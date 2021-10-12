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Политика

«Тактический тупик». О чем Украина договорилась с Европой

Представители ЕС приветствовали европейские устремления Украины на саммите в Киеве

Лидеры Евросоюза и Украины подписали документ по итогам саммита в Киеве, а также три соглашения о двустороннем сотрудничестве. Но ключевой для Украины вопрос — о вступлении в Евросоюз — по прежнему обозначается только туманными формулировками. По мнению экспертов, сейчас таких перспектив у Киева нет, а его отношения с Брюсселем строятся по инерции.

В Киеве прошел 23-й саммит Украина-ЕС, в котором участвовали президент Евросовета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель и президент Украины Владимир Зеленский. По его итогам стороны приняли обширный документ из 25 пунктов, в котором определены дальнейшие ориентиры для сотрудничества Украины с ЕС.

Наиболее волнительный для Украины вопрос — вступление в Евросоюз — в документе раскрывается без особой конкретики. В ЕС приветствовали европейские устремления Украины и отметили важность продолжения шагов на пути к экономической интеграции Киева во внутренний европейский рынок, а также укрепление политической ассоциации.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Украина для Евросоюза в контексте интеграции совершенно неактуальна, никто ее в ЕС принимать не собирается.

«Что же касается программ, которые чему-то содействуют, то главное, чему они содействуют, — оттоку дешевой рабочей силы из Украины в Европу», — сказал он «Газете.Ru».

Помимо этого, участники саммита также отметили успешное применение безвизового режима для граждан Украины и указали на важность дальнейшего соблюдения критериев либерализации визового режима и ускорения связанных с этим реформ.

В Брюсселе также отметили «значительный прогресс», достигнутый Украиной в процессе проведения реформ, а Киев, в свою очередь, согласился с необходимостью их проведения и в дальнейшем. В частности, речь идет о судебной реформе и независимости антикоррупционных и правоохранительных органов.

Кроме того, Киев и Брюссель подтвердили свою решимость полностью уважать права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

В документе стороны также в очередной раз подняли вопрос Крыма.

ЕС подтвердил, что по-прежнему признает полуостров частью Украины, хотя в Москве неоднократно утверждали, что крымчане демократическим путем приняли решение войти в состав России.

К тому же был упомянут конфликт в Донбассе, стороной которого снова была названа Москва, хотя она категорически отрицает свое участие в нем.

По словам Зеленского, стороны также договорились начать стратегический энергетический диалог между Киевом и Евросоюзом. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала одной из главных целей такого сотрудничества полную интеграцию энергетического рынка страны в рынок Евросоюза. Этот процесс, по ее словам, включает в себя в том числе синхронизацию электросетей.

Во время саммита под Мариинском дворцом, где он и проходил, журналисты заблокированных решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) украинских телеканалов провели акцию протеста. Телеведущий Василий Апасов сказал изданию «Страна», что цель этой акции — привлечь внимания к проблеме закрытых в стране СМИ.

Участники акции приготовили письма представителям ЕС о незаконности действий украинской власти в отношении журналистов.

Подписанные соглашения

Украина и Евросоюз в рамках саммита также подписали три соглашения: об общем авиапространстве, о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe и об участии Киева в программе «Креативная Европа» в 2021-2027 годах.

В соответствии с двусторонними соглашениями об общем авиационном пространстве между ЕС и третьими странами обозначаются общие стандарты безопасности и проводится либерализация рыночных отношений в сфере авиации.

Благодаря «авиационному безвизу» Украина получит такие же возможности в области авиаперевозок, какие есть у государств-членов Евросоюза.

Договор позволяет любой стране ЕС назначать любого европейского перевозчика для рейсов на Украину, а сами европейские перевозчики получат право летать на внутренних украинских рейсах.

«Для украинцев соглашение откроет больше возможностей и направлений для путешествий», — отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Программа поддержки исследований и инноваций ЕС Horizon Europe направлена на расширение обмена учеными, преподавателями и студентами между странами Евросоюза и государствами-партнерами. Ее бюджет на период 2021-2027 годов — около €100 млрд.

Программа ЕС «Креативная Европа» состоит из трех подпрограмм: «Культура», «Медиа» и «Межведомственное сотрудничество». Программа направлена на поддержку кино и аудиовизуального сектора, а также усиление взаимодействия различных секторов.

Обозначенные в итоговом документе заявления выглядят довольно формально, тогда как ряд актуальных для сторон вопросов, в том числе сроки вхождения Украины в ЕС, упрощение пересечения границ Шенгенского соглашения, расширение зоны свободной торговли, по-прежнему остаются открытыми.

«Для Украины этот саммит — показатель того, что ее тем или иным образом приветствуют в Евросоюзе, а для ЕС — это показатель того, что они в том или ином виде контролируют Украину», — отметил Владимир Брутер.

«Сейчас отношения между ними такие же, какими и были раньше. Их можно охарактеризовать как партнерские, но при этом непонятно, в чем именно заключается партнерство. Украина хочет ясной перспективы вступления в ЕС, которую ей никто не даст. Европа хочет оставить все, как есть, а Украине это невыгодно, но обе стороны будут делать вид, что все замечательно», — сказал эксперт.

Происходящее сегодня между Украиной и ЕС — это в некоторой мере инерция предыдущих годов, но она уже исчерпывает себя, Украина уже достигла потолка в сотрудничестве с ЕС, считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что на самом деле Евросоюз не готов расширять ни политическое сотрудничество с Украиной, предоставляя ей статус кандидата для членства в ЕС, ни экономическое, снимая существующие между Украиной и ЕС ограничения в рамках зоны свободной торговли.

Как обратил внимание эксперт, Украина, с одной стороны, заинтересована в сохранении политической и финансовой поддержки со стороны Евросоюза, а с другой, украинские лидеры не готовы полностью сдавать ЕС контроль над правоохранительной, судебной системой и над своим финансовым сектором.

«Вот такой тактический тупик. Пока одна из сторон не переосмыслит эти отношения или ЕС снова не захочет расширяться, в том числе за счет Украины, этот тупик будет расширяться в той или иной мере и негативно влиять на проевропейские настроения на Украине», — констатировал Руслан Бортник.

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