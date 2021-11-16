«Это будет полномасштабная война»: как Китай может вернуть Тайвань

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден провели онлайн-переговоры, где последний заверил коллегу, что американцы против независимости Тайваня. Чуть ранее агентство Reuters представило свои сценарии захвата Китаем острова, что может вылиться в полномасштабную войну. При этом российский военный эксперт уверен, что единственным реальным вариантом операции Пекина может быть только быстрая операция по захвату острова.

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры, которые длились более трех часов.

Известно, что председатель КНР на встрече призвал президента США конструктивно решать разногласия между Пекином и Вашингтоном и не допускать, чтобы отношения двух стран вышли из-под контроля.

При этом Си Цзиньпин не стал скрывать, что проблема неподконтрольности Тайваня все так же принципиально важна для КНР.

«Если сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, будут провоцировать и даже перейдут «красную черту», нам придется прибегнуть к решительным мерам» — сказал он.

Байден же заверил, что США придерживаются принципа «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня, передает Центральное телевидение КНР. Он также отметил, что США не стремятся менять политическую систему Китая и не хотят вступать с ним в конфликт. «США и Китай могут столкнуться с незапланированной войной» В США обсуждается сценарий возможной военной операции Пекина против Тайбэя. Как может выглядеть подобный... 10 ноября 13:16

Накануне переговоров газета China Daily утверждала, что китайский лидер попытается донести до Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения с Тайванем, а попытки поддержать тайваньских сепаратистов опасны.

Дело в том, что США, признающие КНР в качестве единого китайского государства, имеют обязательства и перед Тайванем. Речь идет о «Законе об отношениях с Тайванем» от 1979 года, согласно которому американцы должны будут предоставить оборонительные средства и услуги, в том числе в случае внешних угроз безопасности. Их характер и объемы при этом определяются президентом и Конгрессом США.

В октябре Байден прямо говорил, что США готовы будут встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии с китайской стороны.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии «Гоминьдан». В 2005 году в Китае был принят закон о применении военной силы против Тайваня, если власти попробуют провозгласить свою независимость де-юре. Правда, содержащаяся в нем формулировка оставляет поле для маневра: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.

Агентство Reuters недавно представило 6 своих версий, как именно Китай будет устанавливать контроль над Тайванем. При этом пять из них, по сути, связаны друг с другом и подразумевают локальный конфликт, но с участием США.

В материале отмечается, что уже сейчас китайские военные ведут «войну в серой зоне» против Тайваня. В это понятие входит ежедневная кампания устрашающих военных учений, патрулирования и наблюдения.

При этом журналисты уверены, что если Вашингтон откажется защищать Тайвань, то его азиатские союзники (Япония, Южная Корея и Австралия), окажутся гораздо более уязвимыми для военного давления Китая и могут озаботиться вопросом получением ядерного оружия.

А если же США действительно решат защищать остров, то нет никаких гарантий, что они победят армию Китая, которая модернизируется.

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Захват прибрежных островов

Первый сценарий — блокада островов Мацзу, которые расположены около материка, но контролируется Тайванем. Это должно усилить давление Пекина и повлиять на островитян, которые видят Тайвань как независимое государство. Главным выразителем их интересов считается правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП).

Высшее военное командование Китая начнет в таком случае блокаду островов Мацзу с целью начать переговоры об объединении. Так, корабли и подводные лодки ВМС НОАК окружат архипелаг, а сотни земснарядов, рыбацких лодок и других китайских кораблей придут им на помощь.

В результате тайваньская береговая охрана окажется изолированной и потеряет способность сопротивляться, а китайские ракеты, ударные самолеты и военные корабли КНР помогут ликвидировать угрозы со стороны уступающих им сил Тайбэя.

В итоге Мацзу перейдут под контроль Китая. США и их союзники в таком случае, по мнению агентства, применят совместные торгово-экономические санкции в отношении Пекина. «Китайской армии нужна неделя для завоевания Тайваня» Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о проведении наступательных учений недалеко от... 13 октября 14:52

Второй сценарий в представлении Reuters описывает атаку на другой тайваньский остров — Цзиньмэнь, также расположенный в нескольких километрах от Китая. Там речь идет уже о стремительной десантной операции при поддержке береговой артиллерии и авиации.

В частности, силы НОАК, считают в Reuters, без предупреждения начнут атаковать ракетами штаб, расположенный на Цзиньмэне. В это же время китайские десантные корабли с войсками направятся к пляжам острова, вертолеты также переправят войска для захвата ключевых стратегических позиций.

