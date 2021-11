Лавров осадил шведского журналиста и назвал Россию «Рашей»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров резко ответил шведскому журналисту, перепутав языки. У главы МИД спросили, что Россия намерена делать, чтобы наладить отношения с западными странами. В ответ Лавров сказал, что спрашивать такое «неприлично», и случайно назвал Россию английским названием Russia, хотя отвечал по-русски.

Вопросы о планах Российской Федерации относительно улучшения отношений с западными странами являются «неприличными», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции после переговоров со шведским министром иностранных дел, председателем ОБСЕ Анн Линде.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Russia – о господи, Russia! – что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!» — ответил Лавров на вопрос журналиста из Швеции.

По словам Лаврова, такое мышление «стало традицией».

«Проникает уже даже в мысли... таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, и тем более этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации», — сказал министр.

Осадил и ответил в шутливой манере

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров неоднократно отвечал в весьма нестандартной форме журналистам и иностранным дипломатам.

В июне 2021 года на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова журналист перепутал отчество министра, назвав его вместо Викторовича Владимировичем.

Репортер начал задавать вопрос, обратившись к Лаврову «Сергей Владимирович». Министр шутливо поправил: «Он же Викторович, ну ничего».

Журналист извинился, на что Лавров в шутку предложил после этого обратиться к главе МИД Белоруссии Владимиру Макею «Владимир Викторович». На это журналист заметил: «Много Владимировичей в руководстве». На фразу оба министра отреагировали улыбкой.

В мае Лавров отшутился в ответ на вопрос — дала ли Москва добро на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», – пошутил министр, вспомнив слова из фильма «Белое солнце пустыни».

В апреле Сергей Лавров, обсуждая обвинения болгарской стороны о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам боеприпасов в чешском Врбетице, пошутил про убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда, после покушения на которого в 1914 году началась Первая мировая война.

«Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда нас не обвиняют», — заявил Лавров.

Ты кто такой

В 2008 году редактор отдела политики британской газеты The Daily Telegraph Эндрю Портер заявил, что в ходе телефонного разговора между Лавровым и главой Форин-офиса Дэвидом Милибэндом российский министр нецензурно отругал своего визави.

Российскому министру приписывается фраза «Who are you to fucking lecture me?!» («Кто вы такой, чтобы читать мне е*****е лекции?!»). В такой же форме Лавров поинтересовался, знает ли Милибэнд хоть немного российскую историю.

В беседе с Портером неназванный сотрудник британского МИДа сетовал, что слова на букву f звучали в том разговоре постоянно. Обсуждалась война с Грузией. В газетной статье также особо отмечено, что матерился только один из министров. Российское внешнеполитическое ведомство отказалось как-либо комментировать ситуацию. В Департаменте информации и печати МИД России радиостанции «Эхо Москвы» заявили, «министерство не комментирует частные разговоры министров».