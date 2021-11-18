«Будет веерное отключение»: Украина может остаться без угля

Энергокризис на Украине вызывает все больше опасений, поскольку из запланированных на начало отопительного сезона 3 млн тонн угля страна располагает меньше чем 400 тыс. тонн. С 18 ноября Украина также лишилась поставок электричества из Белоруссии. Сколько ресурсов остается у страны и чем это чревато — в материале «Газеты.Ru».

У слухов о грядущем энергодефиците на Украине постепенно появляется все больше оснований. В частности, с 18 ноября Белоруссия перестала продавать электричество этой стране, о чем сообщили в министерстве энергетики республики.

План провалился

Судя по объемам топлива на Украине на сегодняшний день, жителям страны придется пережить непростую зиму. В августе в пресс-службе украинского минэнерго сообщали, что увеличили планы по накоплению угля на украинских ТЭС и ТЭЦ вдвое — с 1,4 млн тонн угля до 3 млн. Такое количество угля должно было быть на складах до начала отопительного сезона.

ТЭЦ большей частью работают на антраците, который Украина полностью импортирует: его месторождения остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В конце октября Россия сообщила, что с 1 ноября прекращает экспорт угля на Украину, которая закупала его в среднем на $27 млн в месяц, при этом более 99% закупок приходилось на РФ. Грозит ли Киеву кризис без электричества от Москвы и Минска Украина осталась без импорта электроэнергии из России и Белоруссии. В Раде констатировали... 02 ноября 13:14

Запасы угля на складах ТЭС после этого начали стремительно таять: если 29 октября там было 565,2 тыс. тонн угля (на 28,1 тыс. тонн меньше по сравнению с 22 октября), то в следующие две недели они уменьшились соответственно на 59,2 тыс. тонн, и на 100,4 тыс. Как стало известно 15 ноября, запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тыс. тонн. Меньше всего находится на складах Приднепровской ТЭС (3,6 тыс. тонн), Запорожской ТЭС (4,8 тыс. тонн) и Ладыжинской ТЭС (8,3 тыс. тонн).

При сохранении такой динамики в теории уголь на ТЭС может полностью закончиться к 17 декабря.

Как отметили в пресс-службе компании «Укрэнерго», по состоянию на 13 ноября государственные теплоэлектростанции на Украине загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются. По информации агентства УНИАН, в общей сложности не работают 14 энергоблоков, еще на шести блоках ведется ремонт оборудования. Под нагрузкой функционируют всего три блока из 23 на государственных ТЭС.

Не поделили корабли

В связи с беспокойством граждан о возможном дефиците энергоресурсов президент Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заверил, что никаких веерных отключений не будет, а проблемы с углем государство решит.

Тогда же он говорил о семи кораблях с углем, которые уже плывут из США. При этом Зеленский отметил, что у «сепаратистов мы закупать уголь не будем».

Но после этого видеообращения в принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову ДТЭК пояснили, что это на самом деле они зафрахтовали семь кораблей класса «Панамакс», которыми похвастался президент. Как сообщили порталу «Страна» в ДТЭК, они договорились с международными поставщиками о поставках угля для покрытия потребностей украинских ТЭС, суммарный объем которых составляет почти 470 тыс. тонн.

По оценкам ряда экспертов, этого хватит на 10-11 дней работы.

ДТЭК также импортирует уголь из Польши. В августе, как отметили в компании, было подписано два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. тонн: с угледобывающим предприятием Bogdanka на период с августа 2021 по январь 2022 года, а также на поставку в сентябре 20 тыс. тонн угля с польской шахты Zakład Gуrniczy Brzeszcze.

Кроме того, в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана. Как следует из данных, которые приводит «Страна», сегодня общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 900 тыс. тонн.

Грозят ли Украине веерные отключения

Экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель еще в конце октября в эфире Четвертого канала предрек веерные отключения электроэнергии в стране в ближайшее время. «Энергетика Украины летит в там-тарарым» Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов — такое мнение выразил сопредседатель фракции... 25 сентября 16:18

«Если говорить о наличии природного газа в газохранилищах, мы же говорим об энергетическом балансе, сегодня мы перешагнули критическую границу», — говорил он тогда.

Бывший глава ведомства отмечал, что заявления руководства страны о закупках топлива значительно расходятся с реальностью.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в комментарии «Газете.Ru» назвал ситуацию на Украине катастрофической.

«Это первая за всю историю независимого государства власть, которая не рассматривала вопрос подготовки к зиме. Это не только теплосеть, это баланс энергетики, запасы угля», — отметил он.

По его словам, в результате многие города Украины сегодня остаются без тепла, но власть этого не понимает.

«Как Зеленский воспринимает эту проблему? Приходит — дома тепло. И рапортуют ему только о хорошем, поэтому он и обещает, что веерных отключений не будет. Будут. И об этом говорят специалисты», — предупредил Олейник.

Он убежден, что в связи с такой ситуацией украинцы будут выходить на улицы, перекрывать дороги, пойдут к депутатам местных советов, потом областных, затем к президенту.

«Холод в квартирах серьезно поднимет градус на улицах», — заверил бывший нардеп.

Сегодня весь мир переживает энергетический кризис, есть проблема дефицита угля на ТЭС, отметил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Риски есть, но пока это потенциальные проблемы, их решают в ручном режиме. На сегодня проблема сложная, но решается. Думаю, что риски такого кризиса будут минимизировать», — сказал эксперт «Газете.Ru».