«Ядерное вооружение США может оказаться к востоку от Германии»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное вооружение США могут разместить в Восточной Европе, если Германия откажется держать его на своей территории. Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал НАТО за «настырное» приближение военной инфраструктуры к российским границам. Ядерная политика НАТО предусматривает, что в случае необходимости страны — партнеры альянса могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США.

Как член НАТО Германия участвует в ядерной программе альянса. Это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные боеголовки на своей территории. Последние годы в ФРГ идет дискуссия о том, нужны ли немцам американские атомные вооружение.

Генсек НАТО отметил, что у США есть альтернативы, в каких странах разместить свое ядерное вооружение в случае отказа Германии.

«Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности — к востоку от Германии», — сообщил он.

Путин 18 ноября обвинил НАТО в том, что альянс продолжает «настырно и демонстративно» приближать свою военную инфраструктуру к границам России. По его словам, в Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, на которых можно за «несколько минут» поменять программное обеспечение и использовать их против России. «Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так – как бы сказать помягче – поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях», — сообщил президент.

Российский президент отметил, что предупреждения Москвы последнее время «все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект». По словам Путина, в НАТО возникло «известное напряжение». Президент призвал как можно дольше поддерживать это напряжение у Североатлантического альянса, чтобы «им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт». «Не хотят с нами сотрудничать – не очень-то и хотелось» Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии российского МИД. Он... 18 ноября 19:48

Комментируя высказывания Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков указал, что НАТО обмануло Россию, когда обещало не расширяться на восток. «Сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим дрейф военной инфраструктуры [альянса] на восток, видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО», — добавил пресс-секретарь. Песков пояснил, что Москва считает неприемлемыми планы дальнейшего расширения НАТО на восток.

По информации НАТО, на пике «холодной войны» США развернули в Европе около 7300 единиц ядерного оружия. Сегодня, по данным организации, количество единиц американского ядерного оружия в Европе сократилось на 90%.

Альянс считает ядерное вооружение основой своей коллективной безопасности. Объясняя его необходимость, НАТО обычно ссылается на Россию и Китай, которые развивают свои ядерные арсеналы.

По данным Госдепартамента, на 1 сентября 2021 года на вооружении США находились 2854 боеголовки в составе стратегических комплексов, у России — 2727. Численность тактического ядерного оружия, в том числе американского, размещенного в Европе, официально не уточняется. США и их европейские партнеры также стремятся не раскрывать, где базируется американское ядерное вооружение. Канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей в июле 2019 года случайно раскрыл места размещения ядерного оружия в Европе. В сети появился его доклад, где говорилось, что оно хранится на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции. Как пишет Deutsche Welle, на базе в Германии находятся около 20 американских ядерных боеголовок. Собственного ядерного оружия у Германии нет.

Убрать ядерные боеголовки США из ФРГ призывали местные социал-демократы и «зеленые». В социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили, что их наличие не укрепляет безопасность Германии, а наоборот. В немецкой партии «зеленых» «Союз 90» ядерные бомбы называли «дорогим, устаревшим, символическим вкладом в то, чтобы иметь право голоса в НАТО». Однако пока Берлин не стремится отказаться от американского вооружения и, наоборот, поддерживает его модернизацию. В прошлом году США, как стало известно Der Spiegel, вывезли из Германии свои термоядерные бомбы, обновили их программное обеспечение и вернули обратно.