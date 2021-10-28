Россия и Китай поделят Таджикистан

Китай построит на территории Таджикистана новую военную базу на фоне растущей угрозы со стороны Афганистана, сообщают СМИ. Более того, есть информация, что Душанбе передаст Пекину уже существующую в стране китайскую базу в обмен на усиление безопасности государства. Однако в Таджикистане уже действует российская база и, как считают эксперты, китайский маневр сильно повлияет на баланс сил в регионе.

Таджикистан разрешил Китаю построить на своей территории новую военную базу, ее расположат рядом с афганской границей, сообщает «Радио Азаттык» (казахская редакция «Радио Свободная Европа», признанного в России иноагентом) со ссылкой на коммюнике, направленное посольством Китая в Душанбе в МИД Таджикистана.

Стороны согласовали сделку на фоне предупреждений таджикских властей о нарастающих угрозах со стороны Афганистана.

Строительство нового объекта, как пишут журналисты, было одобрено 27 октября в нижней палате таджикского парламента: законодатели голосовали по поводу соглашения, достигнутого между внешнеполитическим ведомством Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая. «Выбить из-под влияния России»: как Турция укрепляет позиции в Центральной Азии Турция продолжает курс на укрепление влияния в странах Центральной Азии. Особую актуальность это... 05 июля 22:05

Как заявил первый замминистра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламшозода, база появится в селении Вахан в отдаленной Горно-Бадахшанской автономной области страны и будет принадлежать специальному отряду быстрого реагирования — силам спецназначения, подведомственным управлению по борьбе с организованной преступностью МВД страны. К тому же, как утверждают законодатели, на объекте будут присутствовать регулярные таджикские военные силы.

По словам таджикского депутата Толибхона Азимзоды, слова которого приводит «Радио Азаттык», строительство новой базы будет проведено при финансовой поддержке Китая. Общая стоимость составит $10 млн.

«Строительство ведется на фоне захвата «Талибаном» (организация запрещена в России) Афганистана и растущих угроз безопасности на границе страны», — сказал политик.

Как утверждают законодатели, эта база будет выполнять полицейские функции для борьбы с организованной преступностью.

Там установят «специальное оборудование для информационной системы Интерпола» из Китая.

Одна база уже есть

Эта военная база будет для Китая уже второй в Таджикистане. Первая, как пишет издание, находится на территории Мургабского района недалеко от афганской границы на отдаленном участке близ Ваханского коридора, но ее существование отрицают правительства обеих стран. По документам, на которые ссылается СМИ, на базе в Таджикистане задействован китайский персонал, но принадлежит она стране, на территории которой находится.

Таджикское правительство, как утверждают журналисты, предложило передать Пекину полный контроль над этой базой и отказаться от любой арендной платы, а взамен попросило китайскую военную помощь на фоне усиления афганской угрозы.

Как следует из документов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил передать базу Китаю министру обороны КНР Вэй Фэнхэ во время его визита в Душанбе в июле.

Пекин в обмен на это должен увеличить объем финансирования для усиления таджикских военных пунктов вдоль границы с Афганистаном.

В документах не указывается, принял ли Китай это предложение.

Российская 201-я

В этом контексте возникает вопрос о совместимости китайской военной базы с находящейся там 201-й российской. Это военный объект располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В его состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. Задачи базы сосредоточены на Центрально-Азиатском направлении.

По мнению профессора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Казанцева, эта ситуация не приведет к серьезным противоречиям с Россией, поскольку пока не идет речи о том, что там будут находиться большие китайские соединения.

«Тут все зависит от того, насколько Китай сам будет пользоваться этой военной базой. Потому что была информация, что базу построит Китай, а пользоваться ею будут таджики. Но если Китай разместит там большое количество своих военнослужащих, то, конечно, это может в перспективе повлиять на баланс сил. Пока особых проблем нет», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, российская военная база будет в приоритете для Таджикистана — члена Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как напомнил Андрей Казанцев, Душанбе получает от Москвы достаточно большие объемы военной помощи, таджикские военные проходят обучение в России. «Это, безусловно, геноцид»: ответит ли Китай за действия против уйгуров Голландский парламент обвинил Китай в геноциде уйгуров. Это уже вторая страна, выступившая на этой неделе с... 26 февраля 21:01

«Поэтому я считаю, что с Китаем будет дополнительное сотрудничество. Еще раньше была создана военная организация, в которую вошли Китай, Пакистан, Афганистан и Таджикистан. Она была предназначена для того же самого, то есть для предотвращения угрозы со стороны международных экстремистов, террористов. В принципе этот процесс давно уже идет», — отметил он.

Китай будет финансировать строительство базы, которую будут использовать таджикские ВС, а ту базу, которая уже построена, окончательно передадут Китаю, сказал «Газете.Ru» руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Карнеги Александр Габуев. При этом он отметил, что Россия никаких возражений в связи с этим не высказывала.

Эксперт уточнил, что для Китая в этом вопросе интерес заключается прежде всего в контроле над Ваханским коридором, который примыкает к Синьцзян-Уйгурскому району.

«Здесь мы видим такую формулу, что Китай якобы не имеет никаких интересов в сфере безопасности Центральной Азии, а занимается экономикой — и на российскую традиционную нишу не посягает. Скорее всего, это не соответствует действительности. Очевидно, что у Китая есть свои объективные интересы и он их намерен отстаивать самостоятельно, не только в партнерстве с Россией», — заключил эксперт.