«Посмотрим, что будет ночью». Главное о миграционном кризисе

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«Еще в сентябре было введено, а потом продолжалось чрезвычайное положение на этих территориях, поэтому туда вообще не ездят журналисты, правозащитники или наблюдатели. Это все со слов польского Минобороны. На роликах, которые размещают на официальных сайтах оборонного ведомства Польши, мы видим, что, действительно, там собралось как минимум несколько сотен мигрантов. В частности, из Ирака, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу», — заявил Пискорский.

По его словам, обычно на границе собиралась группа из 20-30 человек, сейчас же говорится о нескольких сотнях, а возможно и тысячах мигрантов. В связи с этим белорусская сторона также была вынуждена стягивать подкрепление к границе.

«Мы понимаем, что проблема мигрантов действительно существует. И это вопреки ожиданиям тех, кто считал, что после прекращения авиасообщения между Минском и городами Ближнего Востока проблема исчезнет. Она продолжается», — обратил внимание политолог.

Пискорский считает, что в этой ситуации и Белоруссия и Польша — пострадавшие стороны, но не исключил, что Минск, не препятствуя потоку мигрантов, пытается таким образом достучаться до Варшавы.

«Минск, не пресекая этого потока мигрантов, вот таким странным образом требует от Варшавы, которая по собственной инициативе прекратила все контакты, возобновить диалог», — заключил Пискорский.