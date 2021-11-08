«Посмотрим, что будет ночью». Главное о миграционном кризисе

C наступлением ночи ситуация на границе успокаивается, «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.
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По мнению политолога Андрея Суздальцева, белорусские власти последнее время готовились к подобному сценарию.
«За последнюю неделю увеличилось количество авиарейсов, которые доставляли мигрантов. Сейчас этим занимаются два главных порта: Стамбул и страны Персидского залива, где есть афганцы и иракцы. Весь центр Минска ими забит, забиты даже общежития. Из них готовили отряды. В течение недели стал формироваться кластер мигрантов, они жили в лесах, в палатках, их подготавливали. Около 5 тысяч человек привезли сегодня ночью на дорогу, это контролировалось белорусскими спецслужбами и пограничниками», — приводит его слова РБК.
Привлечения сил НАТО к решению конфликта с мигрантами на границе Польши и Белоруссии не произойдет, полагает политический аналитик Юрий Баранчик.
«Здесь нужно искать цивилизованные пути решения вопроса, без привлечения структур НАТО. Не думаю, что это (привлечение НАТО) произойдет, у Польши хватит своих сил для решения данной проблемы с миграцией», — считает он.
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск предложил правительству задействовать статью 4 Североатлантического договора НАТО, которая предусматривает, что «стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон».
В кабмине Польши отметили, что часть нелегалов уже ранее пыталась пройти на польскую территорию, но была остановлена.
По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, число мигрантов, выбравших Белоруссию в качестве перевалочного пункта, в последние месяцы только нарастало, и новый штурм может быть следствием первых заморозков, а не политическим сигналом Минска.
Польша опасается эскалации напряженности из-за «слепой стрельбы», которая якобы может раздаваться с белорусской стороны.
Ситуация на границе усложняется тем, что речь идет о взаимоотношениях не только Белоруссии и Польши или Белоруссии и стран Прибалтики, отмечают эксперты.
«Обвинять во всем Лукашенко неправильно. Почему Польша сейчас предпринимает такие жесткие и не совсем адекватные шаги? Ответ выходит за пределы отношений Минска и Варшавы. Он доходит до отношений Варшавы и Вашингтона, Варшавы и Брюсселя. Здесь надо говорить, что Польше в ЕС было позволено гораздо больше, чем любой восточно-европейской стране», — сказал в эфире телеканала «360» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Причина затянувшегося кризиса — конфронтация коллективного Запада и Белоруссии, которая началась после того, как в республике не состоялся государственный переворот, пояснил руководитель пресс-центра Института стран СНГ Иван Скориков.
«После этого прошел ряд показательных акций возмездия от Лукашенко, апофеозом стала посадка всем известного самолета с оппозиционером Романом Протасевичем и новый пакет санкций, включая персональные санкции против Лукашенко. Последний публично сказал, что имеет рычаги влияния на ситуацию, скажем так, силового противостояния в отношениях с Западом. В частности, он попросту открыл доступ мигрантам из стран Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. Они стремятся попасть в Европу», — сказал Скориков.
Евросоюз должен в приоритетном порядке поставить заслон на пути прибытия мигрантов в аэропорт Минска, работая с третьими странами — об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.
«Нашим срочным приоритетом должно стать отсечение притока новых мигрантов в аэропорт Минска, - указала она. - Пока мы взаимодействуем со странами из числа наших партнеров, я продолжу работать над защитой целостности наших общих внешних границ».
«Нужно учитывать, что мигранты рвутся не в Польшу, а в Западную Европу, где высокий уровень жизни и высокие пособия по безработице. Кризис, который возник на границе Белоруссии и Польши, возник не потому, что где-то плохо живется, а потому, что было найдено решение, как можно жить хорошо и ничего не делать: ехать в Европейский союз», — прокомментировал ситуацию политолог Дмитрий Журавлев в эфире телеканала «360».
Урсула фон дер Ляйен расценила приток мигрантов в Евросоюз как «гибридное нападение» и призвала страны сообщества как можно скорее утвердить новые санкции в отношении Минска.
«Я призываю страны ЕС наконец утвердить расширенный санкционный режим против властей Белоруссии, ответственных за гибридное нападение, - заявила она. - Белорусские власти должны понять, что давление на Европейский союз путем циничного использования мигрантов не поможет им достичь их целей».
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и заместитель руководителя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в ближайшие дни отправятся в страны, откуда мигранты проникают на территорию сообщества через Белоруссию. Соответствующее письменное заявление распространила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Необходимо убедить власти этих стран принять меры, которые бы гарантировали, что «граждане этих государств не попадут в ловушку, поставленную властями Белоруссии», говорится в тексте.
Комментируя ситуацию, заместитель министр иностранных дел Польши Павел Яблоньски сказал, что дипломатические отношения с Белоруссией находятся на самом низком уровне в истории.
