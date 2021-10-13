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Политика

«Обсуждает наши дальнейшие контакты с Байденом»

Путин рассказал о чем договаривается Нуланд в России

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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ, 12 октября 2021 года

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ, 12 октября 2021 года

Владимир Гердо/ТАСС
В среду, 13 октября, в Москве прошли переговоры замглавы Госдепа США Виктории Нуланд с представителями российской власти — помощником президента Юрием Ушаковым и замглавы администрации Дмитрием Козаком. Стороны оценивают эти встречи как конструктивные. При этом Нуланд продолжает обсуждать с российскими коллегами дальнейшие встречи президентов России и США.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсуждает в ходе своего визита в Москву.

«Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом [США Джо] Байденом. <...> Так что вполне конструктивные отношения [у нас] сейчас с действующей администрацией [США]», — считает Путин. Он добавил, что с нынешним главой Белого дома у него сложились «рабочие и вполне устойчивые отношения».

Вместе с тем Путин заверил, что российские власти будут работать с любым американским лидером, которого изберут граждане этой страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что такие контакты России и США, как приезд Нуланд, своевременны и необходимы.

«Результативность этих переговоров должны комментировать в МИД. Именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно», — подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем он признал, что в краткие сроки достигнуть прорывных решений не удастся. «Не нужно сетовать, что сразу не получаются какие-то прорывные договоренности, вряд ли это возможно. Слишком большие у наших двусторонних отношений архивы, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны», — отметил он.

По словам Пескова, эти контакты — это продолжение состоявшегося в июне саммита России и США. Он подчеркнул, что сейчас «развивается все неплохо», если сравнивать с периодом до июньской встречи лидеров двух стран. »[Тогда] как таковые контакты вообще отсутствовали, это позитивное развитие в наших двусторонних отношениях», — добавил он.

В США тоже придерживаются мнения, что нынешние переговоры продуктивны. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация США оценивает встречи Нуланд как «конструктивные и продуктивные».

В среду, 13 октября, замглавы Госдепа встретилась с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым и с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком.

Сама Виктория Нуланд высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений США и РФ.

«Положительно оцениваю откровенный, продуктивный обзор отношений США и РФ с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым в Кремле сегодня утром. Мы по-прежнему привержены стабильным и предсказуемым отношениям», — сказала Виктория Нуланд. Ее слова опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

Что касается переговоров с Козаком, то сам замглавы администрации российского президента рассказал, что стороны подтвердили позицию, которая была озвучена еще в середине июня: «Без согласования будущих параметров автономии или другими словами особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен». Он добавил, что с учетом такой позиции будут продолжаться дальнейшие переговоры.

Чиновник заметил, что у него состоялся «обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины». «Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения», — подчеркнул он.

Во вторник в МИД РФ прошли переговоры Нуланд с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, которые продолжались более полутора часов. После встречи Рябков заметил, что диалог был «предельно откровенным» и полезным. В частности, стороны затронули «вопросы двустороннего характера». Но их обсуждение не привело к большому прогрессу в вопросе выдачи виз, восстановления численности персонала в посольствах, а также работы загранучреждений в двух странах.

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