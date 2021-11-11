«Меркель больше не повторит свою ошибку с беженцами»

На польско-белорусской границе, где тысячи мигрантов с Ближнего Востока ищут шанс попасть на территорию Евросоюза, ситуация продолжает усугубляться. Большинство беженцев говорят о желании попасть в Германию, власти которой больше не желают повторения тяжелого кризиса 2015 года. При этом Ангела Меркель второй день пытается повлиять на Александра Лукашенко через российского лидера Владимира Путина. «Газета.Ru» узнала у экспертов, что немецкие власти могут предпринять в этой ситуации.

Ругать недостаточно

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин второй раз за два дня обсудили проблему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

В правительстве ФРГ накануне не скрывали, что Меркель просит Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Москве же в ответ на такие просьбы упорно советуют Берлину наладить прямой контакт с Минском. Жилье и пособия: почему мигранты стремятся в Германию Штурмующие польскую границу с белорусской стороны мигранты намерены прорваться к Германии —... 10 ноября 20:37

11 ноября Кремль кроме этого сообщил, что «подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами».

При этом, согласно источникам Bloomberg, Меркель еще 10 ноября до ночи ждала от Путина ответного звонка.

Между тем, ситуация на границе становится все сложнее. Так, заместитель государственного секретаря в МИД Польши Павел Яблоньский заявил в интервью El Pais об увеличении числа мигрантов на границе с Белоруссией.

По его оценке, там сейчас находятся около 4-5 тысяч человек, в то время как всего в эту страну могло прибыть от 15 до 20 тысяч мигрантов. Известно, что Польша после нескольких штурмов границы решила увеличить численность пограничников, которых снабдили щитами и водометами.

Находящиеся на польской границе мигранты говорят о своем желании попасть в Германию. Но пока реакцию из этой страны на новый кризис, за исключением частых звонков Меркель Путину, можно назвать сдержанной.

Так, временно исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ругать власти Белоруссии — недостаточно в сложившейся ситуации. Он уверяет, что именно белорусские правоохранительные органы сопровождают мигрантов до границ Евросоюза.

«Ответственным за эти страдания [мигрантов] является Лукашенко и его помощники в Минске. Независимо от другой политической дискуссии, которую мы ведем в ЕС, проблема в этом вопросе, в этих дебатах заключается не в Польше, проблема — это Лукашенко и Белоруссия, режим, который там существует»,

— сказал главный немецкий дипломат. Он также проявил солидарность с Варшавой.

В комментарии «Газете.Ru» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов назвал задачей Берлина в сложившейся ситуации предотвращение повторения событий 2015 года на восточных границах Евросоюза и Германии. При этом Германия, по его словам, уклоняется от открытой поддержки жестких мер со стороны польских силовиков.

«Ситуация осложняется тем, что Германия, а также Польша и государства Прибалтики фактически не признают официальный Минск как участника переговоров. Из-за этого инструментарий немецкой дипломатии ограничен ультиматумами белорусской стороне. Так или иначе, Берлин не намерен открывать европейские границы для новой волны мигрантов и предпримет все усилия, чтобы тысячи беженцев были остановлены на внешних рубежах Евросоюза. «ЕС может закрывать глаза на нарушения прав человека» На границе Польши и Белоруссии продолжает развиваться миграционный кризис. Тысячи нелегалов пытаются... 10 ноября 11:26

Возможным решением со стороны Германии могло бы стать финансирование обратной поездки для желающих вернуться домой или размещение беженцев в лагере на территории граничащих с ЕС стран», — считает эксперт.

Похожую точку зрения разделяет и руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Он не считает, что в Германии хотят нести какую-либо ответственность за происходящее, с учетом опыта шестилетней давности.

«Ангела Меркель уже однажды — 31 августа 2015 года — сказала знаменитую фразу, что Германия справится с беженцами. Больше таких вещей она не повторяет, так как на нее тогда все что можно повесили. Хотя на самом деле она разрешила тот кризис, когда пропустила в страну миллион человек. Но тогда никто не умирал, и никого не расстреливали.

А сейчас при чем Германия? Она просто одна из стран ЕС, куда хотят мигранты. Но они вряд ли доедут все равно до Германии. Да, там могли бы сказать, что давайте мы все эти 10 тысяч переведем в лагеря беженцев. Но зачем Германии сейчас это?» — задается вопросом эксперт.

При этом звонок Меркель Путину Белов характеризует как «дружеский» с целью попросить совета и не считает это попыткой вмешаться в разрешение кризиса.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

А что предпримет новое правительство?

Интересно, что лидер немецких социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц, который имеет наибольшие шансы стать следующим канцлером, просто сторонится вопросов о беженцах, желающих попасть в Германию. Так, он отказался даже комментировать ситуацию после запроса издания Bild.

В это же время лидеры партии «Союз-90/Зеленые», которая ведет переговоры о правительственной «светофорной» коалиции (СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия), Анналена Бербок и Роберт Хабек выступили за специальную информационную кампанию, которая поможет остановить поток нелегальных мигрантов. В частности, они предлагают рассказывать им о «вероломных уловках Лукашенко».

Помимо этого, «Зеленые» выступили за новые санкции против Белоруссии, гуманитарную помощь беженцам и оказание помощи властям Польши в охране границы.

Лидер СвДП Кристиан Линднер так же предсказуемо выступил за продолжение санкционного давления на Белоруссию и на авиакомпании, осуществляющие перевозку мигрантов.

По мнению Соколова из МГИМО, все участники формирующейся правящей коалиции просто не готовы начинать свою работу в новом правительстве с решения нового миграционного кризиса.

«Переговоры о создании нового правительства проходят сложнее, чем ожидалось. А дискуссия по актуализированному миграционному вопросу рискует добавить противоречий между «Зелеными», придерживающимися довольно либерального подхода, и более сдержанными социал-демократами и либералами.

Пока Меркель остается исполняющей обязанности канцлера, вся полнота ответственности за нарастающий кризис лежит на ее правительстве. Шольц же, занимающий сейчас должность министра финансов, объективно — не основной спикер в вопросах нелегальной миграции»,

— объяснил аналитик логику поведения социал-демократов.

Белов также подтверждает, что в коалиционных переговорах пока никак не фигурирует тема Белоруссии. Заговор экстремистов: почему ультраправые ждут краха Германии Власти Германии проигрывают в борьбе с правоэкстремистскими группировками, пустившими корни в государственных... 04 августа 22:27

«Ждем 30 ноября, тогда что-то о Белоруссии и России появится — наверняка, их осудят. Хотя в целом у трех партий взгляды похожи — их позиция заключаются в том, что нелегальную миграцию надо пресекать. Нужна регулируемая миграция», — говорит Белов.

В целом же в Германии продолжается общественная дискуссия о том, какой должна быть тактика страны в новом кризисе. Например, немецкие правозащитники из Seebrücke Deutschland ранее выступали с призывом открыть гуманитарный коридор для нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы.

А депутат Бундестага от СДПГ Нильс Шмид и вовсе призвал обратиться к Украине с просьбой разместить на ее территории мигрантов. Это уже вызвало недовольство секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.