«Все это время дипломатическая связь поддерживается, но результаты дипломатических действий ничтожны, потому что такую дипломатическую цель поставил перед собой Лукашенко – чтобы обострять ситуацию. Мы предпринимаем интенсивные дипломатические действия в отношении стран из регионов Ближнего Востока, Северной Африки. Стран, которые являются источником этих больших групп мигрантов. Думаю, что если бы не наши дипломатические действия, сегодня мы бы имели дело с еще большим кризисом», - сказал он.
«Мы готовы к любому сценарию. Железная защита наших границ является приоритетом для нас», - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьски.
МВД распространило видеоматериалы, на которых видно, как мигранты пытаются прорваться на территорию Польши.
Представитель главного управления Пограничной стражи Михал Токарчик сообщил агентству РАР, что пограничники отразили первую попытку массового пересечения границы. «Посмотрим, что будет ночью», - сказал он.
«Не знаем, чем еще белорусские службы нас удивят. Мы должны четко прояснить, что без их позволения и одобрения ничего не происходит. Любая ситуация разворачивается под эгидой белорусских служб. Иностранцев проводили вплоть до линии государственной границы и разбили там палаточный лагерь. Мы стоит на защите нашей границы и не намерены допустить ее пересечения», - заявил Токарчик.
Как утверждает журналист Тадеуш Гичан, белорусские солдаты начали стрелять в воздух, чтобы напугать мигрантов и закрыть им дорогу обратно в Белоруссию.
10 ноября Сейм Польши соберется на экстренное заседание, на котором заслушает отчет правительства о ситуации на границе.
Cоединенные Штаты встревожены известиями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, американская администрация продолжит оказывать давление на Минск.
«Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями с границы между Белоруссией и Польшей. США решительно осуждают использование в политических целях властями Белоруссии и принуждение уязвимых людей, равно как и негуманную организацию миграционных потоков. Мы призываем режим в Минске немедленно прекратить кампанию по формированию миграционных потоков в Европу. Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, мы продолжим оказывать давление на белорусского президента Александра Лукашенко», — указал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Вашингтон в то же время не намерен немедленно вводить новые санкции в отношении Минска.
«Лукашенко имеет намерение простимулировать таким образом переговорный процесс с ЕС для того, чтобы добиться снятия экономических, политических санкций со стороны демократических стран. Нужно понимать характер этого человека — это очень мстительный человек, руководствующийся самыми низкими принципами в жизни, поэтому для него показать свою силу перед европейцами также является психологически очень важным. Он дестабилизирует ситуацию на территории третьих стран, используя людей. Это гибридный терроризм», — высказал свое мнение член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Bild называет Лукашенко «организатором ввоза нелегальных мигрантов в Евросоюз». Расследование издания показало, что беженцы прилетают в Беларусь по студенческим визам из Ирака, ОАЭ, Ливана, Иордании, Сирии и Турции. По прибытии в Минск местные силовики якобы вывозят мигрантов к тем участкам белорусско-польской границы, где нет польских пограничников.
«Причиной теперешнего миграционно-гуманитарного кризиса на польско-белорусской границе является ни демонстрация какого-то договора между ЕС и Беларусью, ни то, что в ЕС существует что-то такое, как Дублинское соглашение, ни Женевская конвенция сама по себе, а только циничная политика Александра Лукашенко, который постепенно реализует, разработал уже достаточно давно в Беларуси операцию «Шлюз». Это операция, которую белорусские спецслужбы разработали почти 10 лет назад и которая состоит в том, чтобы при помощи мигрантов из стран Ближнего Востока, Субсахарской Африки оказывать давление на границу ЕС», — рассказала журналистка, исследовательница миграции Елена Бабакова.
Белорусские политологи отмечают, что в пограничном конфликте виноват коллективный Запад.
«Дублинские соглашения подписывал не официальный Минск, не Беларусь, Беларусь не входила в состав Европейского союза, а подписывали Польша, Литва и Латвия. Согласно этим соглашениям, они обязаны принять данных мигрантов, рассмотреть их заявки на беженство, а после рассмотрения этой заявки либо предоставить беженство, либо произвести акт депортации на свою родину. Однако, к сожалению, именно Польша и Прибалтика не выполняет свои обязательства», — сказал эксперт РОО «Белая Русь» Петр Петровский.
«По большому счету, сами поляки хорошо относятся к мигрантам. Однако, есть ЕС и законы. По закону их не могут пропустить на территорию Польши. Кроме того, вся информация о том, что они якобы направляются в Германию — фикция. На самом деле они разбегаются, как только попадают сюда», — цитирует издание жителя Варшавы.
В столице Белоруссии ситуация тоже неспокойная.
«Cудя по сегодняшней обстановке, в Минск продолжают прибывать мигранты. Их очень много. У меня знакомые живут в Бресте, там тоже полно мигрантов, которые еще не покинули город. Пишут, что на белорусско-польской границе собрались порядка 10 тысяч человек. Могу заверить, эта цифра будет увеличиваться с каждым днем», — приводит «МК» слова одного из жителей Минска.
