вице-спикером стал Александр Бабаков, от ЛДПР пост занял Борис Чернышов, от «Новых людей» - Владислав Даванков.

Ранее Володин сообщал, что средний возраст всех депутатов — мужчин Госдумы VIII созыва составляет 53 года, а депутатов-женщин — 51,8 года.

Состав новой Думы выглядит следующим образом: 324 мандата у «Единой России», 57 мандатов у КПРФ, 27 кресел получили справедливороссы, 21 место – ЛДПР, еще 13 депутатов представляют «Новых людей». Кроме того, в новом созыве Госдумы есть по одному представителю от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы». Самовыдвиженцы примкнули к другим фракциям.