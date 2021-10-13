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Политика

«Спрятаться не получится даже в Африке»

Киев заявил о возможной экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
В среду, 13 октября, российский президент Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. Сразу после этого Киев заявил, что намерен экстрадировать Поклонскую из-за двух уголовных дел, которые заведены на нее на Украине. Российские политики считают, что экстрадиции не будет из-за дипломатического иммунитета посла.

Бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов считает, что назначение Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде — это «хорошая новость» для украинского Минюста.

«Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи «посла» РФ. Первое — производство [против Поклонской] уже в [украинском] суде, второе — расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», — написал Мамедов в своем Twitter.

Уголовные дела возбуждены против Поклонской по обвинению в «госизмене» и из-за запрета в России экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в России)».

Ранее пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что дипломаты обратились к властям африканской республики в связи с «преступной деятельностью» Поклонской.

«В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии», — приводит слова Николенко агентство УНИАН.

Он предупредил Поклонскую, что у нее не получится «спрятаться» даже в Африке.

При этом в России уверены, что планы Киева не осуществятся. По мнению председателя комитета Госдумы по иностранным делам Леонида Слуцкого, украинская Генпрокуратура не компетентна в этом вопросе.

«Поклонская будет обладать дипломатическим иммунитетом, будет представлять Россию в этой стране. Ее экстрадиция невозможна без снятия неприкосновенности. Это будет крупнейший дипломатический скандал, Вы думаете власти Кабо-Верде пойдут на это?» — сказал депутат в комментарии «Газете.Ru».

Сама бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на слова Мамедова не стоит обращать внимания.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.

«Когда я узнала о назначении, я испытала большую радость и гордость за то, что президент мне доверяет такую ответственность и такой блок работы. Я отправляюсь в эту страну уже в самое ближайшее время», — сказала бывший депутат в комментарии «Газете.Ru».

Она заверила, что подробно изучила имеющуюся информацию об африканской стране. «Реально же изучить страну можно будет только уже на месте», — считает дипломат.

Вместе с тем проректор Дипломатической академии МИД России Михаил Троянский посоветовал Поклонской подучить португальский язык для дальнейшей работы в этой стране.

«У нее английский на хорошем уровне. Судьба так распорядилась, что она едет в португалоязычную страну. Я думаю, что Наташа может спокойно заняться португальским языком. Уже сейчас она вряд ли успеет здесь в академии или министерстве иностранных дел пройти подготовку, но мне кажется, что она талантливая женщина и она справится с этим на Кабо-Верде», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

В Общественной палате Крыма выразили мнение, что это назначение стало подарком для Поклонской. «Можно только поздравить Поклонскую с почетным для нее назначением... Можно считать, что она получила в этой должности приз за все то полезное, что сделала в свое время для республики в первые годы после возвращения Крыма в Россию», — сказал глава ОП Крыма Александр Форманчук в беседе с агентством.

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