Белорусы по поводу мигрантов негодуют в соцсетях. В деревнях, расположенных близко к польской границе, народ жалуется, что из-за толп мигрантов дети боятся выходить на улицу. С наступлением темноты улицы пустеют.
Белоруссия не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская», заявили в Госпогранкомитете республики.
«Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска, белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Евросоюз запросит помощь агентств ООН в репатриации мигрантов, прибывающих через границу с Белоруссией.
«Еврокомиссия обсудит с ООН и ее специализированными агентствами, как не допустить гуманитарного кризиса и гарантировать, чтобы мигранты были в полной безопасности репатриированы в страны, откуда они прибыли, при поддержке местных властей», - говорится в заявлении фон дер Ляйен.
ЕС изучает возможность введения санкций против авиакомпаний из не входящих в его состав стран в связи с перевозкой мигрантов в Белоруссию. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«ЕС, в частности, изучает возможности введения санкций, в том числе путем включения в черные списки, в отношении авиакомпаний третьих стран (не входящих в ЕС государств), которые участвуют в трафике людей [в Белоруссию]», - говорится в заявлении.
Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС как можно скорее утвердить расширенный режим санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.
Глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что Минск в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной.
По его словам, страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.
Евросоюз должен наконец «показать зубы» и немедленно ввести санкции на полеты мигрантов в Белоруссию, заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль.
«Теперь ЕС должен наконец показать свои зубы и использовать эффективные инструменты. К авиакомпаниям, которые участвуют в доставке мигрантов в Белоруссию, должны быть применены незамедлительные санкции», — указал он.
Вадефуль также призвал подвергнуть санкциям государства, которые «явно или неявно» участвуют в перемещении мигрантов в Белоруссию. Депутат настаивает на том, чтобы президенту Белоруссии Александру Лукашенко не сошел с рук «его акт современной контрабанды».
«Я ожидаю, что министр иностранных дел Маас сделает решение миграционного кризиса в Белоруссии своим приоритетом и быстро продемонстрирует результаты», — подчеркнул политик.
«Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Польша со вторника, 9 ноября, закрывает пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией — об этом сообщает польская пограничная стража.
C 7 утра движение в пункте будет приостановлено, а путешественникам рекомендуют отправляться на погранпереходы в Тересполе и Бобровниках.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против использования мигрантов в политических целях, передает ТАСС.
«Есть ряд фундаментальных принципов — люди никогда не должны быть использованы как инструменты для достижения политических целей, особенно если они находятся в уязвимом положении, ищут ли они убежища или безопасности. Соответствующие принципы изложены в Конвенции о беженцах от 1951 года, и они должны уважаться всеми», — сказал он.
Наблюдаемые действия на границе являются следствием «выбранной Лукашенко формы мести в Польше, Литве и Латвии», отмечается в заявлении министерства специальных служб Польши.
«Создавая искусственный миграционный путь и цинично эксплуатируя мигрантов, Лукашенко пытается дестабилизировать Польшу, Литву и Латвию, а также вынудить Европейский Союз отменить санкции, введенные в отношении минского режима.
Лукашенко также хочет привести к отказу от поддержки демократической оппозиции в Беларуси. Кризис на белорусско-польской границе носит политический характер и был создан государственными структурами Беларуси против Польши, Литвы и Латвии», — говорится в тексте.
В Варшаве состоялось экстренное заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого. Президент Польши Анджей Дуда также провел совещание с представителями правительства.
«Мигранты, которые двигались к границе с Польшей, вынуждены были свернуть в сторону леса за 200-300 метров от КПП. Сейчас там находится около тысячи человек под «присмотром» вооруженных лиц, перекрывших движение к погранпереходу Брузги. На онлайн-камерах видно, что возле самого погранперехода никого нет», — утверждает блогер Антон Мотолько.
«Эта кризисная ситуация прежде всего демонстрирует непрофессионализм и некомпетентность польских властей. Они не в состоянии справиться с незначительным вызовом со стороны мигрантов. Очевидно, что это комплексная проблема. Она касается гражданской власти, правоохранителей, силовиков, пограничных служб, которые не в состоянии организовать эффективную защиту польских рубежей. Мы видим, что с каждым днем эта неготовность становится все более явной. Слетает всякий флер цивилизованности с польского государства. Мы видим дикие, бесчеловечные действия в отношении мигрантов со стороны польских силовиков», – таким мнением в эфире телеканала «Беларусь 1» поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Белорусский режим использует беженцев и мигрантов подлым с политической и человеческой точки зрения способом. И Европа будет вместе противостоять этой продолжающейся гибридной атаке», — указал, в свою очередь, Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии.
«Попытки проникновения со стороны Белоруссии еженедельно совершают около трех тысяч человек. Это затяжной кризис, который Лукашенко использует для дестабилизации в Евросоюзе, для разрушения тех ценностей, которых придерживаются в ЕС. Мы неоднократно заявляли о жесткой позиции ЕС в случае использования людей в политических целях. Это неприемлемо», — комментирует ситуацию на границе официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам Адальберт Янц.
