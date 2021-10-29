«Уничтожить Трампа юридически — важная задача»

Федеральный судья США выдвинула обвинения в адрес Министерства юстиции по делу о штурме Капитолия 6 января. В стране назревает конфликт между судебной и исполнительной властями из-за меры пресечения нарушителям. Какую роль в этом скандале играют партийные предпочтения судей и чего ждать Дональду Трампу, «Газете.Ru» рассказали эксперты-американисты.

Союз гвоздики и штыка

Федеральный судья Вашингтона Берил Хауэлл обвинила Министерство юстиции США в «шизофреническом» и «озадачивающем» подходе к делу о штурме Капитолия 6 января.

Судья заявила, что у нее и других судей фактически связаны руки, потому что прокуроры предлагают обвиняемым пойти на сделку со следствием, которая предполагает незначительные штрафы и испытательный срок. По мнению Бауэлл, обвиняемые совершили как минимум «преступление века» и должны понести более серьезное наказание. Больше всего ее возмутил тот факт, что ранее прокуратура требовала более жесткого наказания. Что нужно знать о штурме Капитолия 6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия. По меньшей мере 650 человек были арестованы в США с начала расследования дела о штурме. Читать дальше

Еще 30-40 лет назад подобные заявления со стороны федерального судьи считались бы неуместными и расценивались бы как вмешательство в следственный процесс, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров. «В настоящее время не считается зазорным обвинять без обвинения, а презумпция невиновности фактически уже отсутствует», — говорит эксперт.

«В принципе, это можно назвать вмешательством. Но сейчас в США многое меняется. И эти перемены в политическом процессе иногда даже трудно зафиксировать», — добавляет он.

По словам профессора Факультета права НИУ ВШЭ и американиста Александра Домрина, наблюдателям необходимо избавиться от иллюзий относительно того, что в США все еще существует разделение властей.

«Есть такое понятие, как сдержки и противовесы. Люди думают, что эти власти абсолютно независимы. Но они никогда не были независимыми. Сейчас зависимость ветвей от американских элит, которые управляют США, начинает проявляться более ярко и откровенно», — считает Домрин.

По словам эксперта, многое в подобных ситуациях зависит от личности судьи и его политических предпочтений. В случае с Бэрил Хауэлл, которую в свое время назначил на пост федерального судьи еще демократ Барак Обама, решающую роль могут сыграть партийные предпочтения. Байден заявил, что участники протестов 6 января в Вашингтоне — расисты Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал участников протестов 6 января в Вашингтоне расистами... 22 октября 07:06

Раскол в обществе проецируется не только на межпартийную борьбу, но и на все три ветви власти, полагает Сидоров. Главная идея по отношению к участникам событий 6 января заключается в том, чтобы не просто наказать, а показать пример всем остальным сторонникам Трампа и людям, которые разделяют идеи консерватизма, говорит эксперт.

«Внутренний раскол очень глубок, и он будет неизбежно касаться всех областей жизни. В том числе и судебной власти. Можно говорить о некой холодной гражданской войне. А на войне правила отсутствуют», — резюмирует он.

По ком звонит колокол

Впрочем, американское правосудие нацелено не только на прямых участников событий 6 января. Бывший президент Дональд Трамп также находится в объективе следствия как зачинщик массовых беспорядков.

На днях группа из более чем 60 бывших парламентариев призвала федеральный суд отказать Трампу в использовании т.н. привилегий исполнительной власти — конституционной нормы, которая позволяют бывшему президенту не рассекречивать некоторые документы, связанные с нападением на здание Конгресса.

Издание Politico утверждает, что в записке парламентариев говорится о приоритете расследования над любым потенциальным заявлением Трампа о привилегиях, особенно с учетом того, что сам политик является целью расследования. Трамп обвинил Цукерберга во вмешательстве в президентские выборы Бывший президент США Дональд Трамп обвинил генерального директора социальной сети Facebook Марка Цукерберга во... 29 октября 12:33

Ранее Джо Байден также заблокировал попытку Трампа воспользоваться привилегиями и утаить документы, запрошенные законодателями. Президент распорядился передать последний пакет документов в Конгресс.

Это уже не первый случай, когда власти пытаются оспорить конституционную норму, отмечает Александр Домрин из НИУ ВШЭ. По его словам, такая ситуация свидетельствует о крахе американской конституционной системы.

На следующей неделе президент Байден отметит годовщину победы на выборах. Однако «кошмар Трампа» до сих довлеет над ним и всеми демократами, отмечает Домрин и обращает внимание на тот факт, что многие в США так и не признали результаты президентских выборов.

«Самый большой кошмар для демократов — это то, что они проиграют промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. Трамп по сравнению с Байденом молодой человек. В физическом плане он мог бы бороться за президентский срок. Главное для демократов — не пустить его на выборы. Все сейчас для этого делается», — рассуждает Домрин.

Кампания против Дональда Трампа не прекращалась со времени его избрания в 2016 году, напоминает Смирнов. Поскольку ситуация в США не улучшается ни с экономической, ни с эпидемиологической точки зрения, администрация Байдена всерьез озабочена шансами Трампа на выборах в 2024 году.

«У демократов могут быть серьезные проблемы, если Трамп сможет консолидировать республиканцев. Он может прийти более сильным на следующие выборы», — указывает Андрей Сидоров из МГУ.

Эксперты также сходятся во мнении, что желание демократов ослабить позиции Трампа связано с началом кампании к промежуточным выборам в Конгресс.

«Если там победят трамписты и если они смогут занять хотя бы одну палату, это может еще серьезнее осложнить деятельность администрации Байдена и облегчить выход Трампу к выборам 2024, — полагает Сидоров. — Уничтожить Трампа юридически — важная задача».