«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в наши выборы»

В палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах 2024 года. Предложение поступило от представителей обеих ведущих партий США: демократа от Теннесси Стивена Коэна и республиканца от Южной Каролины Джо Уилсона. В России инициативу резко раскритиковали, назвав ее политическим пиаром и вмешательством во внутренние дела.

Авторы резолюции считают, что поправки к российской Конституции, которые позволили Путину в будущем вновь баллотироваться на пост президента, незаконны. В частности, нарушают международные обязательства России.

При этом подобные резолюции в США не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Даже если документ о непризнании Путина президентом примут, американские власти могут проигнорировать его.

Зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что «рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России». «В остальном — ничего нового и ничего неожиданного», — считает он. Косачев назвал происходящее вмешательством во внутренние дела России «в чистом виде» и провокацией, которая может сорвать наметившееся улучшение отношений между странами.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас указал, что признать или не признать Путина президентом России может только российский народ. «Если президент примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами нашей страны, это признают все, даже самые угрюмые русофобы в американском Конгрессе», — сказал он. Клишас назвал проект резолюции политической спекуляцией.

Первый зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа отметил, что резолюция вряд ли будет принята, но даже если это и произойдет, то она не будет иметь никакого значения. «Это ни на что не влияет и не играет никакой роли», ­— сказал Чепа.



Конгрессмены, которые предложили резолюцию, просто хотят попиариться, уверен глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Он отметил, что авторы инициативы хотят привлечь к себе внимание в преддверии намеченного на начало декабря «саммита за демократию». Его проведет Вашингтон в режиме видеоконференции, лидеры России не приглашены.

Демократ Стивен Коэн, один из авторов проекта резолюции, не первый раз выступает с громкими инициативами. В 2017 году он предложил объявить импичмент действующему на тот момент президенту США Дональду Трампу.

Предложенная резолюция о непризнании выборов президента России в 2024 году «лишена здравого смысла». Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он предупредил, что если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США. По оценке Джабарова, документ «циничен» и лишен какого-либо здравого смысла».

До изменения Конституции президент России не мог занимать этот пост более двух раз. Голосование по поправкам прошло летом 2020 года. Можно было выступить либо за все поправки разом, либо против них. По данным ЦИК, изменение основного закона поддержали 77,9% россиян. В частности, поправки дают Путину право выдвинуть свою кандидатуру на пост президента еще на два срока.