В МИД Австрии прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Польши:
«Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Белоруссией», — цитирует ведомство РИА Новости.
По мнению австрийской стороны, ситуацию с мигрантами использует Белоруссия. «Австрия выступает за единую и четкую позицию ЕС против такого подхода», — добавили в МИД.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала опубликованные видеозаписи c мигрантами на границе Белоруссии и Польши свидетельством усиления гибридной атаки Минска на ЕС.
«Очень тревожные видео из Белоруссии - массы людей вытесняются к границе Польши, - написала она в Twitter. - Президент Белоруссии Александр Лукашенко усиливает свою гибридную атаку на границу ЕС и НАТО, серьезно нарушая международное право».
Highly disturbing videos from #Belarus – masses are forced towards the border of #Poland. Lukashenka is escalating his hybrid attack on the EU´s and NATO´s border in serious violation of international law. Just contacted @MorawieckiM to reaffirm that we stand with #Poland. https://t.co/PAfp5ewMtG— Kaja Kallas (@kajakallas) November 8, 2021
«Миграционный кризис – это внешнее проявление того, что Вильнюс и Варшава отказали Минску в легитимности. То есть себя они считают легитимными, а Минск легитимным они не считают. С юридической точки зрения в Белоруссии власти нет. Так рассуждают в Варшаве», – отметил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
Минск в свою очередь исходит из того, что если его власть не признается, то переговоры с Варшавой и Вильнюсом невозможны, так как на переговоры должен прийти равный, добавил эксперт.
Видео с мигрантами у границ страны вызвало у поляков панику в соцсетях — пользователи, в частности, интересуются у официальной Варшавы, когда ЕС выделит им деньги на строительство стены и ждать ли военной помощи от американцев.
В комментариях под видео министерства обороны Польши, показавшего колонну нелегалов с высоты птичьего полета, подписчики отметили, что республика «точно не справится с кризисом самостоятельно».
«Службам МВД и военнослужащим удалось пресечь первую массовую попытку пересечения границы. В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузница. Их постоянно охраняют белорусские службы», - говорится в сообщении польского оборонного ведомства.
Министерство обороны Польши с высоты показало, как выглядит палаточный лагерь беженцев, расположенный на территории Белоруссии вблизи границы с республикой. Видео размещено на официальной странице ведомства в Twitter в понедельник:
Subom MSWiA i onierzom udao si zatrzyma pierwsz masow prb sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obz w rejonie Kunicy. S cay czas pilnowani przez biaoruskie suby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что звуки стрельбы на границе с Польшей раздаются с польской стороны.
Кризис с мигрантами случился на границе Польши и Белоруссии по нескольким причинам, отметил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Во-первых, Европа, которая их звала к себе раньше, больше их не ждет. Во-вторых, произошло столкновение двух режимов — белорусского и польского. И ни одна из сторон уступать не хочет», — приводит его оценку телеканал «360».
«И там и там у власти люди, которые не привыкли отступать. При этом польский режим консервативен, он против мигрантов и против тренда ЕС. При этом никаких решений со своей стороны польская сторона не предлагает», — указал эксперт.
Польское посольство в Москве: продолжается скоординированная атака на границу
Продолжается скоординированная попытка массового проникновения на территорию Республики Польша мигрантов, используемых Белоруссией для гибридных атак на Польшу.— PLinRussia (@PLinRussia) November 8, 2021
Подробнее в заявлении: https://t.co/KLBSN7hW8j
После заката у границы мигранты разводят костры. С другой стороны стоят часовые — польские силовики в полном обмундировании, со щитами.
Policjanci odparli prb pierwszego,masowego przerwania granicy i agresywnego,siowego wtargnicia na teren Unii Europejskiej.Dalej chronimy granic wspierajc @Straz_Graniczna i Wojsko Polskie.Dzisiaj tum odpierali policjanci z Biaegostoku,Poznania,Bydgoszczy, Gdaska i dzi. pic.twitter.com/EBuQRDAco3— Polska Policja (@PolskaPolicja) November 8, 2021
«Я посчитала для себя церковные приходы — если бы каждый приход в Польше, а их 10 тысяч, взял бы на попечение хотя бы одну семью беженцев, вышло бы около 50 тысяч человек. Даже если 1500 человек хотят попасть в Польшу, даже если 5 тысяч — неужели мы не можем принять их в Польше? Я не думаю, что каждый из них захочет остаться в нашей стране. Но следует соблюдать давно установленные процедуры: мигрантов следует допустить в центры для беженцев, где их просьбы будут рассматриваться и где они будут ждать решения, а не бродить по лесам и быть вытесненными за границу», — заявила польская общественная деятельница, член Европарламента и президент Польской гуманитарной акции Янина Охойская.
Она также выразила возмущение тем, что премьер-министр Матиуш Моравецкий не включил в состав рабочей группы по решению кризиса представителей гуманитарных организаций.