Система противовоздушной обороны Тайваня в ответ может запустить ракеты класса «земля-воздух» по самолетам НОАК над проливом. В воздухе также развернется дуэль истребителей. Китай блокирует осуждение его действий в Совбезе ООН.

США и союзники отправят корабли на защиту острова к проливу, несмотря на предупреждения Пекина. При этом Вашингтон не станет атаковать Пекин, чтобы не развязывать крупную войну из-за небольшой территории.

Замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что брать прибрежные острова, не захватывая Тайвань, — «глупость и поражение», чего китайцы не будут делать.

«Просто потому, что как только это все начнется, Тайвань объявит независимость, американцы начнут там концентрировать войска, и Китай его потом не возьмет. Дальше дело придется иметь уже с независимым Тайванем, который признают США», — считает эксперт. «Фактически сейчас была проведена подготовка к войне с Россией» В четверг стало известно, что кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Черного моря... 13 ноября 22:06

Таможенный карантин и блокада

Третий сценарий называется «таможенный карантин».

«Военное и политическое руководство Китая под руководством Си Цзиньпина решает ввести экстренный таможенный карантин Тайваня, чтобы заставить руководство острова согласиться на переговоры. Пекин запрещает всем судам заходить в территориальные воды Тайваня без его разрешения», — говорится в тексте агентства.

Пекин также проинформирует все авиакомпании, что отныне они должны получать его официальное разрешение для входа в воздушное пространство или порты Тайваня.

В таком случае Тайвань оказывается отрезанным от мира. Он столкнется с нехваткой основных поставок, в первую очередь, энергоносителей. Пекин начинает шантаж, чтобы добиться своего.

Четвертый же вариант развития событий по Reuters — полная блокада Тайваня.

В таком случае Пекин запретит всем судам заходить в воды вокруг Тайваня. Военные корабли и авиация НОАК будут выведены на ударные позиции, чтобы не допустить приближения войск США и Японии. Последние могут развернуть надводные боевые корабли и подводные лодки около Тайваня для прорыва блокады. Утверждается, что американские и японские подводные лодки могут даже начать топить военные корабли НОАК, обеспечивающие ее.

Более того, после этого Пекин может решиться на удары по базам США в Японии. Столкновения на этой стадии ведут к тяжелым потерям военных кораблей и человеческим жертвам. При этом Пекин все еще будет предлагать переговоры с Вашингтоном, чтобы избежать большой войны.

Василий Кашин уверен, что блокада Тайваня тоже не имеет для Китая практического смысла.

«Месяц или два Тайвань может продержаться, у него хватит на это ресурсов. Зато там за это время соберется весь флот США и их союзников. И, соответственно, блокировать после этого будут уже совсем не Тайвань. Так что, такими методами Китай может вызвать экономический кризис. Но Тайвань тоже в таком случае провозгласит независимость — и все, до свидания», — объясняет неэффективность такого плана аналитик.

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Воздушно-ракетная операция

Пятый сценарий описывает воздушно-ракетную операцию с акцентом на активном сопротивлении Тайваня.

«Китайские лидеры решают нанести разрушительный воздушно-ракетный удар по обороноспособности острова. Цель состоит в том, чтобы сокрушить вооруженные силы Тайваня, деморализовать население и заставить Тайбэй сесть за стол переговоров, прежде чем США и их союзники смогут вмешаться», — описывают сценарий журналисты.

Согласно нему, силы НОАК начинают массированные атаки по ключевым военным и гражданским целям, по аэродромам, портам, радарам ПВО, узлам связи, военным командным центрам и штабам, ракетные батареи, крупным военным кораблям и т.п. В ответ Тайвань мобилизует резервы и использует истребители и систему ПВО.

«Баллистические и крылатые ракеты Тайваня большой дальности поражают китайские авиабазы, радары ракетных батарей и другие военные цели», — прогнозируют авторы.

Василий Кашин подтверждает, что у Тайваня подготовлен план на случай вторжения сил НОАК, но при этом указывает, что баллистических ракет у него нет. «Китай претендует на ядерное первенство» Министерство обороны США опубликовало отчет для Конгресса, посвященный состоянию вооруженных сил Китая... 12 ноября 21:37

«В 2017 году на острове была выдвинута концепция «Всесторонней концепции обороны Тайваня» адмиралом Ли Си-мином. Первый этап — рассредоточиться, выжить, сохранить силы. Вторая задача — при фазе высадки сил НОАК — нанести максимальные потери, используя противокорабельные ракеты и морские мины. И третий этап — контрудар по ослабленным силам противника», — говорит эксперт.

