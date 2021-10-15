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Политика

«Он в отделении интенсивной терапии на антибиотиках»

Что известно о госпитализации Билла Клинтона

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Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии и Билл Клинтон

Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии и Билл Клинтон

Reuters/Global Look Press
Бывшего президента США увезли в калифорнийскую больницу с частного благотворительного вечера в Лос-Анджелесе, который прошел во вторник. Врачи диагностировали у Билла Клинтона урологическую инфекцию, которая привела к заражению крови. Сейчас 42-й президент все еще находится на антибиотиках в отделении интенсивной терапии, но постепенно идет на поправку. В прошлом 75-летний политик испытывал проблемы с сердцем и перенес две операции на сосуды.

В США госпитализировали бывшего президента Билла Клинтона. 75-летнего политика увезли в медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии, сообщает CNN со ссылкой на заявление представителей больницы.

«Он помещен в отделение интенсивной терапии, где находится под тщательным наблюдением. Ему вводили антибиотики внутривенно, он останется в больнице под постоянным врачебным контролем», — говорится в опубликованном вечером в четверг совместном заявлении главврача медцентра Альпеша Амина и личного терапевта Клинтона доктора Лизы Бардак.

Состояние бывшего главы государства ухудшилось еще 12 октября. Во вторник на частном мероприятии своего фонда он почувствовал себя плохо, в частности начал жаловаться на усталость. Ему сделали несколько анализов, в том числе тестирование на коронавирусную инфекцию. По данным AP, Клинтон был в Лос-Анджелесе на частном благотворительном вечере, откуда его увезли в больницу.

Изначально представитель 42-го президента США Анхель Урина сообщил, что госпитализация не была связана с COVID-19. Позже стало известно, что Клинтона положили в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на кровеносную систему.

Врачи рассказывают, что Клинтон пребывает в хорошем настроении, общается с семьей и медперсоналом, свободно перемещается. «После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижения количества лейкоцитов, организм хорошо реагирует на антибиотики», — отметили лечащие политика врачи. До 15 октября ему будут водить антибиотики внутривенно, а потом переведут на пероральное медикаментозное лечение. Жизненные показатели экс-президента стабильны.

Телеканал Fox News со ссылкой на близкий к Клинтону источник сообщает, что медики диагностировали у президента урологическую инфекцию, которая затем распространилась на другие системы организма. Как заметили медики, урологические заболевания у людей пожилого возраста встречаются часто и достаточно легко и быстро лечатся. Но существует риск, что инфекция перейдет в кровеносную систему и вызовет заражение крови.

Работающая с бывшим главой государства медицинская бригада в Калифорнии находится на постоянной связи с его личными врачами в Нью-Йорке, в том числе с кардиологом. Доктора уверены, что в ближайшее время Клинтона выпишут и отправят домой.

Уже после двух своих президентских сроков (Клинтон возглавлял США с 1993 по 2001 годы) глава государства сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование коронарной артерии. Он перенес достаточно сложную операцию, во время которой ему останавливали сердце. Врачи сообщали, что у него были закупорки некоторых близких к сердцу сосудов из-за жировых бляшек, которые развивались на протяжении нескольких лет. Без шунтирования у экс-президента был практически 100-процентный шанс получить сердечный приступ.

Спустя пять с половиной лет, в феврале 2010 года, 63-летний политик был срочно госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка из-за жалоб на боли в области сердца. Ему сделали операцию по стентированию, расширив коронарные сосуды. После этого по соображениям здоровья Клинтон стал веганом. В 2012 году он заявлял, что веганская диета спасла ему жизнь. В связи с этим он является активным борцом за этичное обращение с животными.

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