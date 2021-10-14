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Политика

«Свободу Мише!»: как в Тбилиси заступились за бывшего президента

В Тбилиси тысячи сторонников Саакашвили вышли на митинг

С самого утра в Тбилиси прибывали колонны машин из различных регионов Грузии — это съезжались сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили на митинг. Сторонники правящей партии «Грузинская мечта» ответили на это «коридором позора», в котором встречали оппозиционеров вениками. Тем не менее акция протеста против взятия под стражу политика собрала тысячи граждан и продлилась несколько часов. О том, что происходило в этот день в Тбилиси, — в материале «Газеты.Ru».

В столице Грузии завершился митинг в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия пообещал, что сторонники Саакашвили проведут акцию протеста 30 октября, когда должен пройти второй тур муниципальных выборов (в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов). По итогам первого тура лидирует правящая партия — «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

По мнению оппозиционера, на очередной протестной акции соберется намного больше людей.

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Участники митинга за освобождение президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, 14 октября 2021 года

Участники митинга за освобождение президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, 14 октября 2021 года

Irakli Gedenidze/Reuters

«Сегодня вся площадь Свободы и проспект Руставели переполнены. Поэтому сейчас мы морально победившие, а политическую победу будем праздновать через несколько дней. 30 октября мы освободим нашу страну и наш президент Саакашвили будет освобожден», — сказал Мелия.

Выступая перед толпой на площади Свободы, он подчеркнул, что оппозиция не смирится с тем, что Саакашвили взяли под стражу. Мелия подчеркнул, что «Единое национальное движение» будет бороться до тех пор, пока бывший глава Грузии не выйдет на свободу, передает «Общественный вещатель Грузии».

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Участники митинга за освобождение президента Грузии Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси, 14 октября 2021 года

Участники митинга за освобождение президента Грузии Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси, 14 октября 2021 года

Irakli Gedenidze/Reuters

«Друзья спрашивают меня, какой у вас план, план единственный, второго плана не может и не будет, этот план — победа, победа и ничего другого. У меня будет просьба, чтобы 30 октября сначала все пришли на избирательные участки, как наблюдатели и представители, не поленитесь, мы должны воздвигнуть там мирную, живую стену, чтобы паразиты не могли украсть будущее этой страны», — продолжил он.

Вместе с тем он призвал участвовать в митингах и выборах мирно, не нарушая законы.

«Свободу Мише!»

Под таким лозунгом прошел митинг 14 октября. В центре Тбилиси собрались тысячи сторонников Михаила Саакашвили. В столицу Грузии они стали стягиваться с самого утра. Как пишет ТАСС, на их пути сторонники правящей партии установили «коридоры позора», встречая политических противников вениками.

Оппозиционеры требуют освободить политика из-под стражи. Организатор мероприятия — основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение».

Перед зданием Горсовета Тбилиси оппозиция установила сцену, с которой выступали не только политики, но и известные грузинские артисты. При этом движение по площади Свободы и смежным проспектам власти перекрыли еще с утра. По данным ТАСС, к зданию грузинского парламента и Дому правительства стягивали отряды специального назначения.

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Участники митинга за освобождение президента Грузии Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси, 14 октября 2021 года

Участники митинга за освобождение президента Грузии Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси, 14 октября 2021 года

Irakli Gedenidze/Reuters

Во время акции были показаны выступления украинских политиков, которые поддержали грузинскую оппозицию. Обращения лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона толпа восприняла одобрительно.

Кроме того, адвокат Саакашвили Ника Гварамия зачитал письмо Саакашвили, в котором политик призывает забыть обиды и начать «большое примирение».

«Мы все должны объединиться — как в стране, так и за ее пределами, находящиеся в тюрьме и на свободе. Сейчас не время разделения ни по партийному, ни по другому признаку. Время спасать Грузию, и сегодня для этого самым важным является единство», — написал Саакашвили.

В целом митинг прошел спокойно. Как отмечает корреспондент «Известий», публика собралась разнообразная. Изредка в толпе встречались флаги иностранных государств, в том числе США.

Что случилось с Саакашвили?

Экс-президент Михаил Саакашвили не был в Грузии восемь лет. Он покинул страну после того, как в 2012 году его партия проиграла выборы «Грузинской мечте». Тем не менее он координировал деятельность своих сторонников из-за границы.

Против Саакашвили на родине возбуждены уголовные дела. Так, например, его обвиняют в причастности к убийству банкира и в избиении депутата. Суд уже заочно приговорил политика к трем и шести годам заключения соответственно, пишет РИА «Новости».

1 октября — накануне первого тура муниципальных выборов — Саакашвили приехал в Грузию из Украины (там он получил гражданство после того, как уехал из Грузии). Причиной своего возвращения он назвал необходимость борьбы с нынешней властью — партией «Грузинская мечта». При этом свое заключение он считает политическим и в знак протеста устроил голодовку.

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