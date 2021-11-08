В Польшу с вещами: мигранты снова пытаются прорвать границу

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями. В Кремле отмечают, что «на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз».

Министерство иностранных дел Польши считает, что вышедшая к границе группа нелегальных мигрантов является самой многолюдной с момента первых подобных прорывов из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Польские военные и полицейские встречают идущих на прорыв мигрантов. К защите границы присоединились антитеррористические подразделения.

«Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким!» — передает агентство заявление польского командования. Премьер-министр страны в срочном порядке созывает антикризисный штаб.

Министр обороны страны Мариуш Блащак в своем Twitter сообщил, что восточную границу Польши охраняют 12 тыс. солдат. В состояние боеготовности также приведены Войска территориальной обороны. Власти пообещали вернуть нелегалов, которым удастся прорваться, на территорию Белоруссии.

При этом в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что «белорусская сторона принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся вдоль автомагистрали».

Белорусские пограничники сообщили Sputnik Беларусь, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

По словам польских пограничников, белорусские силовики направляют несколько тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в лес.

Польское минобороны в своем Twitter накануне опубликовало видео, на котором несколько нелегалов бросают в солдат камни, палки и пустые стеклянные бутылки, штурмуя границу.

Z takimi sytuacjami codziennie mierz si polscy onierze i funkcjonariusze Stray Granicznej. Grupa migrantw - modych mczyzn - w obecnoci co najmniej jednego Biaorusina zaatakowaa dzi nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

«С такими ситуациями солдаты и офицеры пограничной службы встречаются ежедневно. Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии как минимум одного белоруса сегодня напала на наши посты», — говорится в публикации.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

«Не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают меры, чтобы удержать ситуацию в законном русле. Не сомневаемся, что учитываются беспокойства о переходе мигрантов на нашу территорию», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что «на плечи белорусских властей ложится тяжкий груз».

В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. «Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут жертвы на какой-либо из сторон», — отметил замминистра Петр Вавжик.

Литва направила войска к польско-белорусской границе, возможно введение ЧС на границе, заявило МВД страны.

Кровь уже пролилась

В конце октября двое солдат Пограничной стражи Польши получили ранения в результате массового прорыва нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу. Нелегалы забрасывали силовиков камнями и пытались сломать проволочные ограждения.

При этом 22 октября Евросоюз отказался финансировать строительство приграничных защитных сооружений в Польше, Латвии и Литве. На территорию этих государств с конца минувшей весны пытаются прорваться организованные группы нелегальных мигрантов из африканских и ближневосточных стран.

В качестве «плацдарма» мигранты используют территорию Белоруссии. По мнению Брюсселя, власти РБ используют для переправки нелегалов туроператора «Центрокурорт», зарабатывая на «транзитных услугах». Мигранты надеются проникнуть в ЕС и получить там убежище. 18 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса.

Еврокомиссия также приняла план действий в отношении миграции на территорию Евросоюза. По словам члена ЕК Виргиниюса Синкявичюса, в этом документе ситуация с нелегалами на границе с Литвой и соседними государствами признана «гибридной атакой» Белоруссии.

Глава РБ Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Минск не в состоянии сдерживать потоки нелегальных мигрантов, поскольку из-за санкций Запада на это нет финансов и сил.