«Скучный президент». Что думают американцы о Байдене спустя год после выборов

Ровно год назад — 7 ноября 2020 года — американские СМИ подсчитали, что необходимое число выборщиков на выборах президента США получит демократ Джо Байден. Первые 10 месяцев его правления запомнились как провалами (побег из Афганистана, миграционный кризис на южной границе), так и неоднозначной политикой в отношении России. «Газета.Ru» спросила у американцев, поддержавших Байдена, пожалели ли они о своем решении, и узнала мнение о правлении демократа сторонника Трампа.

Эдвард Банчс, преподаватель

— Я голосовал за Байдена в прошлом году. Я не очень-то разочарован в его правлении. Это возврат к привычному состоянию, что я и хотел видеть. Без инфантильного поведения президента.

Откровенно говоря, Байден — скучный президент. Но этого и следовало ожидать. Больше никаких склок, никакого публичного презрения к прессе, к образованным, к небелым американцам. Он просто президент. Наследие Трампа, коронавирус и Афганистан: победы и поражения Байдена Ровно год назад в США состоялись очередные президентские выборы — голоса считали долго, но выбрали... 03 ноября 22:01

Что касается Афганистана, то там с самого начала ситуация была нестабильной. Байден там унаследовал провальную политику и проигранную войну. У него были связаны руки из-за неудач предыдущих президентов и мирных соглашений [экс-президента] Дональда Трампа.

Мне кажется, Байден поступил правильно, как бы ни было тяжело видеть приход «Талибана» (организация запрещена в России) к власти, альтернативы не было. Западная политика и подход привели Афганистан к катастрофе. Ведь США и Запад контролировали только несколько провинций, а сам Афганистан слишком зависел от иностранной помощи, чтобы развиваться.

Нашим единственным успехом там стал доступ местного населения к информации об окружающем мире. Я надеюсь, что это сохранится при талибах.

Я вижу, что миграционная политика Байдена немного вышла из-под контроля. Но при этом я не понимаю, что он может сделать с этим. У него там тоже наследство еще времен президента Барака Обамы, на которого он работал вице-президентом. На границе все чаще арестовывают людей, насколько я понимаю, но и мигрантов там все больше.

Но в Америке иммиграция всегда была острой проблемой. Как мне кажется, ее не сможет решить ни один президент или состав Конгресса. В США легко нанимают мигрантов, которые согласны на низкооплачиваемую работу. Мы хвалим тех, кто успешен, но игнорируем проблемы тех, кто, по нашему мнению, просто стремится получить наши ресурсы. Это, скорее, социокультурная проблема даже. Нам давно необходим разговор о том, в какой стране мы хотим жить и двигаться дальше.

Дэниел Эверитт, помощник по бухгалтерскому учету

— Я поддержал Байдена в прошлом году. Хотя я сразу понимал, что не все цели будут достигнуты, прежде всего, из-за поляризации между республиканцами и демократами.

Первые хотят сделать все, чтобы нынешняя администрация потерпела неудачу, в отместку за поражение Дональда Трампа. А у демократов есть значительные разногласия внутри их партии по идеологическим вопросам.

Так что я разочарован, но, скорее, не Байденом, а неспособностью Конгресса добиться чего-то значимого. Республиканцы и умеренные демократы держат законодательство в заложниках. Let's go Brandon. Что значит новый эвфемизм для оскорбления Байдена В США противники Джо Байдена нашли эвфемизм, которым теперь заменяют нецензурное ругательство... 01 ноября 19:28

Проблемы на границе — прямое последствие отвратительной кучи экскрементов под названием Дональд Трамп. Это он вызвал кризис, нарушив основной американский принцип: предоставлять убежище тем, кто спасается от угроз жизни в своей стране. Трамп всегда ненавидел цветных и людей, которые приезжают из других государств. Трамп злоупотреблял своими полномочиями, поэтому в 2020 году его и вынесли из Белого дома.

Администрация Байдена больше не заставляет беженцев ждать в Мексике. Но мы должны улучшить условия их пребывания: предоставить нормальные места для проживания и оказывать хорошую медицинскую помощь, особенно маленьким детям. Я верю, что Байден и Камала Харрис пытаются сделать это, но требуется еще много времени.

