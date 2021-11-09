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Политика

Татарстан без президента, губернаторы без ограничений. Как реформируют власть

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о региональной власти

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»
Нижняя палата парламента 9 ноября утвердила в первом чтении проект федерального закона, который позволяет губернаторам избираться на два срока и устанавливает единый по всей стране период их пребывания в должности. Против документа выступали законодатели Татарстана: этот законопроект лишает республику президента.

Государственная дума 9 ноября в первом чтении одобрила законопроект о региональной власти.

«Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти – исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — подчеркнул во время пленарного заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что перед рассмотрением законопроекта в первом чтении его текст отправили в регионы для получения обратной связи. Теперь, когда первая версия документа утверждена Госдумой, его вновь направят в заксобрания субъектов, чтобы получить более полные предложения.

Авторами проекта Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» являются председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Крашенинников, комментируя документ, говорил, что он создается, чтобы закрепленное Конституцией единство власти было отражено и на уровне регионов.

Законопроект предполагает несколько базовых изменений института губернаторства. Во-первых, он устанавливает единый срок полномочий глав регионов — пять лет. Сейчас этот срок определяется властями субъекта, но не может превышать пять лет. Во-вторых, фактически снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Российские политологи считают, что этот пункт документа ориентирован на конкретных глав регионов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главу Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Кроме того, проект закона унифицирует названия органов исполнительной власти и руководителей регионов. В соответствии с этим пунктом, все губернаторы будут теперь называться главами, а региональные органы исполнительной власти — правительствами. С учетом национальных и исторических традиций власти субъекта могут называть должность главы региона иначе, но это название не должно пересекаться с наименованием должности главы государства — президентом.

Этот конкретный пункт вызвал неприятие в Татарстане — республика остается единственным субъектом федерации, чей глава продолжает называться президентом. Лишить Татарстан президента федеральные власти пытаются уже 11 лет, однако регион находил лазейки в действующем законодательстве.

В конце октября Госсовет Татарстана (местное заксобрание — «Газета.Ru») единогласно выступил против предложенного Клишасом и Крашенинниковым варианта документа. «Отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства», — говорил тогда председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Альберт Хабибуллин.

Еще одним пунктом законопроекта, против которого выступили в республике, стало сокращение сроков, в течение которых регионы могут предоставлять свои отзывы на федеральные законодательные инициативы. Сейчас он составляет 30 дней, но текущая версия документа предполагает его уменьшение до 15 дней. В Казани заметили, что заксобрания в регионах собираются, как правило, раз в месяц, многие депутаты исполняют свои обязанности не на постоянной основе. И местным властям попросту не хватит времени, чтобы принять участие в обсуждении спущенной из Москвы инициативы.

Важным нововведением проекта Клишаса и Крашенинникова стало расширение полномочий президента России в части снятия губернаторов с должности. По действующему законодательству глава государства может уволить главу региона в связи с утратой доверия только в том случае, если в отношении него выявлены (или подозреваются) факты коррупции, конфликта интересов, тяжких преступлений. Теперь же основанием для снятия губернатора станет сам факт утраты доверия президента.

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