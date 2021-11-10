Раздавал «Правду», получал медаль: что известно о ялтинском шпионе

Житель Ялты, которого задержала ФСБ по подозрению в шпионаже в интересах Украины, оказался бывшим депутатом горсовета Ялты и экс-мэром Симеиза Юрием Ломенко. По версии ФСБ, он передавал украинским спецслужбам сведения государственной тайны в период с 2017-го по 2018-й год. В прошлом году Ломенко наградили медалью за поддержку политического курса президента России и «благородное дело на благо Отечества».

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) 10 ноября задержала жителя Ялты по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Источники «РИА Новости» и «Интерфакса», а также «Крыминформ» уточнили, что речь идет о бывшем депутате городского совета Ялты и экс-мэре крымского курортного поселка Симеиз Юрии Ломенко.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного, но рассказали, что по заданию украинских спецслужб он год собирал информацию, в том числе и о сотрудниках службы. На опубликованных ведомством кадрах видно, что силовики пришли к мужчине домой, при задержании он не сопротивлялся. Предполагаемого шпиона обвинили в госизмене (ст. 275 УК), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ялтинский суд отправил подозреваемого под стражу .

Ломенко родился 26 июня 1973 года. На странице экс-депутата в Facebook указано, что он учился в ялтинской школе, затем с 2011 по 2014-й год числился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины, где изучал государственное управление в сфере обеспечения национальной безопасности. В прошлом году также закончил Российский государственный университет правосудия. Нобоа: Семак не хотел отпускать меня Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился обстоятельствами своего трансфера, передает «Спорт Бизнес... 28 октября 10:51

При украинской власти Ломенко был членом поселкового совета Симеиза, известного крымского курорта, он входил в постоянную депутатскую комиссию по санаторно-курортному строительству, экологии, курортно-рекреационным и земельным ресурсам. В 2013 году произошло громкое убийство мэра поселка Кирилла Костенко. На его место пришел Ломенко, его кандидатуру выдвинула Партия регионов.

В 2014 году Симеиз, как и остальной Крым, по результатам референдума стал частью России. Ломенко в преддверии референдума поддержал присоединение к России. Он указал, что в Симеизе всегда отдыхали по большей части россияне, и назвал голосование «настоящим праздником» для местных жителей, которые ждали референдум с тех пор, как на Украине начались протесты «Евромайдана».

«Сегодня, наконец, мы увидели свет в конце тоннеля. <...> И теперь, когда в бюллетене стоит нормальный логический вопрос о вхождении в состав РФ, наш ответ естественный – да!», — сказал Ломенко.

В августе 2020 года Ломенко наградили почетной грамотой и серебряной медалью за «активное участие в парламентской деятельности, проявленный высокий гражданский долг в поддержке политического курса Президента Российской Федерации на возрождение русской нации, за благородное дело и помыслы на благо Отечества».

В сентябре 2019 года Ломенко прошел в ялтинский горсовет от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу. Несколько дней назад, 8 ноября в горсовете заявили, что Ломенко досрочно сложил полномочия депутата и 25 октября ушел в отставку по собственному желанию. Председатель горсовета Константин Шимановский при этом положительно отозвался о его работе.

Весной прошлого года Ломенко участвовал в благоустройстве Фороса.

При этом участок местной набережной обустроили за собственный счет Ломенко и «небезразличных предпринимателей».

Той же весной с участием Ломенко ялтинцам ко Дню Победы раздавали копии газеты «Правда» от 10 мая 1945 года (в этом номере советское правительство поздравило народ с окончанием Великой Отечественной).

Ломенко также работал в отеле «Ялта-Интурист», в прошлом году он значился директором по внешним связям гостиницы. Работает ли Ломенко в руководстве отеля сейчас, из открытых источников неизвестно.