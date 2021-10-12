«Схемы» по импорту угля из ДНР и ЛНР»

Киевский районный суд отправил под домашний арест главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по новому уголовному делу, в котором он подозревается в государственной измене и содействии терроризму за организацию поставок угля с территории ЛНР и ДНР.

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Виктора Медведчука, обвиняемого по новому уголовному делу в государственной измене и содействии терроризму. Известно, что следствие требовало отправить главу политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» под стражу.

«В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука Виктора Владимировича отказать. Применить к подозреваемому меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания <...> круглосуточно», — сказала судья Вита Бортницкая, выступление которой транслировал телеканал «Первый независимый». Неофициальным владельцем этого канала называют самого Медведчука.

Сообщалось, что перед оглашением меры пресечения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге, который составил около 38 миллионов долларов. Адвокаты просили суд отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика и залоге в полном объеме.

Во время заседания суда Медведчук заявил, что считает инкриминируемые ему обвинения «безосновательными и необоснованными», а само уголовное преследование он расценивает, как «политические репрессии».

«Более того, обвинения, выдвинутые мне прокуратурой, являются незаконными по ряду причин и аргументов. <…> В современных условиях власть идет путем, что если что-то не нравится или это идет вразрез с политическим курсом действующей власти, тогда сразу возникает подозрение в особо тяжком преступлении. <..> Обвинения, которые сегодня положены в основу так называемой обоснованности, является не чем иным, как юридически ничтожными фактами», — сказал он.

Медведчук в своей речи продолжил рассказывать особенности украинских законов, на основании которых (по его мнению) его деятельность была законной.

«16.09.2014 Верховная рада приняла закон под названием «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». 18 октября этот закон вступил в силу. Согласно части шестой этого закона, предполагалось, что центральные органы власти в лице правительства, министерств, ведомств, а также государственных и других структур, имеют право заключать договоры, с предприятиями и органами на неподконтрольной территории. Согласно седьмой статье этого закона предусмотрено, что государство предоставляет социально-экономическую помощь этим территориям. Этот закон в полном объеме действовал с 18.10.2014 по 21.03.2015, когда Верховная рада приостановила действие статей 2 и 9. И этот закон действует и сегодня, потому что его действие продолжает ежегодно ВР под новогодние праздники. Думаю, что это произойдет в этом году», — продолжил свою речь политик.

Он привел четыре обстоятельства, которые, по его мнению, подтверждают его позицию.

«Первое — это действие этого закона. Второе — ДНР и ЛНР тогда не были признаны террористическими организациями. Третье — предприятия, которым оказывалась помощь, находились в хозяйственных отношениях, связях с центральными органами исполнительной власти Украины и платили налоги в бюджет страны. И четвертый пункт — это отсутствие запрета на законодательном и — подчеркиваю — нормативном уровне», — аргументировал свою позицию лидер ОПЗЖ.

Продолжая аргументацию в суде, Медведчук привел цифры добычи угля, используемого для тепловых станций на территории Украины.

«Наша страна в 2013 году добывала 83 млн тонн угля, а по результатам 2014-го этот добыча уменьшилась до 40 млн. Весь уголь, используемый тепловыми станциями Украины, на 95% добывался на неконтролируемой территории. И именно государство, я подчеркиваю, исходя из логики обвинения и исходя из редакции того, что сегодня мне инкриминируют, содействовало террористическим организациям. Но содействовало не в интересах ДНР и ЛНР, а в интересах Украины, так как непонятно, откуда было брать уголь», — сказал политик.

Адвокат Медведчука в суде Лариса Чередниченко заявила, что по данному уголовному делу была нарушена процедура уведомления лица в подозрении причастности к преступлению.

«Сообщение о подозрении было вручено Виктору Медведчуку почтовым отправлением. Кроме того, чтобы лицу сообщение было вручено физически, должно быть соблюдена процедура, которая включает в себя разъяснение процессуальных прав, подробно сообщено о том, в чем именно он подозревается и в чем заключается это подозрение. Этого сделано не было. Наличие подозрения — это не только наличие письменного документа под названием «Сообщение о подозрении». Об этом свидетельствуют часть 1 статьи 276 УПК и статья 278, которые говорят, что такое сообщение должно быть вручено лично, и только при невозможности такого вручения возможно использовать другие способы. Прокурор, отправляя подозрение почтой, никак не обосновал, почему невозможно это было осуществить персонально», — сказала юрист.

Напомним, что украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины.

Ранее в мае текущего года на Медведчука было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене и хищении национальных ресурсов на территории Крыма.