«Украина теперь рассказывает, что ей больше никто не угрожает»

Последние полторы недели американские СМИ писали о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной. Дошло даже до того, что Киеву пришлось опровергнуть эти публикации, заявив, что на Украине не обладают такими сведениями. Тем не менее, ситуация на страницах американской прессы нагнетается: теперь с попытками «помешать России напасть на Украину» связывают недавний визит в Москву главы ЦРУ. Эксперты считают, что таким образом элиты в США спекулируют и давят на Белый дом после провального выхода Штатов из Афганистана и потери статуса державы №1.

Первая публикация из этой серии появилась 30 октября на страницах The Washington Post. В статье утверждалось, что американские и европейские чиновники «на условиях анонимности <…> выразили обеспокоенность» в связи с якобы начавшейся переброской российский сил к границе с Украиной. Сколько именно человек и куда направлялись, не сообщалось, однако указывалось, что количество войск «сравнимо» с тем, которое наблюдалось весной 2021 года, когда Киев объявлял о переброске российских войск и ожидал начала военных действий со стороны России. «Администрация президента США очень обеспокоена» 2-3 ноября в Москве был Уильям Бернс — глава ЦРУ. Он встречался с высокопоставленными... 06 ноября 13:16

Единственная конкретика, которую авторы опубликовали, относилась к тому, что переброска войск якобы началась после российско-белорусских учений «Запад — 2021», которые завершились в середине сентября. По данным WP, после учений «рядом с границей с Украиной» остались части 41-й общевойсковой армии и 1-я гвардейская танковая армия. Эксперты оценили численность войск от 80 до 90 тыс. человек, «не считая дислоцированных в Крыму».

Уже на следующий день Минобороны Украины опровергло эти данные, а еще через два дня председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заявил об отсутствии угрожающей военной деятельности России у границы с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал ее «некачественным взбросом» и подчеркнул, что «передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы».

Уже 3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что с аналогичными публикациями о «стягивании» войск выступили издания Politico и Foreign Policy. «Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ», — отметила дипломат на брифинге.

7 ноября объясниться пришлось и пресс-секретарю украинского президента Сергею Никифорову. Он заявил, что у Киева нет информации о скоплении российских войск на границе с Украиной, а на совещании с президентом главком ВСУ «не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить». Что изменит для России вступление Украины в НАТО США в очередной раз заявили, что двери в НАТО для Киева «всегда открыты». При этом... 04 ноября 18:23

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — сказал он в воскресенье в эфире украинского телеканала «Дом».

Сегодня, 8 ноября, телеканал CNN распространил информацию, что целью поездки в Россию директора ЦРУ США Уильяма Бернса (он посещал Москву на прошлой неделе) состояла в том, чтобы «дать понять России, что Соединенные Штаты пристально наблюдают за сосредоточением российских войск около украинской границы». CNN при этом, как и The Washington Post неделей ранее, сослался на анонимные источники.

А германское издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что США через дипломатические каналы предупредили Германию и других европейских союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.

При этом издание призвало остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

В этот же день было объявлено, что саммит «нормандской четверки», намеченный на 11 ноября, перенесен на неопределенный срок. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перенос саммита, призвал США «объяснить» Киеву «позицию Вашингтона и Совбеза ООН» о необходимости соблюдения минских соглашений. По его словам, руководство США поддерживает соблюдение минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.

«И на встрече президентов [России и США Владимира] Путина и [Джо] Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Билла Бернса, в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость [выполнения] минских договоренностей», — сказал Лавров.

Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что Украина дезавуировала сообщения американских СМИ о стягивании российских войск к своим границам из-за того, что переговоры директора ЦРУ в Москве завершились не в ее пользу.

«Никакого ультиматума директор ЦРУ в Москву не привозил. Скорее всего, он приезжал сюда выяснить нашу позицию.

А поскольку состоялся еще и его телефонный разговор с Путиным, то очевидно, что было достигнуто понимание, иначе его бы никто никогда не допустил разговаривать с Путиным по телефону. «Если Путин начнет войну, то его ждет «кровавая баня» Бывший замначальника Генштаба украинской армии Игорь Романенко заявил, что российские власти еще не... 03 ноября 09:22

А после того, как он вышел, Украину «опустили» по всем фронтам, и она теперь рассказывает, что ей больше ничего не угрожает», — отметил Шурыгин.

В свою очередь, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин назвал визит Бернса попыткой установить так называемый «black channel» (англ. — черный канал), когда, «несмотря на сложные отношения между странами, устанавливаются контакты между адекватными лицами». При этом самого Бернса он назвал «одним из наиболее адекватных послов в России за последние лет 20» (Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах).

Домрин отметил, что за публикациями о стягивании российских войск к границам Украины стоят определенные общественные силы США, которые не заинтересованы в сворачивании антироссийской риторики.

«Некоторые персонажи в американской элите, интервенционисты, которые пытаются воздействовать уже через американские СМИ, которые им принадлежат, уже на администрацию, чтобы заявить: «Товарищи, ну как же так, мы перестаем воспринимать Украину в качестве боевого топора, эдакой дубины у врат Кремля. Мы же говорим, что Россия собирается нападать на Украину, даже несмотря на то что Украина это не говорит. Как вы на это среагируете?» — говорит Домрин.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов полагает, что решить вопрос со спекуляциями вокруг российских войск на границе с Украиной могли бы независимые международные наблюдатели, которые проинспектировали бы спорные участки границы и убедились бы в том, что скоплений российских войск там нет.

«Россия недавно приказала им уйти с тех пунктов на границе Украины и ДНР и ЛНР, где они постоянно присутствовали. Нужно пригласить их назад, чтобы они посмотрели и подтвердили, что никакого необычного скопления войск нет, и все тогда успокоятся», — отметил Арбатов.