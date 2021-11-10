Как Белоруссия признавала Крым российским

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика считает Крым российским. В Киеве на его слова уже успели ответить — и пригрозить последствиями в случае юридических шагов. Два года назад Макей говорил, что Белоруссия занимает «нейтральную позицию» в этом вопросе и официально не признает присоединение Крыма. Как менялась «крымская риторика» Минска, — в материале «Газеты.Ru».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также до сих пор официально не признала Крым российским. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя, как отмечал Кремль, Россия давно приглашает его посетить этот регион. В то же время белорусский президент неоднократно комментировал события в Крыму, в частности — критиковал Киев за бездействие и пояснял, почему Минск не торопится с юридическим признанием.

Можно признавать это или не признавать

«Крым де-факто сегодня — часть России. <...> Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится», — заявил Лукашенко 23 марта 2014 года. Тогда же он пояснил, что де-юре, то есть на бумаге, Минск «вряд ли» когда-то признает присоединение Крыма, потому что «вряд ли это надо будет». Президент указал, что от республики никто не требует юридического признания Крыма как части территории России. Более того, по его словам, России «плевать на то, что кто-то признает или не признает Крым в ее составе».

В марте 2019 года Лукашенко вновь сообщил, что признание Белоруссии никак не повлияет на положение Крыма.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут», — предположил он.

В августе 2021-го Лукашенко пообещал, что признает Крым российским после того, как это сделает «последний олигарх в России — и начнет поставлять туда продукты». «За мной дело не заржавеет», — заявил он. Дело в Украине: почему Минск не признает Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко стремится сохранить добрососедские отношения с Украиной, поэтому... 19 марта 10:01

«Не надо нас критиковать, что мы якобы сидим на двух стульях»

Объясняя позицию Минска, Лукашенко ссылается на Будапештский меморандум от 1994 года (документ был подписан Россией, США, Великобританией и Украиной после присоединения последней к Договору о нераспространении ядерного оружия). Белорусский президент считает, что эта декларация ограничивает его действия.

«Меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? <...> Мы подписали, почитайте. Моя подпись там стоит», — напомнил Лукашенко в августе 2021 года.

Стоит отметить, что в меморандуме по Украине подписи Лукашенко нет. Единственный документ, в котором стоит подпись Лукашенко, это отдельный меморандум по Белоруссии, который никак не связан с Украиной (однако очень похож по содержанию). В нем говорится о том, что США, Россия и Великобритания, приветствуя присоединение Белоруссии к ДНЯО, подтверждают свое обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Белоруссии.

Лукашенко также апеллировал к тому, что признание Крыма принесет Белоруссии только негативные последствия. Так, в марте 2019 года он предположил, что в таком случае белорусский народ не поймет, почему президент «влез в это» спустя столько времени, а на Украине его назовут «собакой» и плюнут в его сторону.

В феврале 2021-го Лукашенко попросил не критиковать Белоруссию за то, что она, якобы, «сидит на двух стульях». Он пояснил, что Белоруссия хочет «выстраивать отношения со всеми странами и союзами» и стремится к «равновесию в региональной безопасности».

Как утверждает Лукашенко, Россия понимает положение Белоруссии, и по этому поводу у Минска и Москвы нет разногласий. В сентябре 2018 года на то же указал Макей. «Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу», - заявил он. По его словам, Минск видит свою задачу в том, чтобы создавать условия «для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения».

Лукашенко в марте 2019 года указал, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным «полное понимание и взаимопонимание» по крымскому вопросу.

«Некоторые люди в России от меня требовали, и ногами, и каблуками стучали — если ты союзник, если ты пророссийский, если ты пронаш — ты должен то-то, то-то, то-то сделать. (...) И я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного дальше, глубже, может, вам пригодится в этом конфликте такая Беларусь, с такой позицией», — заявил в 2019-м белорусский лидер.

«Крым вы потеряли сами»

По мнению Лукашенко, Киев сам виноват, что потерял полуостров. Украинские власти не только подтолкнули Россию к его присоединению, но и не стали бороться за собственную территорию.

«Говорят, что Россия «оттяпала» Крым. Так вы, политики, не подставляйтесь. Россия увидела, что творится. Там в Крыму 2,5 млн русских, и Россия вмешалась. Но повод и причину дали эти [украинские] власти», — объяснял Лукашенко в 2014 году.

Он отметил, что власти Украины запрещали русский язык и «давили» русскоязычных людей.

По мнению политика, Украина должна была воевать за свою территорию, если считает ее своей. «Вы спокойно, сложив лапки, половина сдались <...> Крым был отдан. <...> Всем, кто упрекает сейчас Россию, она может прямо сказать: родные мои, да позвольте, поведение украинских властей и военных в Крыму говорит о том, что это не их земля. <...> Где эта украинская армия, которая должна была защищать целостность Украины и не допустить подобных событий самим фактом [своего] существования?» — поинтересовался он.

Лукашенко неоднократно указывал, что ни один украинец не погиб, защищая Крым. «Во время «захвата» Россией Крыма сколько погибло украинцев, защищая свою территорию? Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Ни одного», — резюмировал он в 2019 году.

В сентябре 2019 года Лукашенко выразил мнение, что сейчас возможность возвращения Крыма Украине исключена. «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что «нет такой силы, которая против желания России может это сделать». При этом белорусский президент допустил, что это может произойти, «когда изменится политика». «Может, новое поколение россиян будет у власти — может быть», — сказал он.

Обращаясь к украинским властям, Лукашенко также интересовался, как еще ему попасть в Украину, кроме как не через российскую территорию. «Я Путину сказал: я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым… Помню, задал вопрос Порошенко, еще он был президентом: а как нам теперь в Крым попасть? Не вопрос, я тебя прошу – только через Украину (ответил Порошенко). Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому: при желании, полететь в Крым мне как сегодня? Только через Россию. Придется попросить Путина отвезти меня в Крым», — сказал Лукашенко в июне 2021 года.

В начале ноября Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым. «Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым и покажет новинки, что там нового сделано <...> Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», — рассказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ напомнил, что у президент Белоруссии есть «действующее приглашение посетить Крым, давнейшее». В июле Песков также говорил, что Лукашенко ждут в Крыму.

«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — сказал он. Читайте также В МИД Белоруссии заявили, что Крым является российской территорией 10.11.2021, 16:34 В Крыму заявили, что Лукашенко «уже фактически посетил» полуостров 05.11.2021, 05:58 Белорусский парламентарий пояснил, что значила просьба Лукашенко посетить Крым 04.11.2021, 22:21

Реакция Киева на слова Макея

На фразу Макея о Крыме — российской территории уже успели отреагировать в Киеве. На вопрос издания Zerkalo.io (зеркало популярного портала TUT.BY, заблокированного и признанного экстремистским в Белоруссии) ответил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Мы исходим из того, что официально, как и прежде, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси к де-юре признанию временно оккупированного Крыма территорией России будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений. Мы надеемся, что Минск осознает этот аспект и не допустит шагов, противоречащих нормам международного права», — заявил Николенко.