A gdzie organizacje pozarzdowe @GrupaGranica@FundOcalenie? Dlaczego nie zostay zaproszone do sztabu kryzysowego? @MorawieckiM @Kaminski_M_@mblaszczak @Straz_Graniczna Dlaczego nie wykorzystuje si ich dowiadczenia i ich zadania, co dalej robi, jakie rozwizania przyj? https://t.co/Ti73m7RHfN— Janina Ochojska (@JaninaOchojska) November 8, 2021
«Предложение отправить экспертов ЕС к польско-белорусской границе остается в силе», — заявили представители Еврокомиссии. Корреспондент Polsat News Дорота Баволек спросила, обращалась ли Польша за помощью к Европейской комиссии из-за кризиса на границе. В ответ она услышала, что польское правительство не обращалось с официальной просьбой о помощи, кроме финансовой.
"KE pozostaje w cisym kontakcie z PL w sprawie kryzysu na granicy ale wci nie otrzymalimy wniosku o konkretn pomoc; jestemy zaangaowani na poziomie politycznym,technicznym i finansowym" @DanaSpinant "wiem tylko o wsparciu finansowym, o inn pomoc PL nie prosi" - @Ad4EU pic.twitter.com/OWdYROTqX1— Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) November 8, 2021
Тем временем, коллеги собрали фоторепортаж о происходящем на польско-белорусской границе.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции. С августа власти Литвы разрешили применять тактику вытеснения нелегалов обратно в Белоруссию, после этого поток нелегальной миграции переориентировался на Латвию и Польшу. В понедельник колонны нелегалов попытались штурмом пересечь польскую границу.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с призывом ввести новые санкции против Белоруссии, в том числе внести в санкционный список белорусские аэропорты, сообщила пресс-служба ведомства.
«Эскалация ситуации на границе Польши является еще одним доказательством того, что белорусский режим переходит к более активным атакам и провокационным действиям, - приводятся в сообщении его слова. - Европа должна незамедлительно реагировать ужесточением санкций, они должны быть объявлены в отношении аэропортов Белоруссии».
Через них, как утверждают в Вильнюсе, проходит трафик нелегальной миграции, осуществляемый авиарейсами из Ирана, Турции, других стран. «Все мировые авиакомпании должны осознать, что их полеты в Белоруссию являются сотрудничеством с преступным режимом», - заявил Ландсбергис.
Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох.
«Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию», - рассказал Солох.
Два батальона войск территориальной обороны Польши мобилизованы из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении Войск территориальной обороны, опубликованном в Twitter.
«С 15.00 (17.00 мск) из-за ситуации на границе военнослужащие территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Гайновка) из 1-й Подляской бригады территориальной обороны были вызваны в свои подразделения по тревоге», — говорится в сообщении.
Uwaga pracodawcy! Od godz.15.00, ze wzgldu na sytuacj na granicy, onierze OT dwch batalionw lekkiej piechoty (Biaystok i Hajnwka) z 1 Podlaskiej Brygady OT zostali wezwani do swoich jednostek w trybie alarmowym.#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/kA9Kdq3XvQ— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021
Обострение миграционного кризиса на польско-белорусской границе приведет к кровопролитному финалу — такой расклад прогнозирует политолог Дмитрий Болкунец. Он убежден в том, что «штурм границы Польши беженцами организовали в Минске».
Власти Польши опасаются эскалации напряженности и провокаций военного характера на границе с Белоруссией на фоне текущего миграционного кризиса. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
«Мы имеем дело с провокациями со стороны белорусских силовиков и лиц, которые с ними связаны, включая ситуации наведения оружия, так называемой слепой стрельбы», - сказал Мюллер. По его словам, польским пограничникам бывает сложно определить, какой характер носит тот или иной выстрел.
«Мы предполагаем, что на польской границе может в ближайшее время дойти до эскалации действий такого типа, которые будут носить военный характер. Мы этого опасаемся. Такие действия, такие провокации с белорусской стороны могут появиться», - указал он.
«Использование оружия - последнее, что мы хотим делать», - заверил представитель польского правительства.
По мнению Гайдукевича, Варшава обязана принять нелегалов:
«Вот они войска выдвинули на границу, а там идут беременные женщины и дети. Разве это не дико и не античеловечно, бороться с женщинами и детьми с помощью войск?! Польша нарушает международное законодательство, она должна принять мигрантов, расселить их и разбираться с ними в соответствии с теми документами, которые Варшава сама ратифицировала. Они не имеют права так античеловечно поступать с людьми», — подчеркнул депутат.
Мигранты законно попадают в Белоруссию на самолетах, а потом пешком идут к польской границе, заявил «Газете.Ru» председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.
«Мигранты прилетают в Беларусь на самолетах. Мы же не можем закрыть авиасообщение. Они могут лететь через Турцию или другие государства. У них есть все документы. Они прилетают абсолютно законно. В любую страну они прилетают по закону. А вот дальше уже идут пешком к границе. Мы же не можем их у себя сортировать, хотя это вопрос решаемый. Поляки должны садиться за стол переговоров с белорусскими властями и обсуждать это. Однако они этого делать не хотят. Им выгоднее поднимать эту истерию, обвинять Беларусь и выпрашивать деньги у Брюсселя на укрепление границы вместо реального решения проблемы», — пояснил белорусский депутат.