У меня очень смешанные эмоции по поводу ситуации в Афганистане. Хотя мы действительно хотели принести пользу народу Афганистана, нам не удалось добиться чего-то существенного. Все потому, что мы не до конца понимали афганскую историю и культуру. Нельзя навязывать форму правления, которая противоречит истории, культуре и жизненному опыту жителей.

Если бы мы были хорошо осведомлены об истории Афганистана и современных формах правления (по племенному или религиозному принципу), было бы больше шансов найти то, что понравилось бы местным. А в американском правительстве были утописты, которые хотели насадить демократию. С их точки зрения, это служило бы национальным интересам США, и поставило бы Путина в неловкое положение.

В итоге же наш уход из Афганистана сослужил хорошую службу Путину, который с удовольствием пользуется моментом на пользу экономики России. Извините, конечно, но еще заметно, что Путину нравится насмехаться над американцами из-за неудачи там.

По мне так же отвратительно, что ненависть американцев и русских друг к другу приближает мир к катастрофе. Я бы хотел, чтобы устаревшие взгляды друг на друга исчезли, и мы могли начать по-настоящему понимать и ценить друг друга. В том, что между Россией и США такие ужасные и напряженные отношения, виноваты обе стороны.

Майкл, пенсионер, работал юристом

— Я никогда не поддерживал Байдена или Демпартию, голосовал в 2020 году за Трампа. Первые несут абсолютную ответственность за провалы последних месяцев. Да и какие это ошибки?! Таков был план Байдена с самого начала.

Вы должны знать как журналист, какой ущерб Байден и его администрация уже нанесли США. Единственное, что я хочу сказать: независимо от того, к чему он прикасался за эти 10 месяцев, это тут же превращалось в ***.

И американскому народу придется расплачиваться за все это в течение следующих 10 или более лет. Коррумпирован не только Байден, но и вся Демократическая партия. Но американский народ, похоже, начинает выходить из комы.

При этом я не фанат России. Россия и Китай нам не друзья, и им вообще нельзя доверять. Любой курс против России и Китая будет принят всеми американцами. Включая меня.

Джессика Кристал, студентка

— В прошлом году на выборах я поддерживала Байдена. И сейчас я немного разочарована.

Сразу скажу, что я дам нестереотипный ответ для американца, потому что я знаю немало о России. Так, члены моей семьи были в составе делегации во время визита Никиты Хрущева в США в 1959 году.

Я могу сказать, что довольна внутренней политикой Байдена. Наша страна десятилетиями нуждалась в инвестициях в дороги, мосты и автомагистрали по всей стране. Работающие семьи нуждаются в поддержке, а пожилые граждане — в повышении социальной защищенности. «Уничтожить Трампа юридически — важная задача» Федеральный судья США выдвинула обвинения в адрес Министерства юстиции по делу о штурме... 29 октября 21:10

В миграционном кризисе на границе, я думаю, вины Байдена нет. Там десятилетия шло к этому, проблемы еще тянутся со времен Рональда Рейгана. Иммигранты спасаются от проблем в своих странах. К концу 2021 года в некоторых странах Южной Америки уровень бедности достигнет 80%. Нам нужны четкие правила по гражданству и пересмотр норм о рабочих визах. И сейчас, в отличие от времен Трампа, мы снова сотрудничаем по проблеме со странами, откуда к нам едут.

Внешняя же политика... Я разочарована, в частности, отношением к России. То высылают послов и дипломатов, то возвращают... В последнее время США не выполняют свою часть договоренностей. В Конгрессе же продолжается демонизация России. Я постоянно читаю об этом в той или иной форме каждый день в социальных сетях от активистов Демпартии.

Афганистан — очень сложный вопрос. Мы так ничему и не научились на ошибках 1960-80-х годов. Вообще в Афганистан и другие страны Ближнего Востока уже 100 лет вторгаются и оккупируют их. Естественно, там ненавидят, что их экономика из-за этого разрушается, условия жизни становятся невыносимыми, а жителям приходится по 10 лет проводить в лагерях беженцев. Они не могут ни вернуться домой, ни попасть в Европу без создания гуманитарного кризиса.

Россия могла бы быть нашим союзником. А мы в том же Афганистане создали вакуум власти, который теперь заполняют самостоятельно Россия, Китай и талибы. Нам следовало более усердно добиваться ничьей.

Например, вместе с международным сообществом создать стабильное и открытое правительство, вместо того чтобы пытаться превращать Афганистан в демократию. Это явно не то, чего там хотели.