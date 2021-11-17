«Ваш ответ разочаровал»: МИД опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Германии и Франции

МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом, в которой они обсуждают улаживание конфликта на Украине. В своих письмах Лавров критикует отношение Берлина и Парижа к вопросу. Глава российского МИД отмечает, что они не могут заставить «своих подопечных в Киеве» соблюдать международные договоренности по Донбассу, игнорируют предложения России и подтасовывают факты в свою пользу.

Выложенная переписка начинается с послания Лаврова от 29 октября, которое он отправил Маасу и Ле Дриану. Российский министр пишет, что нужно хорошо подготовиться к скорой возможной встрече министров в «нормандском формате» («нормандской четверкой» называют Германию, Францию, Россию и Украину). В частности, уточняет Лавров, следует заранее утвердить совместное заявление, которое стороны сделают после этой встречи. Министр приложил к письму разработанный Россией проект такого заявления, который содержит «конкретные рекомендации Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта». Лавров попросил зарубежных коллег оценить его и внести свои поправки. Далее, судя по переписке, мнения сторон разошлись, причем не только насчет самого заявления, но даже даты возможной встречи и вообще ситуации на Украине.

Что предложил Лавров

Российский вариант совместного заявления от имении министров иностранных дел России, Украины, ФРГ и Франции сразу начинается с неутешительных нот. Он отмечает отсутствие прогресса в «урегулировании внутриукраинского конфликта» и «глубокое разочарование» от невыполнения второго минского соглашения 2015 года и рекомендаций парижского саммита 2019 года. «Ситуация во внутриукраинском урегулировании остается напряженной», — указано в заявлении.

В документе говорится, что министры четырех стран призывают как можно скорее наладить прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Стороны признают, что, согласно минскому соглашению, «ответственность, права и обязанности по согласованию и реализации мер по урегулированию конфликта» возложены на органы государственной власти Украины и «де-факто действующие» органы власти ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). В частности, Украина и власти Донбасса должны напрямую обсуждать друг с другом многочисленные нарушения режима прекращения огня. Нужно также незамедлительно снять любые препятствия для полного восстановления социально-экономических связей ОРДЛО.

Предложенное российским МИД заявление призывает специальную комиссию ОБСЕ на Украине быть беспристрастной и объективно расследовать случаи нарушения режима прекращения огня.

В заявлении говорится, что министры считают необходимым обсудить и согласовать правовые аспекты «будущего особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины» и принять в связи с этим необходимые законы, включая поправки в Конституцию Украины.

Россия также предложила от имени четырех стран призвать прекратить законотворческую деятельность, которая нарушает минское соглашение. По мнению Москвы, под это попадают украинские законы о государственном языке, образовании и правах коренных народов, а также внесенный в августе в Верховную Раду Украины законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», принятие которого сделает юридически невозможным выполнение Украиной минских соглашений и будет равносильно выходу из них. «Необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» По оценкам газеты The Washington Post, конфликт на юго-востоке Украины вступает в новую стадию... 31 октября 10:20

В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании, по которому преподавать в стране отныне можно только на украинском. В 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в республике. Так, закон обязывает сферу услуг работать только на украинском языке, на украинском обязаны говорить при исполнении служебных обязанностей руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, медики госучреждений, офицеры-контрактники. Действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды, однако каждый житель страны обязан знать украинский.

Закон о коренных народах на Украине приняли в июле. Президент России Владимир Путин назвал его оружием массового поражения против русских, поскольку последние не вошли в список коренных народов страны. «Уму непостижимо: испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными», — возмутился президент.

Что не устроило Францию и Германию

Германский и французский министры ответили Лаврову, что его предложение содержит «большое количество оценок, с которыми Германия и Франция не могут согласиться». Среди них тезис о «внутриукраинском конфликте». Кроме того, как считают европейские министры, в тексте заявления есть положения, «которые несомненно, не найдут поддержки среди стран «нормандского формата». Например, по мнению Мааса и Ле Дриана, не все стороны согласятся с тем, что нужно наладить прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.

«Кроме того, в проекте отсутствует упоминание о необходимости предоставить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возможность полного исполнения своего мандата и с этой целью — надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины», — указано в ответе.

Министры добавили, что в российском варианте есть «несколько положений, выходящих далеко за рамки компетенции «нормандского формата» и не имеющих существенного значения в вопросе имплементации минских соглашений». Главы МИД Франции и Германии прислали свой вариант совместного заявления и добавили, что ждут личной встречи с Лавровым 11 ноября.

«Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал»

Лавров раскритиковал ответ зарубежных коллег. «Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал. Чего стоит фраза о том, что в наших предложениях есть положения, которые «наверняка не будут приняты» в «нормандском формате», в частности — «организация прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском», — пишет он. По мнению российского министра, это заявление противоречит тому, что лидеры Германии и Франции сами же подтверждали в минском соглашении. «Ваше безапелляционное заявление, что прямой диалог неприемлем, может (не хочу в это верить) означать, что, выдвигая такую повестку дня, вы хотите переписать Минские договоренности», — считает Лавров.

Он добавил, что европейские коллеги «обходят молчанием» целый ряд ключевых моментов касательно работы миссии ОБСЕ на Украине. По мнению Лаврова, она «абсолютно неудовлетворительно» выполняет свои обязанности и не следит за соблюдением «прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».

Глава МИД России обвинил Берлин и Париж в нежелании конкретно обсуждать ключевые вопросы урегулирования конфликта на Украине. Вместо этого в своем варианте заявления министры, по его оценке, продвигают «желательную для себя повестку».

Лавров отметил, что конкретно для выполнения парижского соглашения вовсе нет нужды собирать встречу министров. «Единственное, что требуется — это чтобы Берлин и Париж заставили своих подопечных в Киеве выполнить то, под чем подписались наши лидеры 9 декабря 2019 г.», — указал он.

Министр также обратил внимание, что Франция и Германия полностью проигнорировали «необходимость прекратить последовательную законотворческую деятельность украинских властей по подрыву позиций русского языка и языков других нацменьшинств в сфере образования и в целом в повседневной жизни».

Лавров также выразил недоумение от того, что зарубежные министры говорят о готовности встретиться с ним 11 ноября. По словам министра, он уже предупреждал Ле Дриана, что в этот день занят «плотной программой в Москве».

МИД России пояснил, что выложил переписку Лаврова, чтобы «прекратить дальнейшие спекуляции» касательно позиции России насчет украинского конфликта. Министерство заявило, что последнее время российскую позицию в этом вопросе стремятся исказить.