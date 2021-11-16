«Внутриполитическая неразбериха». Почему Байден отказался от санкций против России

Джо Байден трижды отказался от введения санкций против России под предлогом их недостаточной жесткости, пишут СМИ. Как информирует источник, президент США требует более продуманного подхода к этому вопросу, чтобы добиться «изменения поведения Кремля». Эксперты не исключают, что на это решение могли повлиять как внутренние противоречия в Белом доме, так и подготовка к встрече с Владимиром Путиным. При этом угрозу новых ограничений это не снимает, в том числе по треку белорусско-польского кризиса.

Президент США Джо Байден трижды за этот год отклонял пакет антироссийских санкций, которые предлагал Совет национальной безопасности (СНБ), пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, ограничительные меры были отклонены под предлогом их «недостаточной жесткости».

Как отмечает Politico, в администрации Байдена присутствуют две группы с разным подходом к России: ястребы с более жесткой позицией и умеренные — сторонники более осторожных шагов в отношении Москвы. В частности, к первым газета отнесла главу Госдепа Энтони Блинкена и его заместителя по политическим делам Викторию Нуланд, а ко вторым, советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана и спецпосланника США по вопросам климата Джона Керри. Блинкен считает, что Минск маскирует действия Москвы на границе с Украиной Минск отвлекает внимание от российских действий на границе с Украиной, считает глава Госдепа США... 15 ноября 08:34

Однако источники издания в Белом доме версию враждующих лагерей отвергают, указывая, что факт противостояния серьезно преувеличен. По их мнению, определенные трения являются частью процесса дебатов и дискуссий, любые разногласия исчезают в случае каких-либо опрометчивых шагов со стороны Москвы.

Почему Байден отказался от санкций

В качестве одной из причин отказа от ограничительных мер в отношении России, помимо «жесткости», в материале называется желание Байдена убедиться в продуманности санкций, чтобы они могли «изменить поведения Кремля» и не причинить вред гражданам России.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что отказ от санкций демонстрирует наличие противоречий в команде американского лидера и может быть обусловлен курсом на стабилизацию отношений с Россией. Так, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что Байдена в целом сложно упрекнуть в том, что он не реагировал на те или иные вызовы со стороны России.

«Он вообще не политик, который избегал санкций в отношении России. 15 апреля он ввел достаточно серьезный пакет ограничительных мер, который был весьма жестким.

Сейчас в отношениях России и США есть определенная стабилизация, идут консультации по кибербезопасности и вопросам стратегической стабильности. Вероятно, Байден не хочет какими-то мерами тактического характера сбить этот стратегический диалог», — указал эксперт.

В то же время политолог-американист Малек Дудаков уверен, что если бы у Белого дома была цель как-то ударить по России, то они приняли бы любые санкции. По его словам, отказ от ограничений, скорее всего, указывает на курс администрации Байдена на сохранение текущих отношений с Москвой.

«Даже, если бы санкции были недостаточно жесткие, они бы их приняли — потом можно было бы попросить у конгресса ввести какие-либо дополнительные ограничения. Поэтому, вероятно, администрация Байдена заинтересована в заморозке отношений с Россией, так, чтобы не было каких-то резких движений и ухудшений — по этой причине нет санкций против «Северного потока — 2» или по каким-то другим вопросам», — добавил эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев же не исключил, что подобное решение со стороны президента США может быть сигналом об ужесточении подхода к России.

«В США усиливается внутриполитическая неразбериха, которая состоит в том, что Белый дом теряет контроль над фракциями демократов в Конгрессе. Более того, в рамках федеральной демократии также нарастает соперничество ведомств, в котором администрация президента всегда выступала в роли модератора.

В таких условиях возможный отказ Байдена от санкций против России под предлогом недостаточной жесткости адресован Белому дому и тем внутренним разногласиям, которые есть между разными ведомствами. То есть такими заявлениями президент пытается добиться решения каких-либо споров о подходах к России и усилить давление», — отметил эксперт.

При этом Васильев также допустил, что второй причиной может быть возможная подготовка переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, в таких условиях Белый дом сохраняет окно возможности для встречи за счет отказа от санкционного давления. «Ничего личного — только бизнес»: о чем будут говорить Путин и Байден Президенты России и США готовятся провести онлайн-встречу до конца года. Об этом сообщил... 10 ноября 21:56

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов уверен, что информация о возможных действиях Байдена по санкциям отражает отсутствие согласия и единения внутри Белого дома.

«Это не удивительно, учитывая его невысокие рейтинги и многочисленные политические проблемы. У Байдена есть общая цель на выстраивание некого нейтралитета с Россией для противостояния с Китаем, но внутри Белого дома есть несколько противоборствующих точек зрения — более враждебные и менее враждебные по отношению к Москве. Вероятно, на данный момент между ними идет перетягивание каната, и не исключено, что Байден действительно мог отклонить несколько проектов санкций в отношении России, поскольку противостояние с Москвой не отвечает его долгосрочным интересам», — подчеркнул эксперт.

Есть ли риск новых ограничений

Впрочем, возможный отказ Байдена от трех пакетов антироссийский санкций по линии СНБ не означает, что США в целом не будут вводить новые ограничения против России. Как писал Bloomberg, Вашингтон готов принять новые меры в отношении Москвы в случае «агрессии» на Украине. Да и со стороны конгресса последовательно поступают требования об усиления давления на Россию, в том числе из-за «Северного потока — 2».

Что касается украинского вопроса, то официальные лица Белого дома уже не раз указывали на предполагаемое усиление российского контингента у границ соседнего государства. Более того, в Госдепе к этому привязывали миграционный кризис на белорусско-польской границе, считая его фактором для отвлечения внимания от действий Москвы на Украине. «Видно огромное количество российской военной техники возле города Воронеж» Лондон может направить на Украину 600 солдат на случай «войны с Россией»... 14 ноября 20:33

С точки зрения Владимира Васильева из Института США и Канады РАН, Москве действительно можно ожидать новых санкций или же ужесточения уже имеющихся ограничений. По версии эксперта, возможные меры могут связать с тремя направлениями.

«Во-первых, это список конгрессмена-демократа Тома Малиновского, который предполагает персональные ограничения для 35 российских бизнесменов и чиновников. Во-вторых, это дипломатический вопрос — требования о сокращении дипмиссии на 55 дипломатов тоже можно назвать санкциями. В-третьих, Белоруссия в сочетании с Россией: сюда могут попасть ограничения в отношении российских авиакомпаний», — пояснил Васильев.

При этом Иван Тимофеев из РСМД придерживается противоположной позиции. По его мнению, пока веских поводов для введения санкций в отношении российских лиц у американцев нет.

«Мы знаем ситуации, когда они вводились со значительным лагом во времени — то есть повод был в значительном или относительном прошлом, а ограничительные меры принимались уже потом. Но сейчас все наиболее веские поводы уже отработаны, в частности, химическая тематика по Навальному и «вмешательство» в выборы», — резюмировал эксперт.