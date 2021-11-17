«Ест за наши деньги» — депутат возмутился из-за высоких расходов Литвы на Тихановскую

Литва тратит на содержание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской €400 тысяч в год (около 32 млн рублей), а она даже не может во время публичного выступления сказать «спасибо», возмутился депутат литовского парламента Ремигиюс Жемайтайтис. По его словам, Литва оплачивает питание, проживание и защиту лидера белорусской оппозиции, которая сбежала в республику от преследований на родине. Как заявил депутат, Тихановская в ответ «унижает» Литву своим поведением.

По подсчетам Жемайтайтиса, в месяц литовские власти тратят на содержание Тихановской €35 тысяч. Он отметил, что другим людям, которые хотят получить вид на жительство в Литве, приходится хотя бы выучить литовский язык. Тихановской же, по словам парламентария, не пришлось прикладывать таких усилий для жизни в республике, и при этом она не выказывает достаточно благодарности.

«Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, [имеет] защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа»», — указал депутат в Facebook.

К посту он приложил скриншот выступления Тихановской на литовском телеканале LRT. Депутату не понравилось, что канал посвятил политику, которая так себя ведет, большое шоу. Как отметил Жемайтайтис, его порадовало только, что LRT назвал Тихановскую «лидером оппозиции», а не президентом Белоруссии, каким ее считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. «Позор моей стране! И еще показывают по LRT! Что дальше? Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим [ей] стать президентом?», — сыронизировал депутат.

Тихановская живет в Литве с августа 2020 года. Она уехала туда из Белоруссии сразу после окончания президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа прошлого года. По данным белорусского ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Тихановская, которая считалась его главным соперником, получила 10,1%. Белорусская оппозиция считает результаты подделкой и настаивает на победе Тихановской. Евросоюз и США также не признали Лукашенко легитимным президентом, в отличие от России, которая поздравила его с избранием президентом одной из первых. Сам Лукашенко утверждает, что победил законным путем.

После выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты, длившиеся не один месяц и сопровождавшиеся стычками митингующих с силовиками. Тихановская после публикации подсчетов ЦИК, 10 августа 2020-го заявила, что считает себя победительницей на выборах, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства. На следующий день, 11 августа государственное информагентство Белоруссии БелТА выложило видео с Тихановской, на котором она зачитывает с листа просьбу к белорусам не выходить на улицы и не противостоять милиции. В тот же день литовский МИД сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. В ведомстве пояснили, что власти Белоруссии поставили политика перед выбором между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями. Сама Тихановская назвала отъезд самостоятельным и тяжелым решением. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — пояснила она.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусские власти заставили Тихановскую записать обращение к белорусам с нужным им текстом, чтобы «сломить волю человека и народа». «Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — сообщил он. Соратница Тихановской Мария Колесникова рассказала, что видеозапись, судя по всему, была сделана в кабинете главы белорусского Центризбиркома, куда политик пришла подать жалобу на итоги выборов. По ее словам, Тихановская провела в кабинете несколько часов вместе с представителями силовых структур. МИД Литвы уточнил, что Тихановскую удерживали около семи часов в неизвестном месте, после чего, в ночь с 10 на 11 августа она приехала в Литву.

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснял, что Тихановская решила уехать именно в Литву, потому что у нее была действующая виза этой страны, туда же она перевезла своих детей. Линкявичюс отмечал, что по приезду политику выделили жилье и охрану.

В конце февраля Тихановская рассказала, что находится в Литве в статусе «официального гостя». » Я, когда приехала в Литву, я на самом деле не ожидала такой поддержки колоссальной, которую я здесь ощутила. <...> Я получаю, если это можно назвать зарплатой, давайте назовем это зарплатой, которая выплачивается всем сотрудникам офиса с помощью поддержки фондов и личных пожертвований, а все зарубежные поездки оплачиваются принимающей стороной. Мы никогда не платили ни за перелеты, ни за проживание в странах, это все на официальном уровне берет на себя принимающая сторона», — уточнила она. При этом политик заявила, что ее жизнь все равно нельзя назвать комфортной. По ее словам, «это был бы прекрасный опыт в других обстоятельствах».

Глава штаба Тихановской Мария Морозова, которая переехала вместе с ней, рассказывала в августе прошлого года, что политик живет с детьми в «обычной квартире». По ее словам, главное, что «есть крыша над головой и питание». В октябре 2020-го Тихановская уточняла, что ее литовская квартира оплачивается не за счет бюджета страны, а через благотворительные фонды.

Весной Генеральная прокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую, на родине ее хотят привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Однако в Литве категорически отказались идти навстречу. «Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям», — сообщил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.