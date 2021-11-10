«Ничего личного — только бизнес»: о чем будут говорить Путин и Байден

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президенты России и США готовятся провести онлайн-встречу до конца года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По их данным, разговор будет посвящен реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на июньском саммите в Женеве. Члены комитета Госдумы по международным делам рассказали «Газете.Ru», какие вопросы двусторонних отношений для России на данном этапе наиболее значимы.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что двум президентам «есть и будет что обсудить».

«Это и остающиеся вопросы в дипотношениях, в том числе в визовой сфере, и проблемы стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия, кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».

Вместе с тем, он подчеркнул, что общение лидеров двух стран возможно только при учете интересов обеих сторон.

«Всегда говорил и повторю вновь: Россия и США, как две ведущих ядерных державы, не вправе отказываться от диалога и позволять опускаться уровню двусторонних отношений ниже критического минимума. Но такой диалог приемлем для нас только на равноправной основе», — подчеркнул депутат.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что главные вопросы, которые должны быть затронуты на встрече двух президентов — кибербезопасность и восстановление торгово-экономических отношений.

«У нас сейчас сложный период взаимоотношений с США, но я думаю, что акцент должен быть сделан на тех вопросах, которые для нас являются общими проблемами», — пояснила Бутина. «Я бы выгнал их отсюда». Что американцы думают о консульской войне РФ и США Дипломатическая напряженность между Россией и США усугубляется уже на протяжении нескольких лет... 24 октября 14:40

По ее словам, сейчас отсутствуют международные механизмы регулирования работы соцсетей. При этом обе страны сталкиваются с угрозами киберпреступлений. В этой связи уместно было бы выработать общие правила, которые каждая страна могла бы применять в соответствии со своими ценностями.

«Вопрос цензуры актуален и для нас, и для США. И не мы это начали. Когда начали банить Трампа и говорить, что это недопустимый контент и оказывать давление на свои социальные сети, США первыми начали движение в сторону фильтрации контента. Потом за ними подтянулись Австралия, Европа, и только потом мы начали говорить, что есть вредный контент. Просто в Америке они политически выбирали, кто для них «домашний террорист», а мы говорим о защите наших детей», — пояснила Бутина.

Она подчеркнула, что важно договориться именно об общих правилах, поскольку ценности у России и США не могут быть синхронизированы. В частности, по словам Бутиной, Россия выступает за сохранение традиционных семейных ценностей, а США - за либерализацию ЛГБТ. Кроме того, проблема BLM, актуальная для США, вообще не касается России.

«Сам принцип, что контент можно ограничивать — это площадка для переговоров. А вот какой именно контент, это уже каждая страна может определять сама», — пояснила депутат.

Другой важный вопрос — возобновление торговли, в чем нуждаются обе страны в условиях пандемии.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, когда страны очень сильно страдают — и мы, и США — из-за падения экономических показателей, это было бы логично. Санкции разрушительно влияют на взаимоотношения предприятий двух стран, поэтому здесь, скорее всего, можно найти общий знаменатель на каких-либо моментах, сделать уступки», — добавила Бутина.

По ее словам, переговоры должны вестись по формуле «ничего личного — только бизнес».

«Если получится, я думаю, это будет хороший шаг к восстановлению отношений. А идеологически мы сейчас даже дальше, чем когда был Советский Союз, потому что тогда речь шла об идеологической разнице экономических и политических систем, а сейчас мы очень далеко с точки зрения формирования общественных ценностей и идеалов», — подчеркнула Бутина.

В свою очередь, депутат Светлана Журова предположила, что будет обязательно затронут вопрос климата.

«Байден на климатическом саммите в Глазго заявил, что мы климатом не занимаемся, поэтому этот вопрос будет обсуждаться. Ему, видимо, нужно давать разъяснение, рассказывать об истории нашей страны и экологической ситуации в целом», — отметила Журова.

Еще одним важным вопросом, требующим внимания двух президентов, она назвала минские соглашения, призванные урегулировать ситуацию на Юго-Востоке Украины. «Ни тепло, ни жарко»: что в мире пишут о встрече Путина и Байдена Первая очная встреча Владимира Путина и Джо Байдена вызвала жаркую дискуссию относительно будущего отношений... 17 июня 15:17

Как прошли первые переговоры Путина и Байдена

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. Она продолжалась 3,5 часа, за которые, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, президенты договорились начать «предметный диалог о стратегической стабильности», а также достигли «понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан двух стран и по ряду региональных конфликтов».

Посол США в России Джон Салливан тогда выразил надежду на то, что после саммита в Женеве удастся нормализовать работу американских дипломатических представительств в России. С аналогичным заявлением выступил и посол России в США Анатолий Антонов.

При этом российский посол отметил, что одна из проблем межгосударственных отношений РФ и США — восстановление контактов между парламентами стран.

Сразу после встречи с Путиным Джо Байден заявил, что успешность переговоров можно будет оценить в течение 6-12 месяцев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил российско-американские отношения с «запущенной болезнью», при которой эффект от лекарств наступает только через несколько дней. «Нужно ждать какое-то количество месяцев до того, как мы почувствуем какую-то не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях», — пояснял Песков.

Путин одним из признаков нормализации отношений назвал отсутствие новых санкций против Москвы.