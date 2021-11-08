«Байден выпадает физически и умственно»

Рейтинг президента США Джо Байдена обновил исторический минимум, опустившись ниже 38%. При этом американцы, судя по опросам, устали и от Дональда Трампа, — большинство не хочет его участия в следующих выборах главы государства. «Газета.Ru» узнала у экспертов, грозит ли Байдену досрочная потеря власти, и какого лидера хотят граждане США в принципе.

Уровень одобрения работы президент США Джо Байдена со стороны американцев опустился до исторически низкой отметки — 37,8%, следует из результатов опроса газеты USA Today и Саффолкского университета.

Действия Байдена на посту главы государства отрицательно оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% воздержались. 46 % говорят, что президент справился с работой хуже, чем они ожидали (включая 16 % голосовавших за демократа год назад). Еще хуже дела у вице-президента Камалы Харрис, деятельность которой одобряют только 28% граждан, 51% же придерживается противоположного мнения. «Скучный президент». Что думают американцы о Байдене спустя год после выборов Ровно год назад — 7 ноября 2020 года — американские СМИ подсчитали, что необходимое... 07 ноября 17:54

Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии «Газете.Ru» выделил среди причин низкой популярности Байдена продолжительные кризисы, на которые его администрация отвечает неэффективно. При этом, по его мнению, команда президента рассчитывает, что в следующем году к моменту промежуточных выборов в Конгресс, рейтинги все-таки начнут расти, «оттолкнувшись от дна».

«К рекордно низким показателям привела как ситуация в Афганистане, так и инфляция, транспортно-логистический и миграционный кризис. Байден же все это пытается перебить тематикой экологии, как на прошлой неделе на международных саммитах. И еще президент пытается показать американцам, что он не оторван от реальности, а отстаивает их экономические и национальные интересы. Так, часть инфраструктурной реформы удалось утвердить на прошлой неделе. Главные надежды политтехнологов Байдена в том, что эти планы будут приняты населением позитивно», — говорит аналитик.

По мнению заместителя директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова,

недовольство Байденом свидетельствует также об отторжении гражданами традиционной американской политической элиты, которую он олицетворяет.

«А резкое падение его рейтинга было, на мой взгляд, предопределено. Во-первых, фактор завышенных ожиданий. Многие американцы голосовали за то, что с его приходом жизнь в США улучшится как по мановению волшебной палочки, и весь кошмар закончится. Но коронавирус, экономические и расовые проблемы сохранились и серьезно ничего не поменялось», — считает эксперт.

Вторым, с точки зрения собеседника «Газеты.Ru», важным моментом стал тот фактор, что расколота сама Демократическая партия. «Байдена поддерживают центристы, а сейчас там усиливается левое прогрессистское крыло. И из-за внутреннего идеологического раскола в Демпартии возникают склоки. Все это, конечно, понижает поддержку Байдена», — объясняет Суслов.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев идет дальше, и говорит, что

американское так называемое «глубинное государство», по его ощущениям, уже обсуждает вопрос, каким образом можно досрочно забрать президентские полномочия у Байдена.

«Байден — неэффективный президент. И сейчас заметно, что он, по сути, утерял контроль над партией. Это даже не про оговорки и его старческие проявления, пустые визиты в Европу и неспособность усилить международные позиции США. Байден не способен протолкнуть свои законопроекты в Конгрессе, или делает это с большим трудом, как получилось по инфраструктуре. Растет понимание, что не Байден управляет страной. Республиканцы же объединяются вокруг Трампа все больше, и ему все-таки альтернативы нет», — говорит американист.

Ключевым фактором, который окончательно может выбить Байдена, может стать скандал с публикацией дневников его дочери Эшли Байден, считает Васильев. В отношении их утечки начало расследование ФБР, что говорит об их подлинности. В них содержится описание странного характера отношений отца и дочери, — в частности, что они вместе принимали душ. С точки зрения эксперта, это бьет по репутации набожного католика Байдена.

Россию же не должны, по словам Васильева, волновать рейтинги Байдена, а лишь только вопрос, удержится ли он у власти до конца срока.

Хуже Трампа лучше нет

Васильев указывает и на недавнее поражение демократов на выборах губернатора Вирджинии, и спорные результаты в Нью-Джерси. В первом штате победил республиканец впервые с 2009 года, — им стал новичок в политике, бизнесмен Гленн Янгкин, который, в целом, по словам экспертов, шел на выборы с трамписткими лозунгами. Наследие Трампа, коронавирус и Афганистан: победы и поражения Байдена Ровно год назад в США состоялись очередные президентские выборы — голоса считали долго, но выбрали... 03 ноября 22:01

Большинство американцев по опросу USA Today при этом не хотят участия в следующих президентских выборах 2024 года не только Байдена, но и бывшего президента США республиканца Дональда Трампа — соответственно в пользу такого исхода высказались 64% и 58%. Впрочем, в новой личной дуэли последний оказался бы сейчас чуть впереди президента, — 44% против 40%.

«Предыдущее их состязание было очень эмоциональным, сложным и драматичным. Наверное, повторение 2020 года никто бы не хотел видеть. Плюс есть претензии и к Байдену, и к Трампу в связи с возрастом и сложившейся геронтократии. Люди хотят в обеих партиях видеть не только свежие лица, но и помоложе. И это, безусловно, должно стать тревожным звоночком для Трампа, который по последним высказываниям, намеревается снова идти в президенты»,

— говорит Малек Дудаков.

Суслов говорит, что главная проблема Трампа в том, что он «одиозен для большинства американского общества» из-за стиля его правления и косвенной ответственности за штурм Капитолия.

Ранее же сообщалось, что две трети американцев высказали мнение, что справиться с нынешним многогранным кризисом в стране сможет сильный лидер, способный «взять закон в свои руки», в том числе с помощью цензуры.

Эксперты пока затрудняются назвать новых ярких лидеров, которые могли бы потеснить с первого плана Трампа и Байдена, и при этом способны заручиться поддержкой значительного числа граждан. Среди очевидных фигур — вице-президент Харрис и министр транспорта, открытый гей Пит Буттиджич. Let's go Brandon. Что значит новый эвфемизм для оскорбления Байдена В США противники Джо Байдена нашли эвфемизм, которым теперь заменяют нецензурное ругательство... 01 ноября 19:28

Малек Дудаков отмечает же, что если в Республиканской партии вынести за скобки Трампа, то самым популярным политиком у них останется губернатор Флориды Рон ДеСантис, ранее служивший в ВМФ.

Васильев напоминает, что в США давно сложилось представление, какими качествами должен обладать президент.

«И никогда раньше не было такого ощущения, как сейчас, — что Белый дом пустует, а американский президент не выполняет свои обязанности. Президент всегда рулит страной, это видно всем, и неважно, успешно или неуспешно, — энергичный, адекватный, всегда на виду. Байден же выпадает просто по физическим и умственным качествам, ведь эта должность подразумевает повышенные психоэмоциальные нагрузки. Он просто не в форме», — считает эксперт.