Мигранты повалили забор на польской границе, «орудуя» лопатами, кусачками и деревьями, передает Telegram-канал Shot.
В непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 тыс. до 4 тыс. нелегальных мигрантов, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
По его словам, на всей территории Белоруссии более 10 тыс. нелегальных мигрантов, «которые готовы пересечь границу».
«Мы имеем дело с очень серьезной ситуацией», - подчеркнул он, заявив, что наплыв мигрантов осуществляется при поддержке белорусских властей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что белорусская сторона старается удержать ситуацию с мигрантами на границе с ЕС под контролем.
Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков полагает, что цель Лукашенко - показать не гуманистический, а декларативный характер европейских ценностей.
Ремчуков обратил внимание на увеличение количества рейсов из Дамаска, Тегерана и других ближневосточных столиц в Минск на фоне общего сокращения полетов в другие страны.
В ситуацию оказались вовлечены не только Польша и Белоруссия, но и Литва, которая граничит с обоими государствами. Заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас возлагает всю ответственность за миграционный кризис на режим в Минске.
«Лукашенко ранее сам заявлял, что в ответ на санкции он будет пропускать мигрантов в страны Евросоюза, а также ядерные отходы. И мы видим это давление с помощью этого политического инструмента, попытку давить на Евросоюз, чтобы отменили санкции и пошли на диалог. И как курды, которые устроили шествие, чтобы обратиться в переходной пункт, но они были повернуты и направлены в лес, и там, мы видим, что белорусские таможенники заставляют переходить границу именно вне пунктов, а через забор между Польшей и Белоруссией. Это использование мигрантов как оружия. Если Минск думает, что таким способом можно принудить Евросоюз пойти на диалог, то очень сильно ошибается», — сказал он.
По мнению Адоменаса, каждое подобное обострение на границе Белоруссии и ЕС ведет к новым, к более жестким санкциям в отношении режима Лукашенко.
«Каждое такое обострение со стороны Лукашенко ведет за собой новые санкции — более обширные и глубокие. Этот эпизод также не исключение. И если он надеется, что прекратит санкции и принудит ЕС отступиться, то наоборот — будут новые сильнее и жестче санкции», — подчеркнул он.
Как передает РИА Новости, сейчас мигранты у границы с Польшей начали ставить палатки и жечь костры.
Между тем член комитета по иностранным делам бундестага ФРГ Рената Альт призвала ЕС продемонстрировать способность принятия решений и наказать Минск за контрабанду беженцев. Ее слова приводит DW.
«Александр Лукашенко с прошедшего лета превращает отчаявшихся беженцев в инструмент для достижения своих целей, тем самым он становится крупнейшим и наиболее беззастенчивым контрабандистом в Европе. Его место - на скамье подсудимых трибунала», - заявила депутат от Свободной демократической партии.
Альт указала на необходимость диалога со странами происхождения нелегалов, пытающихся через Беларусь въехать на территорию ЕС, в частности Ираком и Иорданией. Брюссель должен настаивать на введении этими странами запрета на посадку самолетов, взятых в лизинг Беларусью, и проведении в них информационных кампаний в этой связи, уверена депутат.
Одновременно она призвала поддержать Польшу, а также Украину. «Ведь ясно одно - стратегия Лукашенко поддерживается Москвой и может быть использована и самой Россией», - добавила Альт.
В свою очередь официальный представитель германского МИДа Андреа Зассе указала на наличие доказательств, свидетельствующих о том, что режим в Минске по-прежнему отправляет мигрантов на границу с ЕС, в том числе принудительным образом. Она напомнила, что страны ЕС работают над совместным ответом и готовят пакет мер в качестве реакции на «подлые и человеконенавистнические действия Лукашенко».
Речь идет о расширении санкций в отношении Минска, сотрудничестве со странами, из которых приезжают беженцы и транзитными государствами, а также помощи пострадавшим членам ЕС, в том числе в сфере пограничной охраны, отметила она.
В Берлине по-прежнему внимательно наблюдают за обостряющейся ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси и готовы при необходимости оказать помощь польским властям, заявили представители МИД и МВД Германии. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер две недели назад отправил своему коллеге в Варшаве в письменном виде предложение о помощи, но пока в ней не было необходимости, сообщил официальный представитель ведомства Стив Альтер.
Он указал, что Берлину известно о движущейся к белорусско-польской границе крупной группе мигрантов, и резко раскритиковал действия режима в Минске, назвав их «продолжающейся гибридной атакой» в отношении ЕС.
«Белорусский режим действует в качестве контрабандиста, превращая беженцев и мигрантов в инструмент» для достижения своих целей, и ЕС должен сообща на это отреагировать, подчеркнул Альтер.
Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности, сообщили в ведомстве.
«Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ.
В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения», — отмечается в публикации Погранкомитета Белоруссии.
«Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания», — говорится в Telegram-канале Погранкомитета Беларуси.
Беженцы начали разрушать заграждения на границе с Польшей после применения польскими силовиками спецсредств, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
Белорусские пограничники сообщили, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.
Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, указал Госпогранкомитет Белоруссии.
В ведомстве сообщили, что более двух тысяч беженцев находятся на линии границы перед польскими заграждениями. находятся на линии границы перед польскими заграждениями.
Мигранты, массово собравшиеся у границы возле погранперехода «Брузги», твердо намерены попасть в Польшу и не собираются покидать место сбора. Об этом один из них заявил перед телекамерами. Он говорил по-русски:
«Люди! Мы благодарим Белоруссию! Вот Польша не разрешает — почему? Богом клянусь, никто не уйдет назад! В Польшу хотим, туда попасть! Пожалуйста! Пожалуйста, дайте нам пройти!».
Всю ситуацию сняли на видео сами мигранты и опубликовали в своем координационном чате.
Между тем в польском МИДе обвинили Белоруссию в том, что власти республики пытаются довести ситуацию на границе до смертельных случаев.
Белоруссия использует «гибридную тактику» в виде нелегальных мигрантов на границе с ЕС. Об этом заявил журналистам представитель НАТО.
«Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым», — отметил представитель альянса.
В НАТО обеспокоены происходящим на границе Белоруссии и Польши и следят за развитием ситуации, сообщает «Интерфакс».
Журналист Delfi, работающий на месте событий, заметил толпу нелегалов, которые в руках держали плакаты с лозунгами. На одном из них был изображен символ мира, флаги Литвы и Евросоюза, а также написано Freedom (свобода). Правоохранители пытались перекрыть машинами мигрантов так, чтобы их не видели журналисты, а сами нелегалы не имели возможности пообщаться с репортерами.
Сообщается, что мигранты ведут себя очень шумно — свистят, кричат и требуют выпустить их. Также слышны и детские голоса. Нелегалы требуют освободить их и дать уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники.
Нелегальные мигранты начали протестовать в центре приема беженцев в литовской Рукле — они требуют отпустить их на волю, сообщает портал Delfi.
«В Центре приема беженцев в Рукле протестуют нелегальные мигранты. Несмотря на то, что журналистов к центру не подпустили, издали можно было слышать, как они выкрикивают Freedom и требуют отпустить их на волю. Акция протеста началась 8 ноября в 12 часов», — передает издание.
Польским политикам вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на границе Польши, стоит вспомнить свои недальновидные действия по вторжению в Ирак. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», - подчеркнула дипломат.
Польские полицейские, военные и пограничники предотвратили попытку прорыва мигрантов с территории Белоруссии.
Власти Польши заявляют, что началась «крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию» страны. В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
Как подчеркивала представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович, всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Белоруссию.
Она также добавила, что ни один человек, прибывший к границе, не попросил убежище.
Польские пограничники распылили слезоточивый газ в сторону нелегальных мигрантов, которые попытались перерезать ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Видеозапись инцидента опубликовало в Twitter Министерство национальной обороны Польши.
«Очередные попытки форсирования границы мигрантами в районе пункта пропуска Кузница», — говорится в публикации.
Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть забор с помощью палок и бревен, они также бросали камни в пограничников. Мигрантам удалось повалить несколько секций ограждения.
Kunica: prba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Мигранты на польской границе пытаются сорвать колючее ограждение, силовики отгоняют беженцев перцовым спреем, передает Sputnik Беларусь.
«Еще в сентябре было введено, а потом продолжалось чрезвычайное положение на этих территориях, поэтому туда вообще не ездят журналисты, правозащитники или наблюдатели. Это все со слов польского Минобороны. На роликах, которые размещают на официальных сайтах оборонного ведомства Польши, мы видим, что, действительно, там собралось как минимум несколько сотен мигрантов. В частности, из Ирака, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу», — заявил Пискорский.
По его словам, обычно на границе собиралась группа из 20-30 человек, сейчас же говорится о нескольких сотнях, а возможно и тысячах мигрантов. В связи с этим белорусская сторона также была вынуждена стягивать подкрепление к границе.
«Мы понимаем, что проблема мигрантов действительно существует. И это вопреки ожиданиям тех, кто считал, что после прекращения авиасообщения между Минском и городами Ближнего Востока проблема исчезнет. Она продолжается», — обратил внимание политолог.
Пискорский считает, что в этой ситуации и Белоруссия и Польша — пострадавшие стороны, но не исключил, что Минск, не препятствуя потоку мигрантов, пытается таким образом достучаться до Варшавы.
«Минск, не пресекая этого потока мигрантов, вот таким странным образом требует от Варшавы, которая по собственной инициативе прекратила все контакты, возобновить диалог», — заключил Пискорский.
