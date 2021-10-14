Молдавия включила «режим тревоги»

В Молдавии введен «режим тревоги»: страна испытывает нехватку газа и не может договориться с «Газпромом» о новом соглашении. Эксперты отмечают, что российская компания ответственно выполняет контрактные обязательства перед всеми европейскими партнерами, однако растущий спрос на рынке и рекордная добыча газа в этом году вносят свои ограничения.

Власти Молдавии объявили 13 октября о введении «режима тревоги» из-за нехватки газа. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны, вице-премьер Андрей Спыну.

«Мы объявили состояние тревоги в энергетике, чтобы предприятия энергетического сектора самым серьезным образом подошли и подготовились к возможным более сложным сценариям. Также это необходимо для того, чтобы госучреждения могли принять меры по обеспечению энергоресурсами и защите граждан в холодный период времени», — приводит слова Спыну «Интерфакс».

Политик также допустил введение режима чрезвычайного положения, если Кишиневу не удастся договориться о новом контракте на поставки сырья с «Газпромом». Российская компания на сегодня является единственным поставщиком газа в Молдавию.

Контракт между «Газпромом» и Молдавией закончился 30 сентября. С тех пор стороны не могут договориться о новом соглашении. Кишинев все еще должен Газпрому около $7 млрд за газ, поставленный в Приднестровье.

В текущих условиях энергетического кризиса Москва согласилась поставлять газ в Молдавию на прежних условиях до 1 ноября, пока стороны не придут к новому соглашению.

Переговоры проходят сложно, потому что цена на газ резко выросла, и страны пытаются найти возможности платить поменьше, считает директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.

По словам эксперта, «Газпром» продолжает выполнять контрактные обязательства и даже готов задействовать дополнительные свободные мощности сверх контрактного уровня, тем самым покрывая всплески спроса на фоне энергетического кризиса. Однако российская компания уже работает на предельных мощностях и не сможет удовлетворять спрос до бесконечности.

«Газпром» работает на максимуме мощностей за последние 13 лет. Компания добывает все, что только есть, — отметил Кулагин в беседе с «Газетой.Ru». — Интересно слышать, когда говорят, что «Газпром» специально придерживает или недопоставляет газ. Они с удовольствием продали бы больше на европейский рынок, если было бы что продавать».

Ситуация в Молдавии осложняется тем, что кроме «Газпрома» поставлять газ в страну некому. Несмотря на завершение строительства газопровода Яссы — Кишинев, связывающего Молдавию с европейским энергетическим рынком через Румынию, поставки по этому каналу еще не начались. Примечательно, что первая часть газопровода Яссы — Унгены была построена еще семь лет назад, однако и он не был запущен для коммерческого использования. Атом вместо газа. Европа ищет альтернативу российскому топливу Представители десяти стран Евросоюза призвали развивать атомную энергетику на фоне повышения цен... 13 октября 13:59

Если бы несколько лет назад европейские страны попросили о больших объемах поставок и подписали соответствующие контракты, Россия смогла бы разработать дополнительные месторождения, по которым и велась бы поставка, считает Кулагин.

Тревожное время

Помимо Молдавии, ситуация на рынке газа также беспокоит власти Болгарии. Нынешний договор Софии с российской компанией заканчивается в конце 2022 года, и уже сейчас «Булгаргаз» готовится к переговорам о новом долгосрочном соглашении.

Ранее в сентябре российская компания уже подписала два новых долгосрочных контракта с венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd. В соответствии с контрактом, заключенным на 15 лет, в Венгрию будет поставляться до 4,5 млрд куб. м ежегодно через «Балканский поток» — продолжение трубопровода «Турецкий поток». Контракт позволит поставлять газ в Венгрию без транзита через территорию Украины.

Активизация новых контрактных соглашений между «Газпромом» и европейскими странами разворачивается на фоне беспрецедентного энергетического кризиса.

После того, как цена фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные $1900 за тысячу кубометров, ряд европейских политиков поспешили обвинить российские власти в искусственном сдерживании мощностей и ограничении поставок. Однако эксперты сходятся во мнении, что причины кризиса лежат в сугубо экономической плоскости.

Во-первых, снижение объемов добычи и дальнейшее прекращение газодобычи в голландском Гронингене — крупнейшем месторождении газа в ЕС — ожидаемо сократило предложение на рынке. Растущий спрос на электроэнергию с восстановлением экономики после пандемии только усилил рост цен на сырье. К тому же большая часть СПГ в этом году отправилась в Азиатские страны, которые также столкнулись с дефицитом сырья.

Еще одним фактором повышения спроса на газ в Европе называют безветренную погоду в Северном море, на шельфе которого расположены поля ветряных установок, снабжающих энергией Северо-Западную часть континента.

На фоне кризиса Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%, из которых 10% приходятся на «Газпром», заявил в среду президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Почему Киев остался перед зимой без газа Украина сделала все возможное, чтобы оказаться на грани энергетического банкротства. Вместо... 06 октября 10:22

«Если нас просят еще, мы готовы увеличить еще, мы увеличиваем на столько, на сколько нас попросят наши партнеры. Нет ни одного отказа», — добавил Путин.

Помощь на «Потоке»

Однако рост внутреннего спроса, а также обязательства «Газпрома» перед лицом российского законодательства ограничивают компанию в объеме экспорта, считают эксперты.

«Внутренний спрос сильно вырос, хотя об этом мало говорят. Выработка электроэнергии растет на 5-6%, и соответственно растет спрос на газ в качестве источника энергии», — отмечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Марсель Салихов.

Помимо этого, «Газпром» в этом году активно закачивает газ в российские подземные хранилища газа (ПХГ), которые служат в качестве резервных хранилищ «голубого топлива». В этом году российская компания выкачала рекордные 60 млрд куб. м. при обычном отборе в 30-40 млрд куб. м., говорит Салихов. Такая ситуация возникла из-за рекордного потребления электроэнергии на фоне аномально жаркого лета, и теперь компания восстанавливает запасы. Ранее глава «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов пообещал закачать газ в хранилища России до 1 ноября, когда заканчивается подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду.

В то же время «Газпром» увеличивает предложение на внутреннем рынке на фоне сокращения поставок угля. По словам Вячеслава Кулагина из Центра изучения мировых энергетических рынков, угольный сектор в России нарастил экспорт сырья в Европу и Азию, так что газовая отрасль покрывает большую часть спроса на источники электроэнергии, которые ранее обеспечивались углем. Энергетическая бомба замедленного действия: кто выиграет от рекордного роста цен на газ Несмотря на то, что стоимость газа на Лондонской бирже впервые превысила $1200 за тысячу... 04 октября 23:04

Эксперты допускают, что Европа сможет получить больше российского газа после сертификации «Северного потока — 2».

Недавно разработанная ресурсная база в Арктике, а также новые газотранспортные мощности, которые выходят на оба «потока», значительно модифицируют транспортировку газа в этом регионе, отмечает Кулагин.

«Если открывается дополнительный маршрут для поставок в Европу по северному направлению, то тут появляется возможность «развязать» северную прокачку, то есть пропустить побольше газа. Определенные объемы газа с увеличением могут быть поданы, если проект пройдет сертификацию», — заключил эксперт.