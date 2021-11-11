«Фестиваль ненависти». Как в Варшаве используют ультраправых для борьбы с ЛГБТ

В четверг в Польше проходит так называемый фестиваль ненависти, возглавляемый местными ультраправыми активистами. В их числе футбольные фанаты и члены националистических группировок. Мэр Варшавы ранее запретил мероприятие, но в правительстве Польши сняли запрет. Оппоненты говорят, что консервативная часть правительства использует правое движение, чтобы оказывать давление на ЛГБТ-сообщество страны. «Газета.Ru» попыталась выяснить, какие отношения связывают националистов с официальными властями, и чем грозит такое сотрудничество для будущего республики.

Независимость с оттенком ненависти

11 ноября Польша празднует День независимости — 103 года назад правительство утвердило этот праздник, приурочив его к дате окончания Первой мировой войны. Во второй половине XX века о мероприятии на время забыли, однако в последние десятилетия — это один из самых значимых праздников для поляков. С особым вниманием к торжеству относятся националисты и другие представители ультраправых.

Известный польский активист Рафал Панковский в интервью изданию Vice описывал событие как «ежегодный фестиваль ненависти», поскольку участники регулярно выкрикивают расистские и гомофобные лозунги, что обычно заканчивается ожесточенными столкновениями с полицией.

В этот четверг тысячи людей также вышли на улицы Варшавы. Участники акции жгут дымовые шашки и выкрикивают консервативные лозунги. Более того, некоторые вышедшие на марш поляки даже сожгли флаг Германии. «ЕС может закрывать глаза на нарушения прав человека» На границе Польши и Белоруссии продолжает развиваться миграционный кризис. Тысячи нелегалов пытаются... 10 ноября 11:26

Польская оппозиция полагает, что ультраправые активисты используют событие как очередной повод для критики польского ЛГБТ-движения, а также для озвучивания других лозунгов, направленных на защиту консервативных ценностей. Как правило, они критикуют миграцию и аборты. Ряд СМИ сообщил, что некоторые жители Варшавы даже решили покинуть на время город из-за возможных беспорядков. Такие прецеденты уже случались.

В 2019 году полиция разогнала водометами марш в городе Вроцлав из-за антисемитских лозунгов. Ну а в прошлом году ультраправые активисты и вовсе подожгли балкон здания из-за вывешенного на фасаде радужного флага. В этом году мэр Варшавы — один из лидеров оппозиции Рафал Тшасковский — запретил проведение марша и предложил местным демократическим активисткам пройтись по тому же маршруту. Однако в правительстве рассудили иначе.

Утром 11 ноября пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» Анита Червиньска и заместитель спикера Сейма Рышард Терлецкий заявили, что так называемый «Марш независимости» будет проведен в любом случае, а также присвоили событию статус государственного мероприятия.

Президент Польши и лидер партии Анджей Дуда не примет участия в мероприятии, но критики уверены: проведение «националистического марша» сыграет на руку высшему руководству Польши, поскольку в стране уже не первый год ведутся ожесточенные дебаты о правах ЛГБТ и общей либерализации законодательства по насущным вопросам.

Негласный союз

В современном формате марш проходит с 2010 года. Организаторами традиционно выступают две ультраправы группировки — «Национально-радикальный лагерь» (ONR) и «Всепольская молодежь» (Młodzież Wszechpolska).

Члены ONR считают себя правопреемниками одноименной партии, которая функционировала в Польше до начала Второй мировой войны и руководствовалась антисемитскими и националистическими взглядами. В 1934 году партия была запрещена, но через 60 лет воссоздана. Оппоненты называют группировку фашистской и обвиняют ее в оправдании нацизма.

В 2015 году члены ONR публично сожгли чучело, изображающее «ортодоксального еврея», а еще через четыре года опубликовали в Twitter пост, посвященный бельгийскому офицеру СС Леону Дегрелю. В обоих случаях были заведены уголовные дела, но иногда власти закрывают глаза на акции группировки. В 2007 году тогдашнего лидера ONR оправдали по делу о проведении несанкционированного митинга. В 2017 году партийный флаг организации был исключен из полицейского списка расистских и неонацистских символов. «Переделать Европу под себя»: как венгерский закон об ЛГБТ разваливает ЕС Вступивший в силу в Венгрии закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, схожий с тем, что был... 08 июля 23:10

И хотя представители правящей партии «Право и справедливость» подвергают действия ONR публичной критике за неонацистские взгляды, иногда действия националистов и SiP проходят в едином ключе. В 2020 году председатель PiS осудил акции противников ужесточения закона об абортах, а уже на следующий день ONR опубликовала на своем сайте манифест, в котором объявила о создании так называемых «национальных бригад» для защиты церквей от действий протестующих. Примечательно, что пятью годами ранее политики PiS оправдали агрессивное поведение членов ONR на марше независимости провокационными действиями полицейских

В польских СМИ допускают существование некой договоренности между правящей партией и националистами. В 2016 году журналист Камил Сикора открыто обвинил PiS в «симбиозе» с националистами. По словам журналиста, группировка выступает против оппонентов партии, а ONR взамен не оказывает на них существенного давления и предоставляет платформу в СМИ.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, прецеденты такого сотрудничества появлялись и раньше.

Аббревиатура раздора

Проблема ЛГБТ все чаще становится предметом бурных дискуссий в польском обществе. Во время предвыборной кампании Анджей Дуда резко критиковал движение за права гомосексуалистов и даже сравнил идеологию ЛГБТ с коммунистическими идеями. Один из самых известных представителей польских правых, депутат Сейма и кандидат в президенты Кшиштоф Босак также описывал движение за права ЛГБТ как «токсичную, революционную и опасную» идеологию.

В 2020 году дело дошло до рукопашных схваток, в которых националисты принимали непосредственное участие. В августе представители «Всепольской молодежи» сожгли радужный флаг на улицах Варшавы. Инцидент спровоцировал потасовки, которые чуть не переросли в столкновения с полицией. Наказания не будет: почему Польша прячет «зоны, свободные от ЛГБТ» Варшава запретила госсекретарю Франции посетить одну из «зон, свободных от ЛГБТ». В Польше наличие... 09 марта 18:14

«То, что националисты относятся неодобрительно к представителям ЛГБТ — известный факт, — говорит Офицеров-Бельский. — Но я сомневаюсь, что правительство хочет от правых групп каких-то провокаций в отношении ЛГБТ. Тем более, что это [Марш независимости] — национальный праздник, не имеющий отношения к ЛГБТ».

По его словам, эти доводы являются попыткой со стороны оппозиции «привязать одно к другому искусственно», чтобы вызвать возмущение действиями польских властей у Брюсселя.

В этом году польские националисты пошли еще дальше и сравнили ЛГБТ-движение с нацизмом и коммунизмом. Акция была приурочена к годовщине восстания против немецкой оккупации во Второй мировой войне. Среди всего прочего, активисты призвали бороться с «ЛГБТ-тоталитаризмом». Во время мероприятия некоторые протестующие снимали флаги Европейского союза под лозунги «это Польша, а не Брюссель».

В июне более 160 общественных деятелей подписали открытое письмо министру культуры Польши с призывом «прекратить финансирование фашизма». Это случило после того, как ультраправые группы получили более €660 тыс. в виде грантов от государственного «Патриотического фонда».

Среди получателей были и организаторы Марша независимости. Правые группировки получили средства всего через полгода после того, как польский Верховный суд охарактеризовал NRO как «фашистскую» партию.