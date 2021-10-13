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Политика

«Никаких гарантий»: чем закончился визит Нуланд в Россию

Козак заявил, что Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд завершила свой трехдневный визит в Россию, в рамках которого она провела ряд встреч с российскими коллегами. Ее визит был организован по инициативе Вашингтона на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами, но, как убеждены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, никакого практического значения в политическом плане ее приезд не имел.

Виктория Нуланд находилась в России с 11 октября и за это время встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым, замминистра обороны Александром Фоминым. В заключительный день своего пребывания в Москве она провела встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

По завершении всех этих встреч она заявила РИА «Новости», что переговоры с российскими коллегами были полезными.

Донбасс

Как сообщил Дмитрий Козак, Нуланд на переговорах с ним подтвердила озвученную в Женеве позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании вряд ли возможен.

По его словам, с учетом совпадения подходов Москвы и Вашингтона по этому вопросу взаимные консультации по украинской теме между ними продолжатся.

«Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения», — отметил Козак.

По мнению сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, сегодня США проводят в отношении Киева политику добрых слов, продолжая выражать поддержку и заверять в том, что Украина может рассчитывать на нее в будущем.

«В вопросе Донбасса американцам объективно выгодно заморозить конфликт», — утверждает эксперт. При этом он отметил, что администрация Байдена сегодня испытывает серьезное внутриполитическое давление и в ряде случаев она просто борется за выживание, «поэтому все договоренности, достигнутые на выезде, могут быть перечеркнуты в Вашингтоне».

«Думаю, американская сторона пыталась понять, чего хочет Россия в контексте восточной Украины, и пыталась донести точку зрения Госдепа, что заморозка конфликта была бы идеальным вариантом.

Удалось ли это сделать? Сложно сказать. Но и Россия не заинтересована в том, чтобы нагнетать ситуацию на Украине, так что вряд ли стоит ждать какого-то ухудшения ситуации в ближайшее время», — отмечает со своей стороны политолог-американист Малек Дудаков.

Российско-американские отношения

Сергей Рябков называл беседу с Нуланд «предельно откровенной» и полезной, хотя признал, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Зато сама Нуланд сочла диалог с представителями МИД конструктивным.

Поскольку встреча проходила на фоне непрекращающихся высылок дипломатов, Рябков выступил с предложением обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США, которые вводились в последние годы.

В итоге Россия и США договорились провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств. Тот факт, что стороны вышли на понимание необходимости таких консультаций, по словам Рябкова, «само по себе неплохо, но никаких гарантий о достижении договоренностей нет».

Однако эксперты уверены, что никаких практических результатов для отношений двух стран этот визит Нуланд не принес.

Политолог Малек Дудаков отметил, что в рамках поездки Нуланд произошел лишь обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе о двусторонних отношениях, ситуации на Украине и в Афганистане, но никаких подвижек не произошло.

«Нуланд, конечно, человек одиозный, но было принято решение отправить именно ее, чтобы донести до России примерно то видение российско-американских отношений, которое имеется в Госдепе. Мы видим по заявлениям обеих сторон, что диалог прошел довольно откровенно. Думаю, обмен мнениями произошел», — сказал он.

Как обратил внимание Владимир Васильев из Института США и Канады, в рамках этого визита был подтвержден курс на санкционную политику Соединенных Штатов.

По его словам, приезд Нуланд можно рассматривать как одно из последних грозных предупреждений Москве о том, что если Россия не изменит свою политику, то санкционное давление будет усиливаться.

«Сегодня мы можем сделать для себя определенные выводы: если этот визит кончится ничем, остается просто ожидать усиления санкционного давления на Россию. Это могут быть личные санкции, Россию могут лишить статуса государства с рыночной экономикой, могут быть приняты еще какие-то меры, связанные с усилением проблемы внешнеполитической изоляции», — полагает Васильев.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил визит Нуланд в Россию попыткой американских властей перекрыть внутриполитическую повестку, состоящую из коррупционных и миграционных скандалов.

«Мне непонятно, почему мы проявили такую мягкотелость и приняли ее в Москве. Никаких результатов по итогам ее визита нет, потому что она ехала не для того, чтобы налаживать отношения или исправлять ошибки, которые есть.

Ни на какие уступки американцы идти не будут, это замалчивание повестки», — полагает эксперт.

По его словам, Нуланд во время переговоров поднимала темы взаимодействия России и Китая, ситуации в Донбассе — то, что не интересует Россию. Но позицию американской стороны он назвал неудивительной.

«Они нуждаются в нас сейчас больше, чем мы в них. Они нуждаются в увеличении наших поставок газа, они нуждаются в нас для противостояния с Китаем, в урегулировании вопроса на Ближнем Востоке, чтобы придерживать взбесившуюся Турцию», — считает Ордуханян.

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