Правительство Польши пытается заработать политические очки на ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Такое мнение «Газете.Ru» высказал польский политолог, публицист и журналист, экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский.
«Правительство пытается извлечь определенную выгоду из-за ситуации с мигрантами в плане пиара. Напомню, что правящая партия [«Право и справедливость»] победила на выборах в 2015 году и с тех пор остается у власти благодаря лозунгам о гарантии безопасности Польши и польских границ перед очередными волнами незаконной миграции. Так что фактор внутренней политики здесь присутствует», — сказал Пискорский.
Политолог отметил, что сейчас нет объективной информации о том, что происходит на польско-белорусской границе. Мы видим и читаем только то, что сообщает оборонное ведомство Польши.
В Польше началось срочное совещание по ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности страны (BBN).
«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14.30 (16.30 мск) в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб», - говорится в сообщении.
В совещании примут участие премьер-министр и представители силовых структур Польши.
Погранслужба страны ранее сообщила, что мигранты пока не прошли на территорию страны.
С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.
Белорусский Красный Крест (БКК) готов оказать помощь мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Белорусский Красный Крест чрезвычайно серьезно относится к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе и готов оказать содействие в решении гуманитарных задач при их возникновении [предоставление продуктовых, гигиенических наборов и др.]», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Представители БКК находятся в постоянном контакте с представителями государственных органов, общественных организаций, а также международных партнеров, добавили в организации.
Большинство беженцев, которые оказались в понедельник в районе белорусско-польской границы, хотят попасть в Германию, сообщает агентство БелТА со ссылкой на людей из колонны мигрантов.
Как пишет агентство, один из молодых людей рассказал, что в группе около 1,5 тыс. человек, а конечная цель маршрута для многих - Германия. «Практически все мы курды. С нами дети, беременные женщины, нет воды, еды, теплых вещей. Но нас не пропускают через польскую границу», - приводит слова беженцев БелТА, отмечая, что некоторые люди делали по несколько попыток, но их возвращали назад польские военные.
Мигранты просят, чтобы их показали «в Германии, во Франции, рассказали в Европе».
В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы.
По информации пограничной охраны Польши, пока мигрантам не удалось пройти на польскую территорию.
Польские силовые структуры направили подразделения по противодействию терроризму на польско-белорусскую границу. Об этом заявил в эфире Польского телевидения заместитель главы МВД республики Мачей Вонщик.
«На месте подразделения погранохраны, армии, полиции. Я убежден, что это силы, адекватные угрозе», - сказал он.
«Там есть дополнительные патрули погранохраны, есть силы предотвращения. Сегодня направлены антитеррористы. Есть 12 тыс. солдат. Мы считаем, что этих сил достаточно», - добавил заместитель министра.
По его словам, информация о том, что польскую границу пытаются перейти несколько тысяч человек - это преувеличение. «Мы видели группу между 500 и 1 тыс. мигрантов, которые направлялись к польской границе. Мы знали, что будет такая ситуация. Знали даже приблизительный срок», - сказал он.
Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен пытаются сломать забор из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействуют представители полиции в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяют газ.
Пограничная охрана Польши предотвратила массовую попытку нелегального пересечения границы агрессивно настроенной группой мигрантов. Об этом заявила пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.
«Была попытка разрушения забора», - отметила она, отметив, что попытка пересечения границы была предотвращена.
«Эти люди по-прежнему находятся на линии границы, возможно попытаются пересечь ее вновь», - сказала Зданович. «Группы мигрантов перемещаются в разных местах», - указала она. По ее словам, в основном, это агрессивно настроенные молодые мужчины.
Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил о проводимой передислокации сотрудников погранохраны и помогающих им с августа текущего года подразделений армии Литвы. О привлечении дополнительных армейских сил он не упоминал, но заявил, что в случае попыток штурма границы нелегалами будут применены все средства, передает ТАСС. «Если они пойдут на прорыв и возникнет угроза жизни и здоровью наших должностных лиц, могут быть использованы спецсредства и оружие», - сказал генерал.
В понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил, что власти Польши зафиксировали подготовку массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии.
«Мы следим за тем, что происходит на польской границе. Не исключено, что с попытками похожих атак столкнется и Литва, поэтому проводится передислокация сил по охране границы», - отметила Билотайте.
Литва стягивает войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов. Об этом заявила глава МВД страны Агне Билотайте, передает агентство Reuters. Билотайте не уточнила численность войск, направленных к границе с Белоруссией и Польшей, отмечает агентство.
МВД также предложит ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией с перемещением больших групп нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки к границе Польши.
«С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения», - сказала Билотайте. Сейчас в связи с миграционным кризисом в Литве действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации.
Большая группа беженцев переместилась к границе с Польшей, но пока точно неизвестно, смогли ли они покинуть территорию Белоруссии — об этом рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.
Он добавил, что о точном местонахождении беженцев пока неизвестно.
«Как будет информация, будем сообщать», — отметил представитель погранкомитета.