Полномасштабная война

И лишь шестой сценарий описывает полномасштабное вторжение Китая на остров. Этот сценарий возможен в случае, если в Пекине посчитают, что у них мало времени. Предыдущие меры — захват отдаленных островов, введение блокады или ведение воздушно-ракетной кампании — не дают гарантии, что Тайвань капитулирует, с чем согласен Кашин.

Целью десанта НОАК в таком случае станет захват острова до того, как США и их союзники смогут ответить.

Будут применяться воздушные, ракетные и кибератаки по ключевым военным и гражданским целям на всей территории Тайваня. Кроме того, удары будут нанесены Китаем и по базам США в Японии и Гуаме, что не отменяет их ответа. Так, их подводные лодки направятся в Тайваньский пролив для перехвата войсковых транспортов и военных кораблей НОАК.

Транспортные самолеты и вертолеты НОАК направятся на Тайвань для захвата ключевых целей: аэродромов, портов, правительственных и командных центров. Подразделения специальных сил КНР должны захватить или убить политическое и военное руководство острова.

«Тайваньские военные с тайных и укрепленных позиций, переживших первоначальный натиск, наносят дальние ракетные удары по вторгающейся армаде и китайским портам....(...)

Через несколько часов в Восточной Азии бушует крупная война», — заканчивает прогноз агентство.

Российский эксперт Кашин говорит, что в любом случае, операция на Тайване будет крупнейшей полномасштабной войной за многие поколения.

«Какое-то участие США, конечно, будет, вопрос какое именно — с целью не потерять лицо или реально попробуют спасти Тайвань. Я думаю, что американские удары будут, но на стягивание сил в прибрежные с Китаем воды понадобится две-три недели. Скорее всего, за это время китайцы и должны захватить остров. Это ключевой фактор, как и то, что в это время будут делать Россия и Иран. Если, скажем, Москва начнет в это время проводить учения в Западном военном округе, а Иран — в Персидском заливе и устроит что-то с «Хезболлой», то американцы просто не смогут разорваться», — говорит он.

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Как и когда: мнение российского эксперта

Василий Кашин уверен, что в Китае уже понимают, каким образом нужно вести полномасштабную операцию по захвату острова. Он поделился с «Газетой.Ru» своим прогнозом, как именно будет проходить операция Пекина.

«Любая китайская операция по захвату Тайваня должна быть очень быстрой, очень интенсивной и нацеленной не на удушение или запугивание, а именно на захват.

Если мы посмотрим на уроки предыдущих кампаний за острова, например, за Фолкленды, то она определяется борьбой в море и в воздухе. Как только китайцы захватят господство в воздухе над островом, то можно будет сказать, что он их. А они могут это сделать.

Наступление Китая будет строиться в три фазы. Первое — массированные удары ракетами и тяжелыми РСЗО по всем стационарным объектам военной инфраструктуры, особенно по позициям системы противовоздушной обороны и аэродромам. Первыми ударами НОАК попытается уничтожить систему ПВО, большую часть военно-воздушных сил и надводную часть сил флота.

После этого начнется вторая фаза — воздушное наступление. Авиация и беспилотники НОАК захватят господство в воздухе, додавят остатки ПВО, начнут отслеживать и наносить удары по сухопутным войскам и выносить береговую оборону.

Дальше китайцы смогут воспретить маневры сухопутных сил противника. У них для этого есть довольно продвинутые десантные корабли и огромное количество вертолетов.

Дело в том, что вы никогда не можете точно знать, где будет высадка, и потому вам нужно будет маневрировать к месту, откуда началось наступление. Но если в воздухе у вас вражеская авиация, контролирующая дороги, то эта способность исчезает.

И, наконец, — операция по захвату одного из тайваньских портов, который будет, судя по всему, изолирован авиацией от остальной части острова. Порт захватят комбинированными ударами с моря и воздуха. Как только у Китая появится в руках первый порт, который будет надежно удерживаться, это будет означать его победу. Ведь после этого через него можно будет отправлять на обычных гражданских судах неограниченное количество войск и предметы снабжения. По сути, это уже захват», — говорит аналитик.

Решение же об операции будет зависеть от итогов муниципальных выборов 2022 года и всеобщих 2024 года на Тайване. Если по их итогам китайцы поймут, что опять побеждает ДПП, и никто больше не заинтересован в диалоге с материком, то не позже 2025 года будет принято решение о начале операции, считает эксперт.